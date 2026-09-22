Tăng tốc xúc tiến, quảng bá du lịch những tháng cuối năm

Ba tháng cuối năm đang trở thành chặng nước rút của ngành du lịch khi nhiều địa phương đồng loạt đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và tung ra các sản phẩm, chương trình kích cầu mới. Không chỉ trông chờ vào mùa cao điểm, các điểm đến đang chủ động khai thác du lịch thu – đông, mở rộng thị trường khách và đa dạng hóa sản phẩm, qua đó tạo thêm động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026.

HÀ NỘI ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN, KHAI THÁC GIÁ TRỊ DI SẢN

Tại Hà Nội, quảng bá du lịch những tháng cuối năm tiếp tục gắn chặt với di sản, văn hóa và công nghiệp sáng tạo.

Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ 2 năm 2026, với chủ đề “Dòng chảy di sản – Heritage Flow”, diễn ra từ ngày 11 đến 20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản của Thủ đô. Sự kiện được xây dựng nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long – Hà Nội, đồng thời kết nối di sản với nghệ thuật sáng tạo đương đại.

Hà Nội đẩy mạnh khai thác giá trị di sản, văn hóa và các sản phẩm du lịch mới nhằm tăng sức hút với du khách trong những tháng cuối năm

Festival đã khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long ngày 11/9 và khép lại sau 10 ngày hoạt động vào tối 20/9. Chuỗi chương trình gồm các hoạt động nghệ thuật, thời trang, triển lãm, trình diễn và trải nghiệm tại nhiều không gian di sản.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Hà Nội là kết hợp quảng bá trực tiếp với truyền thông số, mạng xã hội, báo chí quốc tế và các hoạt động đối ngoại. Thành phố cũng định hướng ứng dụng những công nghệ như 3D mapping, AR, hologram trong các chương trình quảng bá, qua đó tạo cách tiếp cận mới đối với những giá trị di sản vốn đã quen thuộc.

TP.HCM TĂNG TỐC XÚC TIẾN, KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG DU LỊCH QUỐC TẾ

Trong bức tranh xúc tiến du lịch những tháng cuối năm, TP.HCM tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp, thị trường khách và các địa phương thông qua các hoạt động hội chợ, giao thương và du lịch MICE.

TP.HCM tăng cường xúc tiến, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường khách quốc tế, trong đó chú trọng phân khúc du lịch MICE

Đáng chú ý, ITE HCMC 2026 là một trong những diễn đàn quan trọng để các địa phương giới thiệu sản phẩm, kết nối doanh nghiệp lữ hành và tiếp cận người mua quốc tế. Cùng với hoạt động hội chợ, dòng khách MICE, khách công vụ kết hợp nghỉ dưỡng, mua sắm và trải nghiệm đô thị tiếp tục là một phân khúc được nhiều doanh nghiệp hướng tới trong những tháng cuối năm, nhất là khi mùa lễ hội, Giáng sinh và Tết Dương lịch đang đến gần.

QUẢNG NINH TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH

Tại Quảng Ninh, những tháng cuối năm được xác định là giai đoạn nước rút để hoàn thành mục tiêu đón 23 triệu lượt khách, tổng thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Sau 8 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã đón gần 17,1 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025; khách lưu trú đạt gần 6,6 triệu lượt, trong khi tổng thu du lịch đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng 23%. Địa phương đặt mục tiêu thu hút thêm khoảng 5,9 triệu lượt khách trong 4 tháng cuối năm, đồng thời tạo thêm hơn 19.000 tỷ đồng doanh thu.

Quảng Ninh tăng tốc thu hút khách những tháng cuối năm, đa dạng hóa sản phẩm từ du lịch di sản, lễ hội, ẩm thực đến du lịch tàu biển

Để tạo sức bật cho mùa thu – đông, Quảng Ninh đang triển khai hàng loạt sự kiện như Lễ hội mùa Thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh và các chương trình giao lưu văn hóa, ẩm thực với Quảng Tây (Trung Quốc). Đây được xem là những sản phẩm góp phần kéo dài mùa du lịch, thay vì tập trung quá lớn vào cao điểm hè. Du lịch tàu biển tiếp tục là một trong những hướng khai thác quan trọng. Tháng 8 vừa qua, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón siêu tàu Adora Magic City với gần 4.500 du khách cùng thủy thủ đoàn từ Thâm Quyến (Trung Quốc), mở thêm dư địa cho dòng khách quốc tế bằng đường biển đến Quảng Ninh.

Cùng với các sản phẩm mới, địa phương cũng tập trung nâng chất lượng dịch vụ, phát triển kinh tế đêm, làm mới thương hiệu di sản Hạ Long – Yên Tử và tăng cường ứng dụng số trong quảng bá điểm đến. Mục tiêu là biến những tháng cuối năm thành thời điểm gia tăng cả lượng khách lẫn mức chi tiêu của du khách.

GIA LAI MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TỪ TRỤC "BIỂN - CAO NGUYÊN"

Nếu Quảng Ninh tập trung khai thác thế mạnh di sản và du lịch tàu biển, Gia Lai lại đẩy mạnh chiến lược kết nối không gian biển - cao nguyên trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Năm Du lịch Quốc gia 2026 được xây dựng như một chuỗi chương trình kéo dài cả năm, với 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có các hoạt động do Trung ương, tỉnh Gia Lai và nhiều địa phương trong cả nước tổ chức, hưởng ứng.

Gia Lai phát huy lợi thế kết nối biển – cao nguyên, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, mở rộng thị trường khách quốc tế

Trong 8 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh này ước đạt 12,41 triệu lượt, tăng 24,8%. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 26.810 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tỉnh đang xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay quốc tế không thường lệ (charter) đưa khách đến Cảng hàng không Phù Cát. Theo thông tin được lãnh đạo tỉnh cho biết, mức hỗ trợ dự kiến có thể lên tới 200 triệu đồng/chuyến bay.

Việc phát triển các chuyến bay charter được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận những thị trường quốc tế mới, trong đó có thị trường Hàn Quốc. Cùng với hàng không, Gia Lai cũng đang đẩy mạnh du lịch cộng đồng, trải nghiệm bản địa, kết nối các điểm đến biển và cao nguyên, qua đó hình thành những sản phẩm có khả năng lưu trú dài ngày và tăng mức chi tiêu của du khách.

THANH HÓA NỖ LỰC LÀM MỚI SẢN PHẨM

Sau mùa cao điểm du lịch biển, Thanh Hóa đang tăng cường quảng bá những sản phẩm có khả năng khai thác quanh năm, đặc biệt là du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái và cộng đồng.

Trong 8 tháng năm 2026, Thanh Hóa đón khoảng 15,4 triệu lượt khách, đạt 91,9% kế hoạch năm; tổng thu du lịch ước đạt 39.890 tỷ đồng. Tỉnh đặt mục tiêu cả năm đạt 16,8 triệu lượt khách và tổng thu khoảng 49.500 tỷ đồng.

Thanh Hóa làm mới sản phẩm du lịch mùa thu – đông, tăng cường khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và sinh thái

Trong những tháng cuối năm, việc chuyển trọng tâm từ du lịch biển sang các sản phẩm văn hóa – lịch sử và sinh thái đang được địa phương chú trọng. Các điểm đến như Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Pù Luông được đưa vào các chương trình khảo sát, kết nối với doanh nghiệp lữ hành, qua đó tăng khả năng hình thành tour thu – đông.

Cùng với việc kết nối trực tiếp với doanh nghiệp lữ hành, Thanh Hóa cũng đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số. Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa triển khai nhiều hoạt động truyền thông, từ podcast, video đến các nền tảng mạng xã hội; đồng thời tổ chức các chương trình kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung nhằm đưa hình ảnh điểm đến tiếp cận rộng hơn với du khách.

Việc tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh – ITE HCMC 2026 cũng được xác định là một hoạt động xúc tiến quan trọng, giúp Thanh Hóa giới thiệu các sản phẩm biển, nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa, lịch sử và ẩm thực tới doanh nghiệp lữ hành, đối tác và người mua quốc tế. (Báo và Phát Thanh, truyền hình Thanh Hóa)

HUẾ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CHĂM SÓC SỨC KHOẺ

Tại thành phố Huế, bên cạnh lợi thế nổi bật về di sản, văn hóa và kiến trúc, du lịch chăm sóc sức khỏe đang được định hướng trở thành một dòng sản phẩm có khả năng bổ trợ cho du lịch truyền thống.

Huế đang từng bước kết hợp các giá trị của y học cổ truyền, không gian văn hóa, trải nghiệm tinh thần, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và công nghệ để phát triển sản phẩm wellness tourism. Cách tiếp cận này hướng tới nhóm du khách không chỉ tìm kiếm trải nghiệm tham quan mà còn quan tâm đến nghỉ dưỡng, phục hồi và chăm sóc sức khỏe.

Huế đẩy mạnh phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe, kết hợp giá trị di sản, văn hóa với các sản phẩm nghỉ dưỡng và wellness

Đây cũng là hướng đi có cơ sở từ hệ thống dịch vụ hiện có. Thành phố Huế đã có quy trình công nhận các cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, cùng các cơ chế hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và xúc tiến, quảng bá.

Trong bối cảnh mùa thu – đông thường có những yếu tố thời tiết bất lợi, việc phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng trong nhà, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa và ẩm thực có thể giúp Huế đa dạng hóa lựa chọn cho du khách, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các sản phẩm tham quan ngoài trời.

LẠNG SƠN ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐÊM

Ở khu vực phía Bắc, Lạng Sơn đang tìm cách làm mới hình ảnh điểm đến thông qua các sản phẩm du lịch đêm và tăng cường kết nối du lịch biên giới.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Ánh sáng biên cương lần thứ nhất năm 2026, diễn ra trong hai ngày 19 và 20/9. Sự kiện kết hợp trình diễn ánh sáng hiện đại với đèn lồng truyền thống, trình diễn drone, diễu hành đèn lồng, giao lưu nghệ thuật và phiên chợ “Lung linh đêm Xứ Lạng”.

Lạng Sơn khai thác lợi thế du lịch biên giới, phát triển sản phẩm du lịch đêm và tăng cường kết nối với thị trường khách quốc tế

Không dừng ở hoạt động giải trí, lễ hội còn gắn với tọa đàm phát triển du lịch biên giới Việt Nam – Trung Quốc và các hoạt động trải nghiệm, qua đó mở rộng không gian quảng bá sản phẩm du lịch của tỉnh.

Đây là hướng phát triển phù hợp với lợi thế vị trí của Lạng Sơn khi địa phương có khả năng kết nối với thị trường khách từ Quảng Tây, đồng thời khai thác dòng khách kết hợp giao thương, mua sắm, trải nghiệm văn hóa và du lịch ngắn ngày.

Điểm chung dễ nhận thấy trong chiến lược du lịch của các địa phương những tháng cuối năm 2026 là sự chuyển dịch từ “quảng bá điểm đến” sang “quảng bá sản phẩm và trải nghiệm”.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng rõ nét, những tháng cuối năm vì thế không đơn thuần là giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn thành chỉ tiêu khách. Đây còn là thời điểm các địa phương thử nghiệm cách làm mới, mở rộng thị trường và định hình những sản phẩm có thể trở thành động lực tăng trưởng cho mùa du lịch tiếp theo.