Tăng tốc xúc tiến, quảng bá du lịch những tháng cuối năm

Các đơn vị lữ hành tại các tỉnh phía Bắc tham quan, khảo sát Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Mở rộng thị trường, tăng kết nối

8 tháng năm 2026, Thanh Hóa đón khoảng 15,4 triệu lượt khách, đạt 91,9% kế hoạch năm 2026. Tổng thu du lịch ước đạt 39.890 tỷ đồng. Kết quả này tạo nền tảng để ngành du lịch tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu 16,8 triệu lượt khách và tổng thu 49,5 nghìn tỷ đồng trong cả năm.

Một trong những hoạt động xúc tiến đáng chú ý trong thời gian này là Thanh Hóa tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2026, diễn ra từ ngày 27 đến 29/8. Với không gian “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”, các địa phương, doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm biển, nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa, lịch sử và ẩm thực; đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành, đối tác và người mua quốc tế. Tại đây, các doanh nghiệp du lịch Thanh Hóa đã kết nối, ký kết và có những hợp đồng với gần 30 đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế.

Ông Phạm Tùng Lâm, đại diện Phòng Kinh doanh, Khu nghỉ dưỡng Pù Luông Bocbandi Retreat, cho biết: “Ngay tại ITE HCMC, đơn vị đã ký kết 2 biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực, mở thêm nhiều cơ hội để khu nghỉ dưỡng tiếp cận các đối tác nước ngoài, mở rộng thị trường khách quốc tế và tăng cường kết nối, hợp tác trong thời gian tới”.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu tư tại Thanh Hóa cũng tập trung chú trọng kết nối trực tiếp với các đơn vị lữ hành để mở rộng cơ hội tìm kiếm nguồn khách. Tại Khu nghỉ dưỡng Lamori Resort & Spa của Tập đoàn Sao Mai, cuộc tham quan, kết nối với 60 đơn vị lữ hành đến từ các tỉnh phía Bắc vừa được tổ chức. Không chỉ giới thiệu cơ sở lưu trú, chương trình hướng tới việc hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm thị trường. Nằm trên tuyến kết nối Cảng Hàng không Thọ Xuân với Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Lamori được định hướng trở thành điểm dừng chân kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa, thay vì chỉ là điểm tham quan. Qua đó, du khách có thêm lý do lưu lại lâu hơn và có thể kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng hành trình. Theo Bà Lê Thị Ngọc Thi, Giám đốc Công ty Du lịch Ánh Dương Travel, Hà Nội: “Sau chuyến khảo sát, tôi đánh giá cao lợi thế về cung đường, vị trí và cơ sở vật chất của Lamori, đồng thời dự kiến đưa sản phẩm vào khai thác trong năm 2027, trong đó tập trung vào dòng khách quốc tế mà chúng tôi đã khai thác hơn 10 năm nay khi xây dựng tour đến Ninh Bình - Hòa Bình - Thanh Hóa”. Đây là một ví dụ cho thấy hoạt động xúc tiến đang chuyển dần từ giới thiệu điểm đến sang kết nối trực tiếp sản phẩm với nhu cầu của thị trường.

Song song với xúc tiến trực tiếp, Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh truyền thông số. Từ tháng 8 đến tháng 10/2026, chiến dịch “Check-in biển Thanh Hóa 2026” với chủ đề “Chia sẻ khoảnh khắc - Lan tỏa vẻ đẹp biển xứ Thanh” được triển khai, huy động du khách, người dân và doanh nghiệp cùng lan tỏa hình ảnh các điểm đến biển trên nền tảng số. Chuỗi sự kiện du lịch biển dịp Quốc khánh 2/9 tại các địa phương ven biển cũng góp phần tạo thêm sức hút cho điểm đến trong kỳ nghỉ lễ, đồng thời tạo chất liệu truyền thông trực tiếp từ các hoạt động trải nghiệm của du khách.

Quảng bá gắn với làm mới sản phẩm

Hoạt động xúc tiến du lịch của Thanh Hóa đang chuyển từ quảng bá cảnh quan sang giới thiệu những sản phẩm và trải nghiệm cụ thể. Du lịch biển tiếp tục là sản phẩm chủ lực, song không gian quảng bá được mở rộng sang du lịch sinh thái, cộng đồng, văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Các điểm đến như Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Pù Luông... cùng hệ thống khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái được kết nối để hình thành những hành trình đa dạng. Hay tại Pù Luông, mùa lúa chín tháng 9, 10 lại tạo lợi thế phát triển các sản phẩm trải nghiệm thiên nhiên, cộng đồng và nhiếp ảnh. Việc đưa hình ảnh mùa vàng, văn hóa bản địa và các tuyến khám phá miền Tây vào hoạt động truyền thông giúp mở rộng hình ảnh du lịch Thanh Hóa ra ngoài không gian biển, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho du khách trong những tháng cuối năm.

Cùng với làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ là yếu tố quyết định hiệu quả xúc tiến. Khi sản phẩm sát nhu cầu thị trường, doanh nghiệp lữ hành dễ đưa vào tour, còn du khách có thêm lý do lưu trú và quay trở lại. Với 15,4 triệu lượt khách trong 8 tháng năm 2026, cùng các hoạt động kết nối thị trường và quảng bá đang được đẩy mạnh, Thanh Hóa kỳ vọng tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm, hướng tới thu hút thêm dòng khách chất lượng và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch địa phương.