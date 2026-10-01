Tăng tốc xóa nhà tạm cho người có công

Lãnh đạo UBND xã Đông Giang và Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Giang bàn giao nhà mới cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: ĐVCC

An cư trước mùa mưa

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, từ tháng 6/2026 đến nay, thành phố khẩn trương triển khai chương trình với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân. Những ngày cuối tháng 9/2026, tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, thêm những mái ấm mới được hoàn thành và bàn giao cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ông Arất Bồi (thôn Arooi, xã Đông Giang) là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Suốt nhiều năm liền, cả gia đình ông sống trong nhà gỗ dựng tạm.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gia đình ông được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Sau thời gian thi công gấp rút, căn nhà kịp hoàn thành và bàn giao cho gia đình sử dụng.

Tương tự, gia đình ALăng Sen (thôn Prao, xã Đông Giang) cũng được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà mới, thay thế cho nhà cũ đã xuống cấp. Ngôi nhà mới có diện tích hơn 60m2, mái lợp tôn và nền lát gạch hoa sạch đẹp, kiên cố, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão sắp đến.

Đại diện UBND xã Đông Giang cho biết, toàn xã có 5 hộ là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tính đến nay, địa phương đã hoàn thành và bàn giao 5/5 nhà cho các gia đình ổn định nơi ở trước mùa mưa bão.

Tại xã Avương, công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến được cả hệ thống chính trị chỉ đạo triển khai từ sớm. Tính đến hết tháng 9/2026, toàn xã đã hoàn thành và bàn giao 5/6 nhà xây mới, nhà còn lại dự kiến hoàn thiện trong tháng 10/2026. Còn tại xã Tây Giang, hiện đã hoàn thành và bàn giao 8/12 nhà xây mới, 4 nhà còn lại dự kiến hoàn thành trước tháng 12/2026, bảo đảm tiến độ đề ra.

Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự và dân quân tự vệ xã Avương hỗ trợ ngày công giúp xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ dân. Ảnh: ĐVCC

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, qua rà soát, điều chỉnh, toàn thành phố hiện có 127 hộ là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; trong đó có 76 nhà xây mới, 51 nhà sửa chữa. Tính đến cuối tháng 9/2026, toàn thành phố đã hoàn thành 88 nhà (54 nhà xây mới, 34 nhà sửa chữa) và đang tiếp tục thi công 39 nhà (22 nhà xây mới, 17 nhà sửa chữa), phấn đấu hoàn thành trước ngày 22/12/2026.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ

Hiện nay, thành phố triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 1.523 gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo Kế hoạch số 401/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn lại hiện nay trên địa bàn Đà Nẵng.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Ngũ Hành Sơn và Đồn Biên phòng Non Nước hỗ trợ ngày công xây nhà mới cho hộ gia đình bà Huỳnh Thị Tiệp (phường Ngũ Hành Sơn), là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: ĐVCC

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến hết tháng 3/2027 hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với 1.523 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Cụ thể: năm 2026 hỗ trợ 721 nhà (xây mới 329 nhà, sửa chữa 392 nhà), năm 2027 hỗ trợ 802 nhà (xây mới 418 nhà, sửa chữa 384 nhà).

Để bảo đảm triển khai kế hoạch đúng mục tiêu, đối tượng và tiến độ đề ra, ngày 22/9/2026, UBND thành phố có Công văn số 9552/UBND-SXD về triển khai thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn lại đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị UBND các địa phương chưa phê duyệt danh sách khẩn trương rà soát, thẩm định, phê duyệt số lượng, danh sách hộ đủ điều kiện được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát đúng quy định.

Sở Xây dựng thông tin, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều và dự báo thời tiết bất lợi, có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra, với các địa phương đã phê duyệt danh sách hộ đủ điều kiện hỗ trợ cần khẩn trương đôn đốc, vận động các hộ gia đình chủ động triển khai thi công sớm. Song song đó, Sở Xây dựng đang tham mưu UBND thành phố xây dựng hồ sơ trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ nhằm sớm hoàn thành công tác xóa nhà tạm cho đối tượng này trước tháng 3/2027, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).