Tăng tốc xây trường nội trú hơn 225 tỷ đồng tại Lâm Đồng

Công nhân thi công tại công trình. (Ảnh: T.H)

Dự án Trường PTNT Tiểu học và THCS Đắk Wil tại xã biên giới Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng đang được tập trung thi công để hoàn thành, bàn giao trước ngày 30/6/2027, kịp đón học sinh vào năm học mới.

Công trình có tổng mức đầu tư 225,9 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 5ha. Các hạng mục gồm 4 khối nhà phục vụ học tập và giảng dạy; khối hành chính và thư viện; 3 khối nhà nội trú cho học sinh, giáo viên; nhà ăn, nhà đa năng cùng sân bóng và các công trình phụ trợ.

Tăng cường công nhân, đẩy nhanh tiến độ kịp bàn giao đúng hẹn. (Ảnh: T.H)

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 120 công nhân cùng máy móc, phương tiện được huy động để san gạt mặt bằng, gia công thép và thi công móng, trụ các khối nhà. Một số hạng mục đã bắt đầu xây tường, hệ thống trụ bê tông từng bước được hoàn thiện.

Ông Phan Vũ Lâm, Phó Giám đốc Ban 3 (Lâm Đồng) cho biết, quá trình triển khai công trình gặp khó khăn do mặt bằng có nhiều đá, thời tiết thường xuyên mưa, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Những ngày gần đây, thời tiết hửng nắng tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu đẩy nhanh công việc. Đến nay, công tác san gạt mặt bằng cơ bản hoàn thành, các đơn vị đang thi công phần móng, trụ của các khối nhà, tổng khối lượng đạt khoảng 10%.

Theo ông Lâm, đơn vị tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực lên hơn 200 người, bổ sung máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 30/6/2027.

Cùng với việc theo dõi tiến độ xây dựng, địa phương đang chuẩn bị các điều kiện để học sinh tiếp cận ngôi trường mới.

Ông Hoàng Văn Tám (thứ 2 từ trái qua), Chủ tịch UBND xã Đắk Wil kiểm tra, động viên công nhân. (Ảnh: T.H)﻿

Theo ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã thường xuyên kiểm tra công trường, động viên chủ đầu tư và đơn vị thi công. Địa phương đã triển khai cho học sinh đăng ký học nội trú; thời gian tới sẽ rà soát, xét duyệt kỹ hồ sơ để bảo đảm học sinh đủ tiêu chí được xem xét theo quy định.

“Khi Nhà nước có quyết định xây trường, địa phương và bà con nhân dân rất mừng vì thời gian tới con em trong xã sẽ được học ở ngôi trường khang trang, sạch đẹp, đây cũng là nền móng để các địa phương vùng biên bứt phá về giáo dục”, ông Tám chia sẻ.

Tỉnh Lâm Đồng được đầu tư xây dựng 5 trường nội trú liên cấp. Trong đó, 2 trường tại Quảng Trực và Thuận An đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; 3 trường tại Đắk Wil, Thuận Hạnh và Tuy Đức đang trong quá trình xây dựng.