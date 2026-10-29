Tăng tốc xây trường biên giới

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS Nghĩa Thuận. Ảnh: Văn Long.

Tập trung nguồn lực

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh đang triển khai 17 dự án, chia thành hai đợt. Trong 6 dự án đợt 1, Trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS Thanh Thủy và Minh Tân đã hoàn thành 100% khối lượng; các trường tại xã Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Sơn Vĩ và Xín Mần đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu bàn giao theo kế hoạch.

Trên cơ sở đó, tỉnh tiếp tục đôn đốc triển khai 11 dự án giai đoạn 2. Tuy nhiên, nhiều công trình vẫn đang trong giai đoạn san nền, thi công móng và kết cấu thân nhà; một số dự án gặp khó khăn về mặt bằng, nhân lực và nguồn cung vật liệu, đòi hỏi phải tăng cường nguồn lực, tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế.

Tiến độ 11 dự án giai đoạn 2 hiện chưa đồng đều. Trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS Cán Tỷ đạt khoảng 44% giá trị hợp đồng xây dựng; Bạch Đích đạt 42%; Sà Phìn đạt 30%; Thắng Mố đạt 29%; Đồng Văn đạt 23,5%; Lũng Cú và Nghĩa Thuận cùng đạt khoảng 22%. Trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS Bản Máy đạt 19%, Tùng Vài khoảng 17%, Lao Chải 16,9%; riêng Trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS Thàng Tín chưa triển khai thi công xây dựng.

Trong khi khối lượng công việc còn lớn, điều kiện thi công tại các xã miền núi, biên giới lại phức tạp. Tại Trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS Sà Phìn, nền đá cứng khiến công tác khoan phá phải thực hiện nhiều lần, trong khi nguồn đất đắp cung cấp chậm. Trường Cán Tỷ gặp khó khăn trong tìm kiếm nguồn đất đắp do địa hình chủ yếu là núi đá; công suất điện lưới thấp, nguồn nước hạn chế và mặt bằng tập kết vật tư chật hẹp. Ở Trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS Nghĩa Thuận, diện tích thi công hạn chế, nguồn nước phải tận dụng từ mó nước của người dân với lưu lượng không ổn định.

Đáng chú ý, tình trạng thiếu lao động có tay nghề đang là điểm nghẽn tại nhiều công trường. Giá nhân công tại các xã biên giới dao động khoảng 450.000 - 750.000 đồng/ngày công. Trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS Phố Bảng có 225 người trên công trường, thấp hơn 120 người so với mức 345 người theo cam kết của nhà thầu.

Bên cạnh đó, một số công trình còn phát sinh vướng mắc về địa chất, kỹ thuật. Tại Trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS Xín Mần, hiện tượng sạt trượt taluy ở khu vực nhà lớp học bộ môn H3 và nhà hiệu bộ A1 đặt ra yêu cầu rà soát, điều chỉnh vị trí và biện pháp thi công phù hợp.

Trước tình hình đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang xác định tiếp tục bám sát hiện trường, tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với các sở, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn. Tiến độ từng công trình phải được cụ thể hóa theo tuần, tháng, gắn với khối lượng thực tế và đường găng thi công.

Đồng chí Lương Văn Đoàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang, cho biết: “Chúng tôi xác định việc hoàn thành 11 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2 theo đúng tiến độ là nhiệm vụ trọng tâm. Ban sẽ tăng cường kiểm tra hiện trường, rà soát tiến độ từng hạng mục, kịp thời phát hiện những nội dung có nguy cơ chậm trễ và yêu cầu nhà thầu xây dựng phương án khắc phục cụ thể. Đối với các công trình còn thiếu nhân lực, máy móc, vật liệu hoặc gặp khó khăn về điều kiện thi công, Ban sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm cam kết về tiến độ, chất lượng và an toàn lao động; trường hợp không đáp ứng yêu cầu sẽ bị nhắc nhở, lập biên bản và xử lý theo quy định hợp đồng”.

Nhà thầu cam kết huy động tối đa nguồn lực

Theo kế hoạch, các trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS tại Cán Tỷ, Bạch Đích và Thắng Mố phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/5/2027; Sà Phìn, Nghĩa Thuận và Đồng Văn trước ngày 30/6/2027; Lũng Cú, Tùng Vài, Bản Máy, Lao Chải và Thàng Tín trước ngày 30/7/2027. Đây là những mốc tiến độ đòi hỏi từng đơn vị phải xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, kiểm soát khối lượng theo tuần, tháng, nhất là tại các công trình đang triển khai chậm.

Ông Đào Xuân Hải, đại diện đơn vị thi công Trường PTNT liên cấp tiểu học và THCS Thắng Mố cho biết: Đơn vị sẽ tiếp tục bố trí các mũi thi công hợp lý, tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca tại những hạng mục trọng điểm; đồng thời phối hợp với chủ đầu tư và chính quyền địa phương tìm giải pháp bảo đảm nguồn nước, ổn định nguồn cung bê tông, tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển vật liệu.

Đặc biệt, yêu cầu tăng tốc phải đi đôi với kiểm soát chất lượng. Các hạng mục kết cấu, hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và điều kiện sinh hoạt nội trú phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, không vì áp lực thời gian mà bỏ qua quy trình nghiệm thu.

Từ nay đến các mốc hoàn thành trong năm 2027, khối lượng công việc của 11 dự án giai đoạn 2 vẫn còn lớn. Tiến độ phải gắn với trách nhiệm, chất lượng phải được kiểm soát chặt chẽ và mọi vướng mắc cần được chủ động tháo gỡ ngay từ cơ sở, tạo nền tảng hoàn thiện hệ thống trường học, nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh tại các xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang.