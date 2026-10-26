Tăng tốc xây dựng mái ấm nghĩa tình cho gia đình người có công

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân (Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) thăm hỏi gia đình thuộc diện xóa nhà tạm.

Những ngày cuối tháng 10/2026, tại thôn La Tháp, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, căn nhà mới của gia đình ông Trần Danh Tiến đang dần hoàn thiện. Sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, đơn sơ, gia đình ông sắp có nơi ở kiên cố hơn, đủ điều kiện chống chọi với mưa bão, yên tâm ổn định cuộc sống.

Ông Trần Danh Tiến (xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ, trước đây, căn nhà của gia đình chỉ được xây dựng đơn giản, kết cấu không vững chắc nên mỗi khi mưa lớn, gió mạnh, các thành viên đều lo lắng. Được Nhà nước và các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới, gia đình ông rất phấn khởi, bởi mong ước có một mái ấm an toàn sau nhiều năm nay đã trở thành hiện thực.

Niềm vui của gia đình ông Tiến cũng là niềm mong mỏi của nhiều hộ có hoàn cảnh tương tự trên địa bàn thành phố. Đối với các hộ gia đình là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, việc được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cộng đồng đối với những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hậu quả chiến tranh.

Trong chương trình này, xã Thu Bồn là địa phương có số lượng nhà được hỗ trợ nhiều nhất trong 31 xã, phường, với tổng số 21 căn. Đến nay, địa phương đã hoàn thành 17 căn, gồm 16 căn sửa chữa và 1 căn xây mới; 4 căn còn lại đang được tập trung thi công. Để bảo đảm tiến độ, chính quyền địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huy động lực lượng hỗ trợ những hộ thiếu nhân công; vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí, vật liệu xây dựng và ngày công lao động.

Ông Nguyễn Dũng (Phó Chủ tịch UBND xã Thu Bồn) cho biết, địa phương phối hợp với lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội để hỗ trợ các gia đình trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đối với những hộ gặp khó khăn về nhân lực và kinh phí, xã chủ động kết nối các nguồn lực nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí, tạo điều kiện để công trình sớm hoàn thành.

Sự hỗ trợ được triển khai phù hợp với điều kiện từng địa bàn, từng hộ gia đình. Tại các xã miền núi, nơi địa hình phức tạp, đường sá đi lại khó khăn, việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công đòi hỏi nhiều thời gian, công sức hơn. Vì vậy, bên cạnh nguồn kinh phí theo chương trình, việc huy động lực lượng tại chỗ, tăng cường ngày công và vận động các nguồn lực xã hội trở thành giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng làm việc với xã Sông Kôn về đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm.

Ngoài ra, tại xã Sông Kôn, với 15 trường hợp được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, điều kiện địa hình và giao thông đặt ra không ít trở ngại cho quá trình triển khai. Trước tình hình đó, các đơn vị quân đội và doanh nghiệp đã cùng địa phương hỗ trợ các gia đình. Trong đó, Bộ Tham mưu Quân khu 5 đóng góp 180 ngày công lao động; Công ty Thủy điện Sông Kôn 2 hỗ trợ 60 triệu đồng cho ba hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Từ những phần việc cụ thể, chương trình đang huy động ngày càng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, lực lượng vũ trang, chính quyền cơ sở và cộng đồng. Những mái ấm được sửa sang, xây mới không chỉ giúp người dân cải thiện điều kiện sống mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đạo lý tri ân người có công với cách mạng.

Tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành trước hạn

Lực lượng Dân quân hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình người có công tại xã Sông Kôn (thành phố Đà Nẵng).

Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng được giao triển khai hỗ trợ 127 căn nhà tại 31 xã, phường, gồm 76 căn xây mới và 51 căn sửa chữa. Xác định đây vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là hoạt động đền ơn đáp nghĩa có ý nghĩa thiết thực, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát từng trường hợp, nắm bắt nhu cầu và điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện phù hợp.

Quá trình triển khai được gắn với công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Các đơn vị quân đội phối hợp với địa phương hỗ trợ nhân công, vận chuyển vật liệu và huy động thêm nguồn lực, ưu tiên những hộ khó khăn, nhất là tại các khu vực miền núi, giao thông cách trở. Nhờ đó, nhiều công trình được đẩy nhanh tiến độ, từng bước đưa chính sách hỗ trợ nhà ở đến đúng đối tượng.

Đến nay, toàn thành phố đã hoàn thành 101/127 căn nhà, trong đó có 57 căn xây mới và 44 căn sửa chữa; 18/31 xã, phường đã hoàn thành toàn bộ số nhà được giao. Kết quả này tạo tiền đề quan trọng để thành phố bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới hoàn thành toàn bộ chương trình sớm hơn kế hoạch.

Tuy nhiên, 26 căn nhà còn lại, gồm 19 căn xây mới và 7 căn sửa chữa, vẫn đặt ra yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Phần lớn các công trình tập trung tại những địa bàn miền núi như Sông Kôn, Tây Giang, Hùng Sơn, nơi chi phí vận chuyển vật liệu cao, việc tổ chức thi công phụ thuộc nhiều vào điều kiện giao thông và thời tiết. Trong khi đó, thời điểm cuối năm cũng là giai đoạn mưa bão diễn biến phức tạp, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chất lượng công trình.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, tặng quà gia đình thuộc diện xóa nhà tạm tại xã Sông Kôn. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Trước yêu cầu đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát cụ thể từng căn nhà, xác định rõ những khó khăn cần giải quyết, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm bảo đảm các công trình hoàn thành đúng yêu cầu kỹ thuật, an toàn và có khả năng sử dụng lâu dài.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đơn vị đang tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ những căn nhà còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ chương trình trong tháng 11/2026, trước thời hạn ngày 22/12 do thành phố giao và gần một năm so với mốc 27/7/2027 của Chính phủ.

Việc đặt mục tiêu hoàn thành sớm đi đôi với yêu cầu bảo đảm chất lượng từng công trình. Bởi hiệu quả của chương trình không chỉ được đo bằng số lượng nhà hoàn thành mà còn ở khả năng giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định lâu dài, giảm bớt nỗi lo trước thiên tai, mưa bão. Đây cũng là yêu cầu quan trọng đối với những công trình tại địa bàn miền núi, nơi điều kiện sinh hoạt và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu còn nhiều khó khăn.

Từ những căn nhà đang hoàn thiện tại xã Thu Bồn đến các công trình ở Sông Kôn, Tây Giang, Hùng Sơn, chương trình xóa nhà tạm, dột nát đang cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng. Mỗi căn nhà hoàn thành là một gia đình có thêm điều kiện an cư, là sự sẻ chia thiết thực đối với những người chịu ảnh hưởng bởi di chứng chiến tranh. Qua đó, thành phố không chỉ thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công mà còn góp phần bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.