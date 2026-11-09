Tăng tốc về đích các chiến dịch làm sạch dữ liệu tại Hà Tĩnh

Ngày 6/11 - giai đoạn cao điểm thực hiện chiến dịch "Tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, không khí làm việc tại Phòng Quản lý đất đai (Sở NN&MT) càng trở nên bận rộn. Đội ngũ cán bộ tập trung cao độ, phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, soát xét dữ liệu thuộc tính tại các xã, phường; mặt khác phối hợp với lực lượng công an khớp nối dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phòng Quản lý đất đai (Sở NN&MT) tập trung cao trong giai đoạn cao điểm thực hiện chiến dịch "Tăng cường, đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

Tính đến ngày 30/10/2026, tổng số thửa đất trên địa bàn tỉnh là 2.742.868 thửa. Thời điểm hiện tại, tổng số lượng thửa đất nhóm 1 (thửa đất "đúng - đủ - sạch - sống" trên hệ thống phần mềm địa phương) là 1.950.690 thửa; số lượng thửa đất nhóm 2 (thửa đất cần làm giàu, làm sạch đối khớp bổ sung thông tin trên hệ thống phần mềm địa phương) là 93.407 thửa và số lượng thửa đất nhóm 3 (thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu) là 698.771 thửa.

Ông Phan Công Quyền - Phó Trưởng phòng Quản lý đất đai (Sở NN&MT) cho hay: "Hiện nay, tổng số lượng thửa đất nhóm 1 tại Hà Tĩnh đạt tỷ lệ 95,8% - tỷ lệ khá cao so với mặt bằng chung của cả nước. Việc làm sạch dữ liệu đất đai giúp các cơ quan quản lý Nhà nước nắm rõ nguồn gốc, hiện trạng, tình hình biến động của từng thửa đất; quản lý tốt hơn công tác quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, xử lý các vi phạm về đất đai; phục vụ việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tạo điều kiện thuận lợi khi chia sẻ thông tin, hỗ trợ đắc lực công tác chỉ đạo điều hành trên nền tảng số. Bên cạnh đó, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thiểu các bước kê khai không cần thiết".

Cán bộ Phòng Quản lý đất đai tập trung cao độ, phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, soát xét dữ liệu thuộc tính tại các xã, phường.

Theo lộ trình của Chính phủ, một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra là bảo đảmđến ngày 30/11/2026 hoàn thành chuẩn hóa, đối soát và làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đất đai đủ điều kiện đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Theo ông Quyền, từ nay đến hết tháng 11 chỉ còn lại thời gian rất ngắn, trong khi số lượng thửa đất tại Hà Tĩnh cần được làm sạch khá lớn; ngành NN&MT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai làm việc với các xã, phường, nhất là những địa phương có số lượng lớn thửa đất phải làm sạch. Cùng với đó, đôn đốc các địa phương chỉ đạo các tổ công tác làm sạch dữ liệu "đến từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền, vận động người dân.

Tranh thủ ngày nghỉ, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh tập trung rà soát, làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ đảng viên.

Trong khi đó, tranh thủ ngày nghỉ, buổi tối, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh tích cực rà soát, làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ đảng viên với mục tiêu dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, số hoá đạt tỷ lệ tối thiểu 98% trước ngày 30/11/2026.

Ông Lê Thanh Hải - Trưởng phòng Tổ chức đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) thông tin: "Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề nghị ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phân công cấp ủy viên, đoàn thanh niên, tổ hỗ trợ chuyển đổi số trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ đảng viên các chi bộ thôn, tổ dân phố; nhất là các đảng viên cao tuổi, không có điều kiện sử dụng thiết bị số. Đồng thời, chủ động thu thập thông tin từ đảng viên; hỗ trợ kê khai, cập nhật thông tin trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời trước ngày 15/11/2026. Đến nay, tỷ lệ làm sạch dữ liệu đảng viên tại Hà Tĩnh đã đạt 90,84% và chúng tôi đang phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu đề ra vào cuối tháng 11 năm nay".

Ông Mai Văn Tường - Trưởng thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình chia sẻ: "Việc số hoá hồ sơ không chỉ giúp cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý hồ sơ cá nhân, thuận tiện khi tra cứu mà còn bảo đảm quyền lợi cho đảng viên, giúp hạn chế sai sót về thông tin cá nhân; lưu giữ đầy đủ quá trình công tác, học tập, rèn luyện và sinh hoạt đảng... Thời gian vừa qua, tôi đã phối hợp liên hệ, thu thập, rà soát, hỗ trợ đảng viên; cùng với Ban Xây dựng Đảng xã Cẩm Bình tiến hành kiểm tra, đối chiếu và bổ sung thông tin; hỗ trợ quét và số hóa hồ sơ. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với bí thư chi bộ thôn theo dõi tiến độ để báo cáo Ban Xây dựng Đảng; bảo đảm an toàn, bảo mật hồ sơ".

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ huy động toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”.

Trong giai đoạn nước rút, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) đang tập trung rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin LLTP, thông tin án tích vào hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đẩy nhanh tiến độ đồng bộ dữ liệu, phục vụ việc cấp Phiếu LLTP trên VNeID.

Thượng tá Kiều Thị Tuyết Nhung – Giám đốc Trung tâm Thông tin, dữ liệu nghiệp vụ (Phòng Hồ sơ nghiệp vụ) trao đổi: “Chúng tôi đã và đang huy động toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu đề ra vào tháng 11/2026. Thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh là một trong những địa phương đạt kết quả cao về làm sạch dữ liệu LLTP trên toàn quốc, được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao". Hiện nay, công tác xác minh, thu thập và làm sạch thông tin được tập trung quyết liệt với mục tiêu tiến tới hiển thị thông tin LLTP của công dân trên ứng dụng VNeID vào năm 2027".

Người dân rà soát thông tin trong quá trình làm thủ tục cấp Phiếu LLTP.

Trong quá trình thực hiện các chiến dịch làm sạch dữ liệu, các đơn vị, địa phương đã xây dựng lộ trình chi tiết, phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức; bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn thông tin. Từ đó, hướng tới mục tiêu giảm hồ sơ giấy tờ, giúp quá trình giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi; góp phần thực hiện hiệu quả chuyển đổi số. Ngoài sự quyết liệt vào cuộc của hệ thống chính trị Hà Tĩnh; sự phối hợp, đồng hành từ các tầng lớp Nhân dân sẽ là yếu tố quan trọng để các chiến dịch làm sạch dữ liệu tại Hà Tĩnh hoàn thành đúng tiến độ đề ra vào tháng 11/2026.