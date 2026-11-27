Đến ngày 26/11, những chuyển động trong bức tranh kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của cả hệ thống chính trị. Phương thức chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, các ngành và địa phương từng bước được đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn.

Các số liệu thống kê cho thấy nhiều lĩnh vực kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá. Đặc biệt, thu ngân sách Nhà nước đạt trên 63 nghìn tỷ đồng (mức cao nhất từ trước đến nay) và vẫn còn dư địa để cán đích mục tiêu 70 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án và xử lý các dự án tồn đọng đã từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh tăng tốc phát triển.

Mục tiêu tăng trưởng “hai con số” trong năm 2027 có những điều kiện thuận lợi, nhưng không thể xem đây đơn thuần là sự nối dài kết quả của năm 2026. Mục tiêu ấy đòi hỏi một bước chuyển mạnh mẽ hơn về chất trong phát triển kinh tế. Trong đó, công nghiệp tiếp tục phải giữ vai trò động lực quan trọng, song không thể chỉ trông chờ vào một vài dự án quy mô lớn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Thay vào đó, cần tạo điều kiện để các khu công nghiệp phát huy công suất, các dự án đầu tư mới sớm đi vào hoạt động, doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với đó, phải khai thác hiệu quả hơn lợi thế của Cảng biển Nghi Sơn, Cảng Hàng không Thọ Xuân và hệ thống giao thông kết nối được khánh thành trong năm 2026, qua đó mở rộng không gian phát triển, gia tăng sức hút đầu tư đối với các doanh nghiệp có tiềm lực, hoạt động trong những ngành nghề tỉnh ưu tiên thu hút.

Những chuyến xúc tiến đầu tư nước ngoài của lãnh đạo tỉnh cùng các văn bản hợp tác được ký kết gần đây giữa Thanh Hóa với chính quyền và đối tác nước ngoài đang mở ra những triển vọng mới. Vấn đề đặt ra là phải sớm cụ thể hóa các cam kết, biến cơ hội hợp tác thành dự án, nguồn lực và kết quả phát triển thực chất.

Cùng với đó, các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch cũng cần được đánh thức bằng những cách làm mới. Một nền kinh tế có nhiều tiềm năng, lợi thế như Thanh Hóa càng cần phát huy đa dạng các động lực tăng trưởng, tránh phụ thuộc vào một vài ngành, lĩnh vực.

Một trong những thông điệp đáng chú ý trong chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2026 là phải chuẩn bị nguồn lực đầu tư cho năm 2027 ngay từ bây giờ. Trong đó, giải phóng mặt bằng phải đi trước, song song với công tác chuẩn bị đầu tư.

Đối với những dự án chưa được phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các xã, phường chủ động thực hiện trước các phần việc thuộc chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, bàn giao kết quả cho hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngay sau khi được thành lập. Cách làm này nhằm tạo sự chủ động, tránh tình trạng chờ hoàn tất thủ tục đầu tư mới bắt đầu triển khai các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng. Mục tiêu đặt ra là có khối lượng để giải ngân tối thiểu 20% kế hoạch vốn năm 2027 ngay trong quý I.

Đặc biệt, quyết tâm thực hiện mục tiêu năm 2027 phải được bảo đảm bằng kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm đến cùng. Yêu cầu “nói đi đôi với làm, đã hứa phải thực hiện, đã làm phải hoàn thành” mà Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần trở thành nguyên tắc trong thực thi công vụ. Không thể để công việc chậm trễ mà không rõ trách nhiệm; khó khăn, vướng mắc kéo dài nhưng không xác định được cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tháo gỡ. Trách nhiệm của người đứng đầu phải được gắn với sản phẩm công việc và hiệu quả thực tế.

Năm 2027 vì thế sẽ không có nhiều khoảng trống cho sự chậm trễ, càng không có chỗ cho tư duy trông chờ, né tránh trách nhiệm.