Tăng tốc trong quý IV, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh chủ trì Phiên họp thường kỳ tháng 10 của UBND tỉnh.

Dự tại điểm cầu UBND tỉnh có lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 92 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại Phiên họp cho thấy, trong tháng 9 và 9 tháng năm 2026, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bám sát cơ sở, xác định rõ người, rõ việc, tiến độ và kết quả thực hiện.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong quý III, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 13,96%, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố cả nước.

Cả 3 khu vực kinh tế đều vượt kịch bản tăng trưởng quý III. Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 20,34%; dịch vụ tăng 8,98%; thuế sản phẩm tăng 6,92%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,22%.

Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,24%, xếp thứ 6 toàn quốc. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống nhân dân được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Linh phát biểu tại Phiên họp.

Tại Phiên họp, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Các nội dung được tập trung thảo luận gồm: Giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư, phát triển đô thị, thương mại, du lịch...

Lãnh đạo các sở phát biểu tại Phiên họp.

Các đại biểu nhận định, tăng trưởng của tỉnh hiện vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực công nghiệp, nhất là ngành điện tử, trong khi một số ngành sản xuất và hoạt động xây dựng tăng trưởng chưa đồng đều. Do đó cần tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp chủ lực duy trì sản xuất, nắm bắt biến động đơn hàng, sản lượng và khả năng đưa năng lực sản xuất mới vào hoạt động; đồng thời làm rõ khó khăn tại những ngành có mức tăng trưởng thấp để có giải pháp phù hợp.

Đối với lĩnh vực xây dựng, các đại biểu đề nghị đẩy nhanh tiến độ những công trình, dự án có khả năng tạo khối lượng thực hiện trong quý IV, gắn giải ngân với thi công, nghiệm thu và thanh toán.

Khu vực dịch vụ tiếp tục khai thác nhu cầu mua sắm, vận chuyển hàng hóa, du lịch, lưu trú cuối năm. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung bảo đảm tiến độ thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm, chủ động phòng ngừa rủi ro do thời tiết và dịch bệnh.

Một số nội dung khác cũng được các đại biểu quan tâm như nâng cao hiệu quả vận hành các nền tảng số phục vụ quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính; củng cố năng lực y tế cơ sở, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm; rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và các điểm trường sau sắp xếp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Phiên họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo và các ý kiến thảo luận tại Phiên họp. Đồng chí đánh giá, 9 tháng năm 2026, trong điều kiện phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ mới, khó, khối lượng công việc lớn, tỉnh đã nỗ lực tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, nhiều lĩnh vực có chuyển biến rõ nét.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là thu tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, triển khai một số dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Xác định 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chủ động rà soát tiến độ, nhận diện rõ những chỉ tiêu còn thấp, công việc còn chậm để có giải pháp cụ thể, quyết liệt ngay từ đầu quý IV, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Trọng tâm là phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm từ 11% trở lên; tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2027; đẩy nhanh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung xử lý các dự án tồn đọng, tạo điều kiện triển khai các nhiệm vụ đầu tư, phát triển trong thời gian tới.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công; đẩy mạnh chuyển đổi số; tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trên địa bàn; thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, bảo đảm môi trường, xử lý rác thải.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tăng cường phối hợp, tập trung giải quyết dứt điểm những nhiệm vụ còn tồn đọng, tận dụng thời gian còn lại của năm để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.