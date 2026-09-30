Tăng tốc triển khai công nghệ chiến lược, hoàn thiện hạ tầng số

Thứ trưởng Trần Trung Tính chủ trì họp báo.

Nhiều kết quả tích cực

Trong tháng 9/2026 đã ghi nhận 3.131 công bố quốc tế của Việt Nam trên cơ sở dữ liệu Scopus. Tổng số giao dịch thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) từ ngày khai trương đến nay (từ năm 2020 đến 15/9/2026) đạt 4,86 tỷ giao dịch. Số lượng chứng thư chữ ký số đã cấp tính đến tháng 9/2026 là 34,575 triệu chứng thư chữ ký số; tỷ lệ dân số trưởng thành (15-65 tuổi) có chữ ký số đạt: 49,96% (34,575 triệu dân/ 69,2 triệu dân).

Tháng 9/2026, doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng đạt khoảng 440 triệu bưu gửi, tăng 14%.

Đến ngày 15/9/2026, số tên miền quốc gia “.vn” duy trì đạt 703.236 tên miền, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 7 toàn cầu.

Tháng 9/2026, doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 9 tháng ước đạt 5.387.142 tỷ đồng, tăng khoảng 32,1% so với cùng kỳ.

Tháng 9/2026, Bộ KHCN (Cục Sở Hữu Trí tuệ) tiếp nhận 16.205 đơn sở hữu công nghiệp, xử lý 17.525 đơn và cấp 8.096 văn bằng bảo hộ.

Tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy công nghệ chiến lược và hạ tầng số

Trong tháng 9/2026, Bộ KH&CN đã ban hành 2 Quyết định và 3 Thông tư, tập trung vào các lĩnh vực như phát triển công nghiệp bán dẫn, xây dựng hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và thi đua, khen thưởng.

Các đại biểu tham dự họp báo.

Trên cơ sở đó, trong tháng 10, Bộ KHCN sẽ tập trung hoàn thiện 4 dự án Luật theo Chương trình lập pháp năm 2026, gồm Luật Đo lường, Luật Bưu chính, Luật Sở hữu trí tuệ và Luật KHCN và đổi mới sáng tạo; đồng thời hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định hướng dẫn Luật KHCN và đổi mới sáng tạo.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Bộ sẽ đẩy nhanh phê duyệt, triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược đủ điều kiện; phân loại, tích hợp 160 đề xuất của địa phương, ưu tiên các nhiệm vụ có tính liên vùng, sản phẩm và địa chỉ ứng dụng rõ ràng. Việc phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia cũng được thúc đẩy, gắn với tái cấu trúc các chương trình KH&CN quốc gia theo hướng tập trung nguồn lực, tránh dàn trải.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Bộ đặt mục tiêu hoàn thành 14/20 nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch hành động 100 ngày; tiếp tục kết nối, chia sẻ dữ liệu, triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và mở rộng ứng dụng AI trong hoạt động công vụ. Đồng thời, tập trung xử lý 273 thôn, bản lõm sóng và 209 điểm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, y tế công lập có sóng yếu hoặc chưa có sóng; thúc đẩy IPv6, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng số dùng chung.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn và kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.