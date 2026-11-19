Việc thực hiện các dự án vừa nhằm mở rộng không gian phát triển, hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, vừa chủ động chuẩn bị quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện phải di dời để thực hiện các dự án theo quy hoạch.

Phối cảnh dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh. Ảnh: Sông Hồng

Giải phóng mặt bằng khoảng 60% diện tích dự án

Hiện nay, thành phố Hà Nội đang tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại khu vực Bắc Thăng Long, xã Đông Anh và xã Thư Lâm.

Việc đầu tư xây dựng các khu đô thị đa mục tiêu được kỳ vọng sẽ tạo lập quỹ nhà ở, đất ở có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, đáp ứng nhu cầu tái định cư, góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện quy hoạch và phát triển Thủ đô.

Cụ thể, Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô nghiên cứu khoảng 375,36ha, tổng vốn đầu tư gần 99.788 tỷ đồng, dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 97.500 người.

Theo bà Lê Xuân Hoa, đại diện bộ phận phát triển dự án của liên danh nhà đầu tư (gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty cổ phần Thái Nam Land và Công ty cổ phần Bất động sản Potamos), Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục pháp lý quan trọng để triển khai.

Dự án có tổng diện tích khoảng 465,45ha, thuộc địa bàn 2 xã Thiên Lộc (khoảng 288,9ha) và xã Phúc Thịnh (khoảng 176,5ha). Trong đó, diện tích nghiên cứu dự án khoảng 375,36ha; phần diện tích còn lại khoảng 90,09ha là đường Võ Văn Kiệt (Vành đai 3), tỉnh lộ 23 và mặt nước sông Thiếp, không thuộc phạm vi đầu tư của dự án. Quỹ đất ở khoảng 100,7ha, gồm đất nhà ở liền kề tái định cư 43ha, nhà ở liền kề thương mại 15,33ha, biệt thự 11,94ha, chung cư nhà ở xã hội 15,06ha, chung cư tái định cư và nhà ở công vụ 4,33ha, chung cư hỗn hợp 11,03ha. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2032.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 17-11-2026, nhà đầu tư đã ứng 2.325,6 tỷ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, trong đó xã Thiên Lộc 1.850 tỷ đồng, xã Phúc Thịnh 475,6 tỷ đồng. Tổng kinh phí đã chi trả bồi thường, hỗ trợ đạt 1.518,11 tỷ đồng, tương ứng diện tích 137,2ha. Nếu tính cả 147,13ha đất công không phải thực hiện chi trả bồi thường, tổng diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 284,33ha, tương đương 60% tổng diện tích thu hồi. Trong đó, xã Thiên Lộc đạt 197,48ha, tương đương 66,9%; xã Phúc Thịnh đạt 86,85ha, tương đương 48,5%.

Theo kế hoạch, trong tháng 11-2026, công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ dự kiến tiếp tục hoàn thành thêm khoảng 85ha, nâng tổng diện tích giải phóng mặt bằng lên khoảng 369ha, đạt 77,87%. Trên cơ sở diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư sẽ tiếp tục trình Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố xem xét giao đất bổ sung đợt 2 ngay trong tháng 11-2026.

Bà Lê Xuân Hoa cho biết, liên danh đã triển khai thi công từ ngày 11-11-2026. Đối với hạng mục công trình khởi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2028; hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sẽ được triển khai theo tiến độ giao đất từ năm 2027.

“Dự án được kỳ vọng hình thành khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đa dạng loại hình nhà ở, góp phần mở rộng không gian đô thị phía Bắc Thủ đô, đáp ứng nhu cầu nhà ở và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực”, bà Lê Xuân Hoa bày tỏ.

Đối với dự án khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm và Đông Anh, đại diện chủ đầu tư cho biết, đến nay dự án đã hoàn thành các điều kiện khởi công theo quy định. Tổng diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt khoảng 530/723ha. Các đơn vị đang triển khai thi công đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng.

Về thi công, đơn vị đã triển khai các tuyến trục giao thông chính của dự án, cơ bản kết nối các tuyến đường, tạo điều kiện để triển khai các công trình trên đất. Đối với 8 tòa nhà cao tầng, chủ đầu tư đã huy động thiết bị tập kết tại công trường, sẵn sàng tổ chức thi công phần cọc và các hạng mục tiếp theo, bảo đảm tiến độ đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, kế hoạch triển khai dự án được xây dựng với các mốc tiến độ cụ thể. Trong đó, đối với diện tích dự án thuộc xã Thư Lâm và một phần diện tích thuộc xã Đông Anh, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật vào tháng 6-2027. Đối với các công trình nhà ở cao tầng thuộc địa bàn xã Thư Lâm, dự kiến bắt đầu triển khai thi công từ tháng 5-2027, phấn đấu hoàn thành xây dựng đến cốt 0,0m vào tháng 12-2027.

Về nguồn lực đầu tư, đến cuối năm 2026, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên toàn bộ diện tích dự án, với kinh phí khoảng 7.200 tỷ đồng. Tổng chi phí đầu tư xây dựng các công trình nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại thuộc dự án trên địa bàn 2 xã Thư Lâm và Đông Anh dự kiến khoảng 18.850 tỷ đồng.

San lấp mặt bằng để thi công hạ tầng kỹ thuật tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: Tuấn Minh

Bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy về đẩy nhanh triển khai các dự án khu đô thị đa mục tiêu, thành phố Hà Nội đang tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện. Đây không chỉ là bước đi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và quyết tâm của thành phố trong việc bảo đảm điều kiện an cư, ổn định cuộc sống cho người dân khi triển khai các dự án phát triển đô thị.

Mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của thành phố kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và dự án khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, qua quá trình triển khai các dự án, chính sách của thành phố, người dân đã thể hiện sự đồng thuận, đặc biệt là đối với các chủ trương lớn nhằm xây dựng và phát triển Thủ đô. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.

Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, các đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng kế hoạch và các mốc thời gian đã đề ra. Đặc biệt, đối với công tác giải phóng mặt bằng, thành phố lưu ý, cần quan tâm đến việc bố trí tái định cư cho người dân ngay trong phạm vi dự án.

Theo kế hoạch ban đầu, công tác giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ diện tích đất ở dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc bàn giao mặt bằng phải gắn với điều kiện tái định cư thực tế, bảo đảm người dân có đất và đủ điều kiện xây dựng nhà ở mới.

“Chúng ta phải cố gắng hoàn thành, không kéo dài đến tháng 3-2027. Trong đó, cần xác định rõ lộ trình để chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng, tạo điều kiện cho người dân nhận đất, xây dựng nhà cửa trước Tết”, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc các mốc tiến độ, kế hoạch đầu tư và tổ chức thi công; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Chủ tịch UBND thành phố hoan nghênh các xã liên quan đã tích cực tham gia thực hiện chủ trương lớn của thành phố về phát triển đô thị. Đồng chí chỉ đạo, các địa phương cần tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và các nhà thầu tổ chức triển khai dự án, bảo đảm đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu rất cao mà thành phố đặt ra đối với hai dự án này.

Việc lãnh đạo thành phố trực tiếp kiểm tra tiến độ 2 dự án khu đô thị đa mục tiêu tại khu vực phía Bắc Thủ đô cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc đẩy nhanh triển khai các dự án đô thị quy mô lớn, có tính chất chiến lược. Đây không chỉ là những dự án tạo lập không gian phát triển mới, bổ sung quỹ nhà ở đa dạng, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội mà còn góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực, thúc đẩy liên kết phát triển và từng bước hiện thực hóa định hướng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.