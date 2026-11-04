Tăng tốc tiến độ các dự án trọng điểm

Các hạng mục còn lại của Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Phạm Tùng

Bên cạnh đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thành phố cũng siết chặt kỷ cương, kiên quyết xử lý các nhà thầu thi công chậm tiến độ tại những công trình, dự án trọng điểm.

Chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công chậm

Cuối tháng 10-2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố thông báo chấm dứt hợp đồng xây dựng đối với 2 nhà thầu tham gia thi công các gói thầu thuộc Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thành phố.

Đây là 2 dự án trọng điểm, có vai trò kết nối giao thông với Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Tuy nhiên, tiến độ thi công đến nay vẫn chậm, chưa thể hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh những khó khăn về mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, năng lực thi công của một số nhà thầu cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ.

Đáng chú ý, trước khi quyết định chấm dứt hợp đồng, chủ đầu tư đã nhiều lần có văn bản nhắc nhở, phê bình và xử phạt vi phạm tiến độ đối với các nhà thầu. Tuy nhiên, quá trình triển khai thi công vẫn không có chuyển biến đáng kể.

Theo thông báo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố về việc chấm dứt hợp đồng đối với toàn bộ phần công việc chưa thực hiện của Công ty cổ phần Hải Đăng (bao gồm cả phần công việc của các nhà thầu phụ), thành viên liên danh nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 21, Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhà thầu này đã ngừng thi công liên tục 43 ngày không có lý do chính đáng (từ ngày 19-5 đến 30-6). Điều này thể hiện rõ việc nhà thầu không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam, nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 26, Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, trước đó cũng đã đề nghị chủ đầu tư tìm kiếm nhà thầu khác tiếp nhận và thi công phần khối lượng còn lại.

Tạo chuyển biến cho từng dự án

Theo kế hoạch, Sân bay Long Thành sẽ đưa vào khai thác từ ngày 24-12 tới. Để phục vụ hoạt động khai thác sân bay, hệ thống giao thông kết nối, trong đó có các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh phải được hoàn thành đồng bộ.

Theo đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy, bảo đảm giao thông kết nối Sân bay Long Thành là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu quả vận hành sân bay, phát triển đô thị, logistics và sức cạnh tranh của thành phố. Do đó, các tuyến giao thông kết nối phải bảo đảm thông suốt khi sân bay đưa vào khai thác.

Tuyến chính Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh được thông xe, đưa vào khai thác cuối năm 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc của UBND thành phố với các đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 vào cuối tháng 10-2026, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà đánh giá, năng lực của các nhà thầu thi công là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ dự án đầu tư công. Dù hoạt động thi công thời gian qua chịu ảnh hưởng lớn từ biến động giá nhiên liệu, vật liệu, song các chủ đầu tư cần siết chặt kỷ cương đối với nhà thầu, quyết liệt đôn đốc, xử lý để tăng tốc tiến độ các dự án trong gần 2 tháng còn lại của năm 2026.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, đối với Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mục tiêu đặt ra là hoàn thành 9,5km đường gom, đường dẫn cầu vượt còn lại trước ngày 30-11. Đồng thời hoàn thành lựa chọn nhà thầu thay thế Công ty cổ phần Hải Đăng trong tháng 11-2026 để thi công, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 12-2026.

Đối với Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu là hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào khai thác trong tháng 12-2026.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, tính đến cuối tháng 10-2026, sản lượng thi công Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đạt 98% giá trị hợp đồng. Sản lượng thi công Dự án Thành phần 3, đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đạt gần 80% giá trị hợp đồng.