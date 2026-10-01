Tăng tốc thực hiện nhiệm vụ chính trị, rõ trách nhiệm, có tiến độ và sản phẩm cụ thể

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ và các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo giải quyết giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Long Hải báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ

Theo đó, Thường trực Đảng ủy đã chỉ đạo, giải quyết trong kỳ tháng 9/2026 bảo đảm nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát số 220 của Bộ Chính trị làm việc tại Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; đôn đốc hoàn thành 18 đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ, bảo đảm chạy thử ngày 30/9/2026. Ban Thường vụ Đảng ủy đã làm việc với 5 đảng ủy để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cấp ủy trực thuộc.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng; công tác lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng qua, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hải Trâm phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục bám sát Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chương trình công tác năm 2026 của Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc, quyết tâm hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ; lãnh đạo công tác tham mưu chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Trung ương 4 và ngay sau đó tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; tiếp tục mở rộng thí điểm, hoàn thiện phần mềm quản lý công việc, đánh giá cán bộ.

Về kết quả xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trong Đảng bộ, theo Tổ xây dựng phần mềm của Đảng ủy, đến nay, Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc đã cơ bản hoàn thành theo yêu cầu và tiến độ đề ra (ngày 30/9/2026); danh mục các sản phẩm công việc đáp ứng việc cập nhật các nhiệm vụ được giao trên phần mềm.

Một số đảng ủy tích cực, chủ động triển khai và có kết quả thử nghiệm thể hiện trên phần mềm tại đơn vị. Phân hệ quản lý công việc và đánh giá cán bộ có các chức năng cơ bản: giao, tiếp nhận, phân công nhiệm vụ; quản lý thời hạn, tiến độ, sản phẩm; cập nhật trạng thái; xác nhận kết quả; cảnh báo; thống kê theo cá nhân, đơn vị; tổng hợp dữ liệu phục vụ đánh giá.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu ý kiến về triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền xây dựng Đảng và kết quả xây dựng phần mềm quản lý công việc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng thời, hệ thống cung cấp bảng hiển thị kết quả trực quan (dashboard) kết quả đánh giá, xếp hạng để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bao gồm các thông tin cơ bản: tổng số nhiệm vụ; tỷ lệ hoàn thành, hoàn thành đúng hạn; nhiệm vụ sắp đến hạn, chậm, quá hạn; nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo; kết quả theo đơn vị, cá nhân, làm cơ sở tổng hợp báo cáo tuần, báo cáo giao ban và phục vụ đánh giá, xếp loại định kỳ…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ; về xem xét, cho ý kiến kết luận đối với 8 đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy.

Nghiêm túc tham gia đầy đủ các hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc khó, mới, có tính đột phá.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chỉ rõ tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong 3 tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược; trọng tâm trước mắt, phối hợp lãnh đạo cơ quan chuẩn bị kỹ lưỡng các đề án, nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 4; và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; kịp thời quán triệt, triển khai xây dựng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị.

Nhấn mạnh ý thức trách nhiệm tham gia học tập, nghiên cứu các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đồng chí đề nghị các cấp ủy tăng cường chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, đảng viên tham dự đầy đủ, nghiêm túc các hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết. Các đảng bộ phải quán triệt trực tiếp đến từng đảng viên, nhất là các Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước; phải tạo ra đợt sinh hoạt chính trị lịch sử trong toàn Đảng bộ.

Các đảng ủy cần chủ động rà soát toàn bộ nhiệm vụ năm 2026, nhất là các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban Chỉ đạo Trung ương; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ, không để chậm, muộn hay điều chỉnh thời gian.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm là thời gian tăng tốc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy phân công trách nhiệm rõ ràng, có tiến độ và sản phẩm cụ thể; định kỳ kiểm điểm tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phải hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc đã đề ra.

Kết quả khắc phục phải được theo dõi, kiểm tra và đánh giá cụ thể

Yêu cầu nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các cấp ủy cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, giữ vững đoàn kết nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đồng chí đề nghị các cấp ủy tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; gắn kiểm tra, giám sát với việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện nghiêm việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật Đảng theo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm, vi phạm. Kết quả khắc phục phải được theo dõi, kiểm tra và đánh giá cụ thể. Thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát các đợt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2026. Triển khai thực hiện kết luận của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy về 18 đoàn kiểm tra, giám sát năm 2026.

Về kết quả 8 đoàn kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, kết luận, ban hành theo quy định.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu, các đảng ủy được kiểm tra, giám sát nghiêm túc xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công trách nhiệm cụ thể, xác định thời hạn hoàn thành. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm tham mưu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm kết luận được triển khai nghiêm túc, thực chất.

Lấy hiệu quả quản lý công việc và chất lượng đánh giá cán bộ làm thước đo

Đối với phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ theo KPI trong toàn Đảng bộ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Tổ công tác và các đảng ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp hoàn thiện phần mềm, triển khai thực hiện theo hướng thống nhất, liên thông, dùng chung dữ liệu, phù hợp với đặc thù, đặc điểm của từng cơ quan.

Bí thư các đảng ủy phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về chất lượng triển khai tại đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Việc ứng dụng phần mềm phải phục vụ thực chất công tác quản lý, đánh giá; không chạy theo hình thức, không làm phát sinh thủ tục và công việc không cần thiết. Kết quả phần mềm đánh giá cán bộ phải được xem xét cùng với chất lượng sản phẩm, tính chất nhiệm vụ và đánh giá của cấp có thẩm quyền.

Khẳng định rõ đó là nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, đồng chí nhấn mạnh, phải làm đến nơi đến chốn, lấy hiệu quả quản lý công việc và chất lượng đánh giá cán bộ làm thước đo; không chạy theo hình thức, không làm cho có.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, thành công của nhiệm vụ này không chỉ được đo bằng việc phần mềm đã được xây dựng, đưa vào sử dụng hay chưa, mà quan trọng hơn là tạo được nền nếp làm việc rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; giúp cấp ủy nắm chắc tình hình, đánh giá đúng kết quả và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đưa phần mềm vào vận hành chính thức vào cuối năm 2026.