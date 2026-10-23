Tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng

Thi công hạ tầng Khu công nghiệp Sông Lô 2, tạo mặt bằng và điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tạo thêm dư địa từ những động lực chính

Nền kinh tế Phú Thọ đã có bước tăng trưởng khá, song nhịp tăng trong quý III có dấu hiệu chậm lại. GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 10,01% so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,48%, dịch vụ tăng 8,66%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,61%. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%. Tuy nhiên, riêng quý III, GRDP tăng 9,72%, thấp hơn mức 10,17% của 6 tháng đầu năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý III tăng 15,91%, thấp hơn các quý trước.

Những con số này cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn, nhưng không thể chỉ trông chờ vào đà quán tính. Công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực quan trọng, đòi hỏi doanh nghiệp duy trì công suất, mở rộng đơn hàng và sớm đưa các dự án mới vào hoạt động. Trong 9 tháng, sản xuất công nghiệp tăng 14,28% theo giá so sánh; riêng sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 28%, đóng góp 5,39 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Đầu tư tiếp tục là nguồn lực cần được chuyển hóa nhanh hơn thành năng lực sản xuất mới. Trong 9 tháng, Phú Thọ thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt 151,3% kế hoạch năm và gấp 2,1 lần cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 39,3 tỷ USD. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án, thủ tục, mặt bằng và điều kiện hạ tầng. Thu hút vốn mới là bước đầu; điều quan trọng là dự án sớm vận hành, tạo sản phẩm và đóng góp cho kinh tế địa phương.

Thị trường trong nước cũng còn dư địa đáng kể. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt gần 120.600 tỷ đồng, tăng 17,8%. Những tháng cuối năm thường là thời điểm nhu cầu mua sắm, du lịch, dịch vụ và sản xuất tăng lên. Nếu sức mua được củng cố, lưu thông hàng hóa thông suốt và doanh nghiệp chủ động nắm bắt thị trường, khu vực dịch vụ sẽ có thêm đóng góp vào tăng trưởng.

Từ kịch bản tăng trưởng đến hành động cụ thể

Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 5/10/2026 của Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV, rà soát mục tiêu, chỉ tiêu, xác định rõ động lực và dư địa còn lại. Những dự án có khả năng sớm hoàn thành, đưa vào khai thác và những doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh cần được tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thực hiện. Chính phủ đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, gắn giải ngân với khối lượng hoàn thành, xử lý dự án tồn đọng và điều chuyển vốn khỏi những dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt. Tại hội nghị hành chính tháng 9 tổ chức ngày 9/10, tỉnh tiếp tục xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 11% trong năm 2026. Kết quả 9 tháng là nền tảng quan trọng, song áp lực tăng tốc trong quý cuối năm không nhỏ. Muốn tiến gần mục tiêu, tỉnh cần rà soát từng chỉ tiêu, nhận diện rõ những lĩnh vực tăng chậm, xác định việc nào có thể tạo chuyển biến ngay và gắn trách nhiệm cụ thể với từng cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu rà soát kết quả 9 tháng, xác định những chỉ tiêu có tốc độ tăng trưởng chững lại hoặc còn thấp để có giải pháp phù hợp; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng để các dự án sớm triển khai. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng nhấn mạnh yêu cầu tập trung xử lý những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, dự án tồn đọng và tài sản dôi dư; đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, tập trung giải quyết công việc chậm tiến độ.

Đầu tư công vì vậy cần được nhìn không chỉ ở tỷ lệ giải ngân mà cả khối lượng hoàn thành và tác động lan tỏa. Công trình giao thông được triển khai đúng tiến độ có thể mở thêm không gian phát triển, giảm chi phí vận chuyển; hạ tầng được hoàn thiện giúp dự án sản xuất sớm vận hành; dòng vốn được giải ngân kịp thời tạo thêm việc làm và nhu cầu đối với các ngành, lĩnh vực liên quan. Muốn vậy, chủ đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, phối hợp giải phóng mặt bằng và xử lý kịp thời vướng mắc về thủ tục, vật liệu; nơi nào chậm cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn khắc phục.

Tăng tốc phải gắn với kết quả thực chất

Yêu cầu tăng trưởng cao trong quý IV cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với từng ngành, địa phương và doanh nghiệp. Với khu vực công nghiệp, trọng tâm là giữ ổn định sản xuất, tận dụng đơn hàng, nâng công suất và đưa dự án đủ điều kiện vào vận hành. Với lĩnh vực dịch vụ, cần khai thác nhu cầu tiêu dùng cuối năm, phát triển thương mại, vận tải, du lịch và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Với nông nghiệp, việc tổ chức sản xuất, thu hoạch, bảo đảm đầu ra và chủ động ứng phó diễn biến thời tiết sẽ góp phần duy trì tăng trưởng ổn định.

Điều hành phải hướng vào những việc tạo ra giá trị tăng thêm, thay vì dàn trải nguồn lực. Thủ tục đầu tư được giải quyết nhanh hơn, mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ, hồ sơ được xử lý đúng hạn hay một dự án sớm đi vào hoạt động đều cần được xem là kết quả cụ thể. Doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, tiết giảm chi phí, nâng chất lượng sản phẩm và tìm kiếm thị trường; tăng trưởng bền vững phải dựa vào năng suất và sức cạnh tranh.

Sau 9 tháng, Phú Thọ có nền tảng để tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số, nhưng quý IV sẽ là phép thử về năng lực tổ chức thực hiện. Mục tiêu 11% đòi hỏi phải nhận diện rõ từng chỉ tiêu còn thấp, từng dự án chậm tiến độ và từng dư địa sản xuất có thể khai thác được để từ đó tập trung nguồn lực xử lý kịp thời. Khi kịch bản tăng trưởng được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, nhiệm vụ gắn với trách nhiệm và trách nhiệm được kiểm đếm bằng kết quả, mục tiêu tăng trưởng sẽ không chỉ là con số cuối năm, mà trở thành động lực nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng không gian phát triển và tạo nền tảng cho năm 2027.