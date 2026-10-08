Tăng tốc thực hiện chính sách giảm nghèo

Các chi bộ thuộc Đảng ủy Công ty CP Cao su Đà Nẵng hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo Nguyễn Thị Thủy (phường Hải Vân). Ảnh: ĐVCC

Ghi ở phường Hải Vân

Đầu năm 2026, phường Hải Vân có 61 hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 - 2025. Địa phương đặt mục tiêu đến cuối năm, toàn phường hỗ trợ 61 hộ thoát nghèo. Cụ thể hóa mục tiêu trên, Đảng ủy phường Hải Vân phát động mô hình “Chi bộ 1+” với phương châm mỗi chi bộ giúp đỡ ít nhất một hộ thoát nghèo.

Đại diện Đảng ủy phường Hải Vân cho hay, đến nay 28 chi bộ, Đảng bộ khối cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trực thuộc đều có kế hoạch, phương án và triển khai giải pháp cụ thể hỗ trợ hộ nghèo; nhiều hộ đã được giúp đỡ sinh kế để phát triển kinh tế.

Hộ ông Võ Văn Hoàng (SN 1968, phường Hải Vân) có 5 nhân khẩu, đều trông chờ vào thu nhập ít ỏi từ việc chạy xe ôm và bán xôi dạo của ông Hoàng.

Để hỗ trợ gia đình thoát nghèo, Đảng bộ Công ty CP Thép Đà Nẵng hỗ trợ chiếc xe máy trị giá 22 triệu đồng giúp ông có phương tiện mưu sinh; đồng thời giới thiệu con trai ông vào làm việc tại Công ty CP Thép Đà Nẵng và hỗ trợ học bổng cho con gái đang đi học.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1983, phường Hải Vân) cũng khó khăn không kém. Cả gia đình có 8 nhân khẩu, bản thân chị Thủy ở nhà nội trợ và chăm con nhỏ, chồng làm nghề thợ hàn, con gái lớn làm công nhân, 5 người con còn lại đang tuổi ăn học.

Qua đối thoại, gia đình chị có nhu cầu hỗ trợ các phương tiện sinh kế để làm ăn. Trên cơ sở đó, các chi bộ thuộc Đảng ủy Công ty CP Cao su Đà Nẵng hỗ trợ xe máy và máy khoan đục bê tông tổng trị giá 18 triệu đồng, giúp gia đình chị Thủy có phương tiện đi lại và làm ăn, phát triển kinh tế.

Bên cạnh giúp đỡ sinh kế, phường Hải Vân cũng tổ chức giới thiệu việc làm, giới thiệu học nghề, dạy nghề cho các hộ có nhu cầu; đồng thời đang tham mưu thành lập Quỹ an sinh nhằm vận động nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí để hỗ trợ các nhu cầu lớn hơn của hộ nghèo như xây dựng, sửa chữa nhà ở; xây dựng công trình vệ sinh…

Đảng bộ Công ty CP Thép Đà Nẵng hỗ trợ xe máy giúp hộ nghèo Võ Văn Hoàng (phường Hải Vân) có phương tiện mưu sinh. Ảnh: ĐVCC

Tăng tốc giải ngân

Năm 2026, thành phố có 28.173 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm 3,56%; trong đó có 19.629 hộ nghèo, chiếm 2,48% và 8.544 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,08%.

Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-UBND của UBND thành phố về triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030, thành phố xác định thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, thực chất và bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo.

Bên cạnh huy động các nguồn lực từ cộng đồng, thành phố cũng tập trung tháo gỡ những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là trong 3 tháng cuối năm để sớm hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin, tổng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 chuyển sang năm 2026 là hơn 1.352 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/9, các địa phương đã giải ngân hơn 532 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch, tăng hơn 420 tỷ đồng so với tháng 6/2026. Đối với nguồn vốn được phân bổ trong năm 2026, tổng kế hoạch vốn là 870 tỷ đồng, gồm 600 tỷ đồng vốn đầu tư và 270 tỷ đồng vốn sự nghiệp.

Trong quý IV/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn năm 2026 (gồm cả nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 chuyển sang) trước ngày 31/12/2026.

Đối với những địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, lãnh đạo địa phương cần trực tiếp chỉ đạo rà soát từng nhiệm vụ, dự án; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục, bảo đảm tiến độ giải ngân trong từng tháng còn lại của năm 2026.

Bên cạnh đó, Mặt trận, hội, đoàn thể các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân khắc phục tâm lý thụ động, nâng cao ý thức vươn lên, chủ động tham gia phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành kế hoạch, mục tiêu giảm nghèo năm 2026.