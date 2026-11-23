Các doanh nghiệp công nghiệp quy mô đang hoạt động tại Khu Kinh tế Nghi Sơn giữ vai trò quan trọng trong kết quả thu NSNN của tỉnh.

Những nguồn thu chủ lực tạo đà tăng trưởng

Trong bức tranh thu NSNN của tỉnh, các doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Tiêu biểu là Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn – doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn, gắn với quy mô và vị trí đặc biệt của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong nền kinh tế. Là dự án công nghiệp trọng điểm quốc gia, nhà máy không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định nguồn cung xăng dầu trong nước mà còn tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương. Năm 2025, doanh nghiệp đã nộp NSNN trên 5.800 tỷ đồng; năm 2026 tiếp tục là đơn vị có số nộp ngân sách lớn nhất tỉnh.

Cùng với lĩnh vực năng lượng, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm cũng đóng góp tích cực vào ngân sách. Chi nhánh Công ty CP Sữa Việt Nam - Nhà máy Sữa Lam Sơn, năm 2025 và 10 tháng năm 2026 đã đóng góp hơn 100 tỷ đồng vào NSNN. Kết quả này cho thấy vai trò của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trong tạo nguồn thu, việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 là doanh nghiệp có vốn đầu tư quốc tế hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện năng, những năm qua đã đóng góp NSNN hơn 1.200 tỷ đồng; riêng năm 2025 nộp gần 337 tỷ đồng. Hoạt động ổn định của các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng, chế biến thực phẩm không chỉ góp phần bảo đảm nguồn cung hàng hóa, năng lượng mà còn tạo nguồn thu quan trọng cho địa phương.

Thực tế cho thấy, khi các dự án lớn duy trì sản xuất, mở rộng quy mô và thị trường tiêu thụ thuận lợi, các khoản thuế phát sinh cũng tăng, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, kết quả thu NSNN không chỉ phụ thuộc vào một số doanh nghiệp đầu tàu mà còn được tạo nên từ sự phát triển của nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và xuất nhập khẩu. Tính đến ngày 19/11, thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 60.411 tỷ đồng, vượt dự toán HĐND tỉnh giao hơn 8.750 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 35.428 tỷ đồng, bằng 105% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 24.983 tỷ đồng, bằng 135% dự toán. Hai khu vực này tiếp tục là những trụ cột chính trong cơ cấu thu ngân sách.

Khai thác dư địa, tháo gỡ điểm nghẽn nguồn thu

Từ kết quả 60.411 tỷ đồng, để đạt mục tiêu 70.000 tỷ đồng, tỉnh cần huy động thêm khoảng 9.589 tỷ đồng trong thời gian còn lại của năm. Đây là nhiệm vụ không nhỏ khi mục tiêu thu 70.000 tỷ đồng cao hơn khoảng 35,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong các nguồn thu, tiền sử dụng đất tiếp tục được xác định là dư địa quan trọng. Tuy nhiên, đây cũng là khoản thu chịu tác động trực tiếp của tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và tổ chức đấu giá. Chỉ cần một số dự án, mặt bằng chậm tiến độ, kế hoạch thu của địa phương có thể bị ảnh hưởng. Theo số liệu đến ngày 17/11, thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh đạt hơn 13.775 tỷ đồng, tương đương 99% dự toán HĐND tỉnh giao. Để tiếp tục khai thác nguồn thu này, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường phối hợp với cơ quan thuế và các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất có khả năng đấu giá, các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; xây dựng phương án thu cụ thể đối với từng mặt bằng, gắn với tiến độ thực hiện từng tháng.

Đối với nguồn thu nội địa, cơ quan thuế đang tập trung theo dõi thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh từ các dự án mới đi vào hoạt động và doanh nghiệp có sản lượng tăng; rà soát các nguồn thu còn tiềm năng, tăng cường quản lý những lĩnh vực có nguy cơ thất thu. Đồng thời, đôn đốc thu hồi nợ thuế, tiền sử dụng đất còn nợ và các khoản phải nộp theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan khu vực X tiếp tục theo dõi sát kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp lớn, tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, đồng thời kiểm soát trị giá, mã số, xuất xứ hàng hóa, bảo đảm thu đúng, thu đủ các khoản thuế theo quy định. Việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải đi đôi với quản lý chặt chẽ nghĩa vụ thuế, hạn chế gian lận và thất thu ngân sách.

Cùng với đó, sự phối hợp giữa các cấp, ngành và địa phương giữ vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sở Tài chính, Thuế tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Hải quan khu vực X thường xuyên cập nhật kịch bản thu, đánh giá khả năng thực hiện từng khoản thu, từng địa bàn và doanh nghiệp trọng điểm. Những nguồn thu có nguy cơ hụt cần được nhận diện sớm để có giải pháp bù đắp; khó khăn về thủ tục, cơ chế và tiến độ thực hiện dự án phải được xử lý kịp thời. Công tác kiểm tra, đôn đốc phải được thực hiện thường xuyên, gắn với đánh giá kết quả; xem xét trách nhiệm đối với những đơn vị thiếu quyết liệt, để chậm tiến độ nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu thu 70.000 tỷ đồng trong năm 2026 không chỉ là dấu mốc về quy mô ngân sách mà còn phản ánh khả năng khai thác nguồn lực, sức sản xuất của nền kinh tế và năng lực điều hành của chính quyền các cấp. Nguồn thu tăng sẽ tạo thêm dư địa tài chính để tỉnh đầu tư kết cấu hạ tầng, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh. Với 60.411 tỷ đồng đã thu được tính đến ngày 19/11, Thanh Hóa đã tạo nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu đề ra. Chặng đường còn lại đòi hỏi các cấp, ngành vừa quyết liệt khai thác nguồn thu trước mắt, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, khơi thông các nguồn lực đang ách tắc và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Đây là cơ sở để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2026, đồng thời xây dựng nền tảng thu ngân sách ổn định, bền vững trong những năm tiếp theo.