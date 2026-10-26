Tăng tốc thu ngân sách, tạo dư địa cho phát triển

Đến 15/10, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã Lục Yên đạt 334,2 tỷ đồng, bằng 71% dự toán tỉnh giao. Để hoàn thành mục tiêu 470,8 tỷ đồng trong năm 2026, địa phương còn phải thu 136,6 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy nỗ lực của địa phương, song nhiệm vụ những tháng cuối năm vẫn còn nhiều áp lực, nhất là việc tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đẩy nhanh tiến độ các dự án và khai thác hiệu quả nguồn thu.

Xã xác định tăng thu phải đi đôi với nuôi dưỡng nguồn thu, không tận thu, không tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp và người dân. Cùng với rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu hiện có, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định. Ông Tăng Kết Dư - Phó Chủ tịch UBND xã Lục Yên

Tiền sử dụng đất là nguồn thu quan trọng, năm 2026, xã Lục Yên được tỉnh giao thu 180 tỷ đồng, đến ngày 15/10, thu được 123 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ thu, xã đang rà soát từng dự án, xác định cụ thể khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm giải quyết.

Với những khu đất chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, địa phương tập trung làm rõ nguyên nhân, công khai chính sách, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đồng thời, xã đẩy nhanh thủ tục pháp lý, tổ chức đấu giá các quỹ đất đủ điều kiện, tăng cường thông tin đến nhà đầu tư và phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh tháo gỡ khó khăn cho những dự án đang triển khai. Đối với các dự án có khả năng hoàn thành sớm, việc đẩy nhanh thi công, hoàn thiện mặt bằng được xác định là nhiệm vụ cấp thiết.

Ông Hoàng Long Giang - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Lục Yên cho biết: “Hiện, đơn vị đang chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công, hoàn thiện mặt bằng khu đất phục vụ đấu giá, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 để tổ chức đấu giá khu C".

Việc hoàn thành các dự án đúng tiến độ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư mà còn tác động trực tiếp đến khả năng hoàn thành dự toán thu ngân sách của địa phương. Vì vậy, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các khu đất đủ điều kiện đấu giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chặng nước rút cuối năm.

Bên cạnh nguồn thu từ đất, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu thu ngân sách của xã Lục Yên.

Theo ông Hoàng Đình Lục - Phó Trưởng Thuế cơ sở 9 tỉnh Lào Cai, địa bàn xã Lục Yên có nhiều doanh nghiệp lớn, nguồn thu cao, chiếm khoảng 85% tổng số thu thuộc phạm vi quản lý của Thuế cơ sở 9. Cơ quan thuế đang rà soát các đơn vị trọng điểm, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh để tuyên truyền, hỗ trợ và đôn đốc thực hiện nghĩa vụ ngân sách.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt các khoản thu phát sinh từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và những hoạt động còn dư địa, trong đó chú trọng lĩnh vực vận tải, kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, kết quả thu ngân sách còn phụ thuộc vào tình hình sản xuất, kinh doanh và biến động thị trường.

Tại Công ty TNHH RK Việt Nam, chi phí nhiên liệu, vật tư tăng cao, trong khi giá cước vận tải biển quốc tế tăng mạnh so với năm trước, tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ ngân sách.

Ông Nguyễn Văn Tuyên - Kế toán trưởng Công ty TNHH RK Việt Nam cho biết: “Trong 9 tháng năm 2026, 2 công ty TNHH RK Việt Nam và RK Quốc tế đã nộp ngân sách 88 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành khoảng 90% kế hoạch nộp ngân sách được giao”.

Cùng với đó, xã Lục Yên hướng tới mở rộng nguồn thu từ thương mại, du lịch, dịch vụ, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và từng bước giảm sự phụ thuộc vào tiền sử dụng đất.

Quan điểm xuyên suốt là tăng thu phải gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, tạo điều kiện để các hoạt động kinh tế phát triển ổn định. Ông Tăng Kết Dư - Phó Chủ tịch UBND xã Lục Yên nhấn mạnh: “Về lâu dài, xã sẽ tiếp tục rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu có tiềm năng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển. Qua đó, từng bước xây dựng nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững, đáp ứng yêu cầu đầu tư hạ tầng và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Với mục tiêu không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trước mắt mà còn tạo nguồn lực ổn định lâu dài, Lục Yên đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, khai thác hiệu quả tiềm năng và đồng hành với doanh nghiệp. Đây là nền tảng để địa phương chủ động hơn trong đầu tư hạ tầng, thực hiện chính sách an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân.