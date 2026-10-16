Tăng tốc thi công tuyến kết nối QL1 với cao tốc TP.HCM - Trung Lương qua Đồng Tháp

Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT878 có điểm đầu giao với đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, QL1, tại xã Long Hưng (ngã tư Lương Phú). Điểm cuối kết nối đường tỉnh 865 tại xã Hưng Thạnh (tỉnh Đồng Tháp).

Một góc công trường dự án đường 878 đang được mở rộng.

Tuyến đường hiện hữu kết nối QL1, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và các khu công nghiệp Long Giang, Tân Hương của tỉnh Đồng Tháp. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 625 tỷ đồng, được khởi công đầu tháng 7/2026, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 9/2027.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, đến sáng 16/10, sau ba tháng khởi công, dọc công trường từ nút giao cao tốc đến cuối tuyến, hàng chục mũi thi công, xe cơ giới hoạt động nhộn nhịp.

Kỹ sư Nguyễn Văn Hương, Chỉ huy trưởng thi công đoạn Km4+280 – Km5+520 (thuộc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tiền Giang – Ticco) cho biết, đến giữa tháng 10, đơn vị đã đạt gần 27% tiến độ, vượt kế hoạch đề ra.

Không vướng mặt bằng, nhà thầu đang gấp rút thi công móng, nền đường.

Trên công trường nhà thầu đang triển khai ba mũi thi công đắp cát nền đường đạt hơn 1km/1,2km. Song song đó triển khai các hạng mục lu lèn đường, hệ thống thoát nước.

"Mặt bằng được bàn giao sớm nên các nhà thầu rất thuận lợi, chúng tôi đang tăng tốc hoàn thiện phần móng, mặt đường, tập kết vật liệu. Sắp tới khi thời tiết khô ráo sẽ gấp rút triển khai lên đá cấp phối, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ", anh Hương nói.

Xe lu hoạt động nhộn nhịp đoạn gần nút giao cao tốc.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Trần Anh Khoa, tư vấn giám sát trưởng dự án cho biết, hiện nay công trình đang vượt tiến độ. Sau ngày khởi công các nhà thầu đã tập trung huy động gần 30 đầu máy, thiết bị với hơn 100 công nhân, kỹ sư đang làm việc công trường.

"Đến nay địa phương đã bàn giao xong mặt bằng nên rất thuận lợi thi công. Đầu năm 2027 sẽ đồng loạt triển khai kết cấu phần trên, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ hợp đồng...", ông Khoa thông tin.

Dự án nâng cấp đường ĐT878 có chiều dài khoảng 12,84km, trong đó 12,72km mở rộng theo tuyến hiện hữu và 0,12km xây dựng tuyến nối vào đường dẫn nút giao Thân Cửu Nghĩa. Dự án xây dựng mới 6 nút giao cùng mức, đồng thời đầu tư hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Liên danh Thiên Thuận - Minh Thái - Ticco là đơn vị thi công. Sau khi hoàn thành, tuyến ĐT878 sẽ góp phần giảm ùn tắc trên tuyến đường dẫn vào cao tốc, bảo đảm lưu thông thông suốt qua các khu dân cư, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.