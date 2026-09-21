Tăng tốc thi công tuyến kết nối cao tốc La Sơn - Túy Loan

Các dầm cầu được đúc để phục vụ thi công. Ảnh: THÀNH LÂN

Nhiều mũi thi công đồng loạt

Dự án tuyến đường kết nối đường vành đai phía tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao) có tổng mức đầu tư 1.467 tỷ đồng, khởi công ngày 19/1/2026. Tuyến có điểm đầu tại Km0+00, giao với đường vành đai phía tây và điểm cuối tại Km6+481, giao tuyến nam hầm Hải Vân - Túy Loan thuộc nút giao Hòa Liên.

Dự án có thiết kế đường trục chính đô thị, vận tốc 60km/h, phần tuyến có nền đường rộng 29m, thiết kế 4 làn xe, phần cầu được xây dựng hoàn chỉnh 6 làn xe, gồm 7 cầu. Theo liên danh nhà thầu, đến nay, giá trị sản lượng thực tế đạt gần 360 tỷ đồng, tương đương 53% kế hoạch năm.

Ông Trần Trung Tuyến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng DACINCO (đại diện liên danh nhà thầu) cho biết, để đáp ứng yêu cầu tiến độ, các nhà thầu trong liên danh đang tổ chức nhiều mũi thi công cùng lúc.

Nhiều cầu đang được thi công. Ảnh: THÀNH LÂN

Riêng nhà thầu DACINCO đang bố trí nhiều mũi thi công từ nền đường, cầu, cống, tường chắn đến các bãi đúc dầm. Phương án tổ chức thi công đang được triển khai theo hướng chia nhỏ các mũi, tận dụng tối đa những khu vực đã có mặt bằng để đồng thời thực hiện nhiều hạng mục.

Tại các công trình cầu, nhiều khối lượng quan trọng đã được triển khai. Cầu số 1 đã hoàn thành toàn bộ 57/57 cọc khoan nhồi D1.200, hoàn thành 3/4 bệ mố, 3/4 bệ trụ và 2/4 thân trụ.

Cầu số 2 đã hoàn thành 73/73 cọc khoan nhồi; 4/4 bệ mố, 8/8 bệ trụ, 8/8 thân trụ và 3/8 xà mũ. Đối với cầu số 3, toàn bộ 105/105 cọc khoan nhồi đã hoàn thành; 2/2 bệ mố, 10/11 bệ trụ và 4/11 thân trụ được triển khai. Cầu số 6 cũng đã hoàn thành 146/146 cọc khoan nhồi và 11/18 bệ trụ.

Trên công trường, nhà thầu Đèo Cả (một thành viên của liên danh) cũng đang triển khai đồng thời phần cầu và đường. Tại cầu số 6, đã hoàn thành 123/152 cọc khoan nhồi và đúc 23/80 cấu kiện dầm; hoàn thành 10/18 bệ trụ, đơn vị đã đào khoảng 4.750m3 đất đá phong hóa, đất không thích hợp để vận chuyển đổ thải.

Thi công phần cống hộp. Ảnh: THÀNH LÂN

Các thành viên liên danh nhà thầu như Thái Sơn, Trung Nam, Phước Thịnh Phát và Nhất Huy cũng đang triển khai các phần việc theo phạm vi được bàn giao. Cầu 5A và 5B đã hoàn thành 100% cọc khoan nhồi. Tại cầu số 4, Trung Nam đã hoàn thành 59/59 cọc khoan nhồi, 4/4 bệ trụ và đang thi công đồng loạt thân trụ...

Mặt bằng vẫn là điểm nghẽn

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến vẫn gặp khó khăn do một số phạm vi chưa được bàn giao mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố (chủ đầu tư), dự án còn 32 hồ sơ bồi thường, trong đó 26 hồ sơ thuộc xã Bà Nà và 6 hồ sơ thuộc phường Liên Chiểu.

Các hạng mục đang đạt tiến độ đề ra. Ảnh: THÀNH LÂN

Đối với 26 hồ sơ tại xã Bà Nà, UBND thành phố ban hành công văn, thống nhất chủ trương triển khai giải phóng mặt bằng đối với các hồ sơ chồng lấn dự án nghĩa trang Hòa Ninh - giai đoạn 3 và giao UBND xã Bà Nà chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định.

Tại phường Liên Chiểu, 4 hồ sơ được chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Khu vực 5 để xét pháp lý, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét bồi thường, hỗ trợ.

Đại diện liên danh nhà thầu cũng cho hay, việc mặt bằng chưa liên tục và đồng bộ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tổ chức các mũi thi công.

Một vướng mắc khác được liên danh nhà thầu kiến nghị xử lý là công tác điều phối đất. Theo báo cáo, phương án thực tế đang có sự khác biệt so với cự ly vận chuyển được xác định trong hợp đồng.

Thi công trụ cầu. Ảnh: THÀNH LÂN

Trong khi đó, tại phạm vi cuối tuyến, liên danh nhà thầu đang hoàn thiện thủ tục đấu nối vào đường tránh nam Hải Vân - Túy Loan. Theo kiến nghị của nhà thầu Đèo Cả, quá trình thi công tại khu vực này cần có sự phối hợp của chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông trong phân luồng, điều tiết giao thông, kịp thời xử lý các tình huống ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho thi công.

Theo kế hoạch, các nhà thầu tiếp tục tăng tốc thi công trong những tháng tới. DACINCO đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản nền đường từ Km5+000 đến cuối tuyến vào ngày 30/9/2026; đồng thời tiếp tục triển khai các hạng mục cầu, cống, tường chắn và đúc, lắp dầm theo kế hoạch.

Thái Sơn đặt kế hoạch tiếp tục thi công các trụ cầu 5A, 5B trong những tháng cuối năm; Trung Nam triển khai các hạng mục cầu 3, cầu 4 và phần tuyến. Phước Thịnh Phát và Nhất Huy tiếp tục thi công các lớp móng trên những phạm vi nền K98 đã được bàn giao...