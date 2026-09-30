Tăng tốc thi công tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Công nhân thảm nhựa mặt đường gói thầu 42. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Sau cơn mưa lớn, tại công trường gói thầu số 42, ông Trần Ngọc Thanh, ngụ phường Châu Đốc vội chuẩn bị các thiết bị ra ngay khu vực lắp đặt hệ thống dải phân cách. Ông căng dây, đo ngắm và đổ một lớp bê tông ở vị trí lắp đặt dải phân cách, chờ xe cẩu đến phối hợp lắp dải phân cách. Công việc của ông không đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng phải tỉ mỉ, lắp đặt, điều chỉnh các khối bê tông đã đúc sẵn thành dải phân cách ngay hàng theo thiết kế.

“Mấy ngày nay trời mưa nhiều nên ảnh hưởng đến công việc. Khi thời tiết thuận lợi, chúng tôi tranh thủ làm đến tối để kịp tiến độ. Trời mưa làm vất vả hơn trời nắng nhưng chúng tôi vẫn cố gắng làm việc, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn, chất lượng”, ông Thanh nói.

Theo ông Trần Minh Thành, Phó Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn 11, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - đơn vị đảm nhận thi công gói thầu số 42, đơn vị đang triển khai nhiều mũi thi công theo hình thức cuốn chiếu, tập trung thảm nhựa và thi công dải phân cách, biển báo giao thông, các thiết bị đảm bảo an toàn giao thông.

“Khi mưa lớn, các dây chuyền tạm ngưng thi công để đảm bảo an toàn, chất lượng. Hết mưa các tổ, đội bắt tay ngay vào việc. Đơn vị chủ động kế hoạch thi công cụ thể, chi tiết với nhiều phương án. Đồng thời, bố trí nhân lực và thời gian thi công linh hoạt, hợp lý, kể cả làm ban đêm để đảm bảo triển khai đồng thời các hạng mục, với quyết tâm đưa dự án về đích đúng cam kết”, ông Trần Minh Thành thông tin.

Tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi, công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và Giao thông Phương Thành - đơn vị đảm nhận gói thầu 43, tập trung tăng ca làm ngày làm đêm, đẩy nhanh làm nền đường các vị trí dỡ tải và thảm nhựa tại những đoạn đường đảm bảo kỹ thuật. Ông Nguyễn Văn Tâm, Tổ trưởng Tổ sửa chữa cho biết đơn vị đang tập trung nhân lực thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm đẩy nhanh tiến độ. Dù thời tiết mưa nhiều gây khó khăn cho công tác thi công nhưng đơn vị chủ động các phương án thi công trong mùa mưa.

Thảm nhựa mặt đường gói thầu 44, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Hanh. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Dù thời tiết những ngày gần đây bất lợi cho việc thi công nhưng trên công trường gói thầu số 44, tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng không khí thi công vẫn khẩn trương. Nhà thầu tập trung phương tiện, nhân lực khẩn trương hoàn thiện những hạng mục như thảm bê tông nhựa, lắp đặt dải phân cách, hệ thống an toàn giao thông, vệ sinh mặt đường… đảm bảo hoàn thành gói thầu đúng tiến độ. Ông Võ Đại Thạch, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy cho biết công ty huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường đúng quy định.

Ông Nguyễn Đình Nam, công nhân phụ máy rải nhựa cho biết: “Mấy ngày nay thời tiết lúc nắng lúc mưa nên chúng tôi tranh thủ lúc trời nắng để thảm nhựa, thậm chí làm ban đêm để kịp tiến độ, với quyết tâm đưa dự án về đích với thời gian sớm nhất”.

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài 188km, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Đây là dự án cao tốc trục ngang có phạm vi trải dài qua tỉnh An Giang và TP. Cần Thơ (trước sáp nhập là tỉnh An Giang, TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng). Giai đoạn 1, dự án qua địa bàn tỉnh có chiều dài tuyến 57km, tổng mức đầu tư 13.526 tỷ đồng. Đến nay, tổng tiến độ sản lượng thực hiện của 4 gói thầu đạt 82,45%/82,20%, vượt khoảng 0,25% so giá trị hợp đồng; tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện ước khoảng 6.918 tỷ đồng/8.391 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án tỉnh theo dõi sát tiến độ triển khai thực hiện dự án hằng ngày, hằng tuần để đôn đốc thực hiện. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu chủ động xây dựng phương án thi công trong giai đoạn thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm mưa nhiều, nước lên cao như hiện nay, đảm bảo tiến độ, kỹ thuật, chất lượng công trình theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.