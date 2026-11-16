Tăng tốc thi công trên đại công trường cao tốc đầu tiên nối rừng với biển miền Trung

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài khoảng 117,5 km, trong đó hơn 32 km qua Khánh Hòa, phần còn lại thuộc Đăk Lăk, với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng đang dần thành hình. Công trình chia thành ba dự án: thành phần 1 (dài 31,5 km), 2 (dài 37 km) và 3 (dài 48 km), lần lượt do UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đăk Lăk làm cơ quan chủ quản.

Tranh thủ thời tiết nắng tạnh, các nhà thầu nối nhịp thi công hối hả

Trên công trường dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, phóng viên Người Đưa Tin ghi nhận các mũi thi công tập trung hạng mục gia cố mái ga luy, rãnh thoát nước, cầu cống, nền mặt dường... Các đơn vị triển khai dự án miệt mài thi công các hạng mục để "chạy đua" với thời tiết mùa mưa cuối năm.

Dự án đi qua nhiều khu vực rừng tự nhiên, địa chất phức tạp, thiếu bãi dầm nhưng đến nay tiến độ gói thầu vẫn đảm bảo.

Cầu Hòn Lai dài 600 m, đi qua xã Tây Ninh Hòa (Khánh Hòa), đã thành hình. Các công nhân đang thi công bản mặt cầu.

Hầm Phượng Hoàng dài 1,7 km, được xếp vào cấp đặc biệt, dài nhất trong 4 hầm trên toàn tuyến cao tốc. Đến nay, cả hai ống hầm đã được đào thông, nhà thầu đang thi công bêtông vỏ hầm, mặt đường và các hạng mục liên quan

Nhân vật lực được tăng cường trên toàn tuyến dự án. Tại những đoạn cao tốc đi qua địa hình đồi núi dốc, đơn vị thi công tiến hành gia cố mái taluy, lắp đặt hệ thống lưới nhằm chống xói mòn, hạn chế sạt lở đất đá.

Các công nhân chăm chú làm việc bất chấp trời nắng gay gắt. Ông Nguyễn Quy Tuấn - Chỉ huy trưởng công trình gói thầu xây lắp số 3 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) - cho biết dù khu vực rừng tự nhiên, địa chất phức tạp, thiếu bãi dầm nhưng đến nay tiến độ gói thầu vẫn đảm bảo."Các công nhân của đơn vị đã xong công tác lao lắp dầm ở 2 cây cầu. Dự kiến đến ngày 30/11 sẽ hoàn thành cơ bản cầu, sau đó sẽ tiến hành sơn vạch kẻ đường, biển báo an toàn giao thông" - ông Tuấn cho hay.

Đại công trường vẫn ngày đêm thi công dù nắng mưa trở ngại. Ông Phạm Văn Hòa - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa - cho biết dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang bước vào giai đoạn nước rút, đảm bảo tiến độ thông xe kỹ thuật trước 31/12/2026.

Ông Phạm Văn Hòa - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa - cho biết dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đang bước vào giai đoạn nước rút, đảm bảo tiến độ thông xe kỹ thuật trước 31/12/2026.

Cũng theo ông Hòa, để bảo đảm tiến độ, ngày 7/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các nhà thầu tăng ca, linh hoạt phương án thi công, đặc biệt trong bối cảnh cuối năm mưa nhiều

22 km đầu tiên thuộc cao tốc đoạn đi qua phường Ninh Hòa, xã Hòa Trí, Tân Định, Tây Ninh Hòa, đưa vào khai thác vào cuối tháng 5. Đây là tuyến nằm trong dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản, đã đạt hơn 93% giá trị hợp đồng, đảm bảo đúng tiến độ.

Đến nay, toàn dự án cao tốc đã hoàn thành khoảng 89,3% khối lượng theo hợp đồng. Ngoài 22 km đã đưa vào khai thác, các đoạn còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2026, hướng tới khai thác đồng bộ toàn tuyến vào năm 2027. Cao tốc Khánh Hòa- Buôn Ma Thuột có điểm đầu tại nút giao hoa thị giữa quốc lộ 26B và quốc lộ 1, thuộc phường Ninh Hòa (Khánh Hòa); điểm cuối tuyến tại đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông Buôn Ma Thuột, tại xã Ea Knuếc (Đăk Lăk).