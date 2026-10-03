Tăng tốc thi công trên các đoạn tuyến đường Vành đai 2.5

Đơn vị thi công dồn lực bù tiến độ

Tại đoạn nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam, thuộc tuyến từ đường dẫn cầu Thanh Trì đến Vĩnh Hoàng của Dự án đường Vành đai 2.5, tiếng máy thi công vang liên tục. Các thiết bị ép cừ, thi công hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện hoạt động nối tiếp; nền đường, mặt đường bê tông nhựa, vỉa hè, cây xanh cũng được triển khai từng phần.

Dài hơn 1,1km, mặt cắt ngang 50m, đây là một trong những đoạn tuyến quan trọng của Dự án tuyến đường Vành đai 2.5. Trước đây, công tác giải phóng mặt bằng từng là “nút thắt” khiến tiến độ trên địa bàn bị ảnh hưởng.

Đến nay, nhờ được chủ đầu tư là UBND phường Vĩnh Hưng tập trung đẩy nhanh tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành. Các vấn đề liên quan đến công trình ngầm, nổi cũng được chủ đầu tư phối hợp xử lý, tạo điều kiện để công trường chuyển sang giai đoạn tăng tốc.

Đoạn Nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: PN

Ông Nguyễn Thành Phương, Phó Giám đốc Công ty TNHH Olympia (đơn vị thi công) cho biết, trước đây nhà thầu chỉ tổ chức 2 mũi thi công do mặt bằng được bàn giao nhỏ lẻ, không thể triển khai đồng loạt. Ngay khi có mặt bằng và các vấn đề liên quan đến công trình ngầm, nổi được chủ đầu tư phối hợp xử lý, nhà thầu đã tăng lên 5 mũi thi công, nhân lực được huy động gấp đôi so với trước.

“Có mặt bằng đến đâu, đơn vị thi công tổ chức thi công đến đó. Cùng với các mũi thi công ban ngày, một đội riêng được bố trí làm việc ban đêm nhằm bù lại tiến độ do ảnh hưởng của mưa kéo dài khoảng hơn 10 ngày”, ông Nguyễn Thành Phương cho biết.

Để công trường chuyển động liên tục, Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Hưng đã điều chỉnh tổ chức thực hiện theo hướng tập trung hơn. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, Ban Quản lý dự án phường Vĩnh Hưng tăng cường huy động các nhà thầu. Với những đơn vị chậm tiến độ, địa phương báo cáo thành phố để điều chỉnh, thay thế hoặc tăng cường nhà thầu có năng lực.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường cũng cho biết, những ngày qua, số lượng mũi thi công được tăng lên, máy móc, thiết bị cũng được bổ sung. Khi thời tiết thuận lợi, các nhà thầu được yêu cầu tranh thủ từng khoảng thời gian để tăng ca, tăng kíp.

Tại đoạn tuyến Đầm Hồng - Nguyễn Trãi nhịp thi công cũng đang được đẩy lên cao nhất. Ảnh: PN

Tại buổi kiểm tra Dự án tuyến đường Vành đai 2.5 ngày 9-9, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị tổ chức thi công khoa học, phối hợp chặt chẽ, phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến đường vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10.

Thực hiện chỉ đạo này, trên 7 đoạn tuyến của dự án (gồm: Đầu tuyến Lĩnh Nam từ đường dẫn cầu Thanh Trì đến Vĩnh Hoàng; Đầm Hồng - Nguyễn Trãi; nối từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng; từ Xuân Tảo đến Khu đô thị Nam Thăng Long; Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; từ Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi), các hạng mục đang gấp rút triển khai.

Ghi nhận tại công trường đoạn tuyến Nguyễn Trãi - Đầm Hồng (phường Khương Đình), nhịp thi công cũng đang được đẩy lên cao nhất. Tại nút giao Nguyễn Trãi, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Khương Đình cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thi công đã trực tiếp có mặt để kiểm tra, giao ban tiến độ.

Không phòng họp, không chờ báo cáo bằng văn bản, tinh thần làm việc theo phương châm “vướng ở đâu, xử lý ngay tại hiện trường”. Phát huy tinh thần “6 rõ”, những vướng mắc thuộc thẩm quyền được tập trung giải quyết, nhờ đó, chỉ sau 3 tháng thi công, hơn 1,5km do địa phương làm chủ đầu tư đã hoàn thành gần 90% khối lượng.

Lãnh đạo phường Khương Đình trực tiếp tháo gỡ khó khăn tại công trường. Ảnh: PN

“Sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố là động lực để cơ sở tập trung thực hiện nhiệm vụ. Phường đang vừa đôn đốc, vừa động viên các nhà thầu thi công “3 ca, 4 kíp”, quyết tâm bảo đảm tiến độ thông xe ngày 10-10 và bảo đảm chất lượng công trình”, Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn cho hay.

Gỡ những điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ

Khi nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời, lượng đất đào, phế thải xây dựng phát sinh tăng. Nếu không có điểm tiếp nhận phù hợp, việc vận chuyển kéo dài sẽ ảnh hưởng đến mặt bằng và tổ chức thi công.

Đây cũng là một trong những nội dung được đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo trong quá trình kiểm tra, làm việc với các đơn vị. Đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các xã, phường khẩn trương bố trí quỹ đất hình thành các điểm tập kết, tiếp nhận và đưa công nghệ vào xử lý chất thải rắn xây dựng ngay tại địa bàn, nhằm giảm chi phí vận chuyển và hạn chế tình trạng đổ trộm.

Trên cơ sở đó, thành phố vừa thông qua phương án cho phép thiết lập và công khai danh sách các vị trí đủ điều kiện tiếp nhận, tập kết, xử lý tạm thời đất đào, bùn thải và chất thải rắn xây dựng ngay tại cấp xã, phường.

Việc tháo gỡ vướng mắc về bãi đổ thải đã tạo điều kiện để địa phương và nhà thầu tiếp tục triển khai dự án. Ảnh: PN

Tại đoạn tuyến Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, việc tháo gỡ điểm nghẽn về bãi đổ thải đã có kết quả cụ thể. Nhà thầu nhận được danh sách 81 vị trí, điểm đổ thải với quy mô và điều kiện khai thác khác nhau. Nhờ đó, đơn vị thi công có thể vận chuyển đất thải tạm ra các vị trí quy định, giải phóng mặt bằng và tiếp tục thi công.

Theo Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn, việc tháo gỡ vướng mắc về bãi đổ thải đã tạo điều kiện để địa phương và nhà thầu tiếp tục triển khai dự án, bảo đảm mục tiêu tiến độ đề ra.

Không chỉ bãi đổ thải, nguồn vật liệu cũng đang được các đơn vị chủ động tính toán để các mũi thi công không phải dừng chờ.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường cho biết, giá vật tư, vật liệu mua vào hiện có sự chênh lệch so với giá dự toán, trong khi nguồn cung gặp khó khăn do thành phố đang đồng loạt triển khai nhiều dự án lớn. Trước tình hình đó, phường yêu cầu các nhà thầu chủ động kế hoạch chuẩn bị vật tư, vật liệu từ sớm, cam kết bảo đảm vật liệu phục vụ công trường.

Dự án đường Vành đai 2.5 có tổng chiều dài 19,41km, mặt cắt từ 40 đến 50m, hướng tuyến Lĩnh Nam - Kim Đồng - Định Công - Nguyễn Trãi - Yên Hòa - Xuân Đỉnh - Phú Thượng, khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện quy hoạch chung Thủ đô, không gian phát triển đô thị hai bên tuyến.