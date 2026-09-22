Tăng tốc thi công, thúc đẩy giải ngân ở các xã vùng cao

Chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu thi công ở xã Cao Minh thường xuyên có mặt tại công trường để nắm bắt tiến độ thực hiện.

Việc triển khai các công trình xây dựng ở vùng cao thường gặp nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, giao thông không thuận lợi, thời tiết diễn biến thất thường. Mưa lớn không chỉ ảnh hưởng đến các hạng mục ngoài trời mà còn gây trở ngại cho việc vận chuyển vật liệu, tập kết máy móc. Vì vậy, các địa phương đang tận dụng thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công, tạo thêm khối lượng và nâng cao tỷ lệ giải ngân.

Năm 2026, xã Cao Minh được giao hơn 41 tỷ đồng vốn đầu tư công để thực hiện 9 dự án. Tính đến ngày 10-9, khối lượng thực hiện tại các dự án đã khởi công đạt khoảng 30%; giá trị giải ngân đạt 9,7 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch vốn.

Theo ông Ma Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cao Minh, kết quả giải ngân hiện vẫn thấp so với yêu cầu. Địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh thi công, phấn đấu giải ngân khoảng 17 tỷ đồng trước ngày 30-9 và hoàn thành kế hoạch vốn được giao vào cuối tháng 12-2026.

Tại xã Bằng Thành, tổng vốn đầu tư công được giao trong năm 2026 là hơn 37 tỷ đồng; đến nay, tỷ lệ giải ngân đạt trên 40%. Một số công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11.

Ông Cà Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, cho biết địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Khi công trình có khối lượng đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện giải ngân theo quy định.

Công trình đường Thôm Tòng - Thôm Niêng, thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh đang được nhà thầu tập đẩy nhanh tiến độ để bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 11-2026.

Đối với các xã vùng cao, nguồn vốn đầu tư công chủ yếu được bố trí cho những công trình thiết yếu như giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa và hạ tầng phục vụ sản xuất. Việc sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân mà còn từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo thuận lợi cho giao thương, sản xuất và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân.

Thực tế tại Cao Minh và Bằng Thành cho thấy, để hoàn thành kế hoạch giải ngân, các chủ đầu tư cần thường xuyên bám sát công trường, kiểm soát tiến độ và kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh. Cùng với đẩy nhanh thi công, việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nghiệm thu, thanh toán cũng phải được thực hiện đồng bộ, tránh tình trạng công trình có khối lượng nhưng chậm giải ngân.

Các nhà thầu cần chủ động huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và vật liệu; tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động. Đối với những dự án có nguy cơ chậm tiến độ, chủ đầu tư cần yêu cầu nhà thầu xây dựng kế hoạch khắc phục, xác định rõ thời gian hoàn thành từng hạng mục; đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nếu không đáp ứng yêu cầu.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cùng trách nhiệm của các chủ đầu tư, nhà thầu, Cao Minh và Bằng Thành đang nỗ lực hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Qua đó, các công trình thiết yếu sẽ sớm phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.