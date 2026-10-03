Tăng tốc thi công siêu dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng

Những ngày đầu tháng 10, công nhân vẫn miệt mài thi công các hạng mục đê, kè thuộc dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng tại TPHCM.

Dưới thời tiết nắng mưa thất thường, các công nhân tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Công nhân khẩn trương hoàn thiện phần sau kè, thảm đá phía trước kè và các hạng mục còn lại trên công trường.

Công nhân làm việc với cường độ cao khi dự án bước vào giai đoạn chạy nước rút, hướng tới hoàn thành theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Thanh - công nhân tại công trường - cho biết đây là giai đoạn chạy nước rút nên lực lượng thi công phải làm việc với cường độ cao. “Thời tiết TPHCM thất thường, lúc nắng, lúc mưa nhưng anh em vẫn tranh thủ làm việc để đưa dự án về đích đúng tiến độ. Khi công trình gần hoàn thành, chúng tôi rất vui vì đã góp một phần công sức vào dự án lớn của Thành phố”, ông Thanh nói.

Theo chủ đầu tư dự án, hạng mục đê, kè hiện đạt khoảng 96% tiến độ. Các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện những phần việc còn lại, hướng tới vận hành đồng bộ với hệ thống kiểm soát triều của toàn dự án.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 được triển khai nhằm kiểm soát ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và điều tiết mực nước trong hệ thống sông, kênh, rạch tại khu vực được kiểm soát.

Theo quy mô, dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn có khẩu độ từ 40-160 m, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định; cùng 2 cống nhỏ Cầu Kinh và Bà Bướm, có khẩu độ từ 10-25 m.

Trong đó, cống Bến Nghé đã đạt 100% tiến độ, được nghiệm thu và bàn giao. Cống Tân Thuận và Phú Xuân cùng đạt 96%, dự kiến vận hành thử trong tháng 10.

Tại cống ngăn triều Mương Chuối, nhà quản lý trung tâm đã hoàn thiện.

Bên ngoài, hệ thống điện, thảm đá gia cố lòng sông và đường vận hành cũng đã hoàn tất.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều cường, chủ động điều tiết mực nước trong hệ thống sông, kênh, rạch, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa trong điều kiện mưa lớn kết hợp triều cường.

Dự án cũng hướng tới hạn chế xâm nhập mặn vào hệ thống kênh, rạch trong phạm vi kiểm soát, góp phần cải thiện môi trường nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân.