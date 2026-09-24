Tăng tốc thi công Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì được phê duyệt tại Quyết định số 1331/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2023 và được điều chỉnh tại Quyết định số 1875/QĐ-BXD ngày 28/10/2025 của Bộ Xây dựng.

Dự án có chiều dài khoảng 11,06 km, tổng mức đầu tư 1.258,179 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy làm chủ đầu tư. Trong đó, đoạn từ Km38+600 đến Km39+600 được đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 18 m; đoạn từ Km39+600 đến Km49+768 có quy mô 6 làn xe, nền đường rộng từ 25-26 m. Nguồn vốn thực hiện dự án gồm 799,74 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 458,44 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Đến ngày 23/9/2026, diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 44,47/44,51 ha, tương ứng 99,91%; diện tích đã bàn giao mặt bằng đạt 43,15/44,51 ha, tương ứng 96,94%. Các xã Hội Thịnh, Tề Lỗ và Vĩnh Thành đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công.

Đoàn kiểm tra dự án tại đoạn đi qua xã Vĩnh Thành.

Tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư và các nhà thầu đã báo cáo tiến độ cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Theo đó, tại một số vị trí, việc phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật và chính quyền địa phương chưa thật sự đồng bộ.

Việc tổ chức thi công tại một số đoạn còn chậm, chưa khai thác tối đa phần mặt bằng đã được bàn giao, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Bên cạnh đó, Quốc lộ 2 là tuyến có lưu lượng phương tiện lớn, đi qua nhiều khu vực tập trung dân cư, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Vì vậy, quá trình thi công vừa phải bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, vừa bảo đảm an toàn và duy trì giao thông, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trực tiếp nghe chủ đầu tư, nhà thầu báo cáo tiến độ thi công dự án.

Qua kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thi công; huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện, thiết bị; chủ động bố trí các mũi thi công phù hợp, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công tại những vị trí đủ điều kiện.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương có dự án đi qua phải tăng cường phối hợp, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, không để các vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Việc thi công cần được tổ chức khoa học, đồng bộ, theo hướng cuốn chiếu, làm đến đâu hoàn thành dứt điểm đến đó, đồng thời khai thác hiệu quả toàn bộ phần mặt bằng đã được bàn giao.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao quà động viên các đơn vị thi công.

Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư thường xuyên cập nhật tiến độ từng đoạn tuyến, từng hạng mục và có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng hằng tuần để theo dõi, chỉ đạo. Nếu đơn vị nhà thầu nào làm chậm tiến độ sẽ phải chịu trách nhiệm, cần thiết sẽ cho vào danh sách thông báo trên phạm vi cả nước.

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét, tháo gỡ, sớm hoàn thành dự án, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.