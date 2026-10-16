Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Ban QLDA mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên cho hay, sau khi Bộ Xây dựng có Quyết định triển khai xử lý kỹ thuật các vị trí sạt trượt phát sinh do đợt mưa bão năm 2025 và điều chỉnh nút giao Khe Tre do nhánh N1 bị sạt lở.

Video: Tăng tốc thi công nút giao cao tốc La Sơn - Hòa Liên để cán đích cuối năm 2026

Cụ thể, thiết kế dịch chuyển nhánh N1 về vị trí Km 14+960 để đảm bảo ổn định công trình, thuận tiện cho việc lưu thông kết nối với hạ tầng giao thông trong khu vực và giữ nguyên vị trí nhánh N2. Tuyến nhánh N1 được thiết kế phù hợp quy mô của tuyến Tỉnh lộ 14B, hiện trạng đường cấp IV miền núi tốc độ thiết kế 40km/h.

Thông tin về tiến độ thi công thực tế, ông Trần Văn Quang, cán bộ Ban QLDA mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên cho biết, đến nay nhà thầu đã cơ bản hoàn thành 4/5 cống thoát nước và dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống thoát nước vào cuối tháng 10/2026.

Theo kế hoạch, công tác đào đắp nền đường nhánh N1 sẽ hoàn thành trong tháng 11, hướng tới hoàn thiện thảm nhựa, lắp đặt điện chiếu sáng và hệ thống an toàn giao thông vào cuối tháng 12/2026.

Theo chủ đầu tư dự án, phạm vi giải phóng mặt bằng tại nhánh N1 nút giao Khe Tre ở TP Huế ảnh hưởng đến 5 hộ dân, đến nay đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Tuy nhiên, việc di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn đang gặp một số vướng mắc. Qua đó, dự kiến trong tháng 10 mới hoàn thành di dời hệ thống điện và nước, còn hạ tầng viễn thông hiện vẫn chưa có phương án xử lý. Chủ đầu tư nhấn mạnh, việc các đơn vị chậm trễ di dời hạ tầng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của toàn dự án.

Ông Trần Đức Hiệp cho hay, hạng mục nhánh N1, nút giao Khe Tre có tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Tuyến nhánh N1 được thiết kế phù hợp với quy mô Tỉnh lộ 14B, theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi với tốc độ thiết kế 40km/h. Dự kiến sau khi nút giao mới hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2026, nút giao cũ tại Km 13+250 sẽ được rào đóng lại để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Ban QLDA mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, mưa lũ cuối năm 2025, một phần ta luy tại vị trí nút giao N1 ở Km 13+250 trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên bị sạt lở nghiêm trọng, gây tắc nghẽn giao thông kéo dài và ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Sau nhiều lần khảo sát, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan đánh giá khu vực này tiếp tục có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ tới nên đã thống nhất phương án điều chỉnh dịch chuyển nhánh N1, nút giao Khe Tre đến Km 14+960 có vị trí tương đối bằng phẳng, không xảy ra sạt trượt.

Đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, nhà thầu đang tập trung triển khai xử lý kỹ thuật các vị trí sạt trượt phát sinh do đợt mưa bão năm 2025. Cùng với đó, các hạng mục phụ trợ như hệ thống giao thông thông minh ITS, thu phí tự động không dừng ETC, trạm kiểm tra tải trọng xe… cũng đang được triển khai để bảo đảm tiến độ hoàn thành vào tháng 12/2026.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (nối Huế với Đà Nẵng) dài 66km, điểm đầu kết nối liên thông với tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn, điểm cuối nối với cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, với tổng mức đầu tư hơn 3.217 tỷ đồng. Dự án mở rộng mặt đường, cầu và các công trình trên tuyến đảm bảo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, mặt đường được mở rộng lên 22m, vận tốc thiết kế từ 60 - 80km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Dự án cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên được khởi công ngày 29/5/2025 và hoàn thành ngày 31/8/2026, đối với các hạng mục ban đầu theo hợp đồng đã ký. Những hạng mục bổ sung phát sinh, sẽ hoàn thành ngày 31/12/2026.