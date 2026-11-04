Tăng tốc thi công nhà máy nước thô liên vùng Tây Ninh - Đồng Tháp - Vĩnh Long

Dự án Nhà máy nước thô liên vùng tỉnh Đồng Tháp - Tây Ninh - Vĩnh Long được khởi công cuối tháng 10/2025, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.820 tỷ đồng. Dự kiến nhà máy này sẽ chính thức vận hành vào tháng 3/2027.

Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt trạm bơm, ống dẫn nước sông Tiền

Thi công lắp đặt ống nước dọc đường ĐT870 gần chân cầu Rạch Miễu 2 (tỉnh Đồng Tháp).

Giai đoạn 1 có công suất 300.000m3/ngày, đêm. Hệ thống gồm các trạm bơm chính và tuyến ống khoảng 115km, truyền tải nước ngọt từ sông Tiền và kênh Nguyễn Tấn Thành dẫn nước đến các nhà máy nước sạch hiện hữu tại Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, đến sáng 4/11, sau hơn một năm khởi công nhà thầu đang khẩn trương thi công các trạm bơm, lắp đặt hệ thống ống dẫn nước đấu nối trạm bơm.

Ông Lê Trung Hải, Giám đốc Công ty TNHH nước thô DNP - Sông Tiền cho biết, hiện nay dự án đã đồng loạt triển khai hợp phần 1 bao gồm trạm bơm nước thô Đồng Tâm, Nguyễn Tấn Thành, trạm bơm tăng áp Châu Thành và hệ thống tuyến ống truyền tải.

Công nhân đào rãnh lắp hệ thống ống nước đấu nối vào trạm bơm.

Sau khi dự án khởi công, chủ đầu tư thực hiện các công tác cấp phép thi công và đã đặt hàng các vật tư thiết bị chính cho Dự án

Các tuyến đường ống từ trạm bơm nước thô Đồng Tâm đang khẩn trương lắp đặt để đấu nối vào hệ thống nhà máy nước sạch ở Đồng Tháp, về tỉnh Tây Ninh. Đơn vị thi công đang ngày đêm lắp đặt hệ thống ống dẫn nước với chiều dài khoảng 70km nhằm cung cấp cho các nhà máy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh.

Cụ thể đang thi công phần nền móng của các trạm bơm và thi công các tuyến ống D1400 tại khuôn viên Nhà máy nước Đồng Tâm. Đấu nối hệ thống ống nước đường dân sinh dọc theo hành lang đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đấu nối với Công ty Cấp nước Long An (tỉnh Tây Ninh).

Đưa vào vận hành trong tháng 3/2027

Theo ông Lê Trung Hải, đến nay chiều dài tuyến đã triển khai được khoảng 20km. Các mũi thi công được triển khai theo hình thức cuốn chiếu, thi công đến đâu thực hiện hoàn trả mặt bằng đến đó. Hạn chế tối đa việc đào mở kéo dài gây ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân, đặc biệt qua khu dân cư.

Kế hoạch dự án sẽ hoàn thành tuyến ống dẫn nước kết nối hệ thống các trạm bơm đấu nối vào các Nhà máy nước sạch ở Long An trong tháng 2/2027. Đồng thời hoàn chỉnh lắp đặt các hạng mục khác để sớm vận hành.

Công nhân tất bật làm việc trên công trường.

Trong quá trình triển khai, dự án luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Đồng Tháp cùng sự phối hợp, hỗ trợ của địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

"Chủ đầu tư và các nhà thầu đang tăng tốc thi công, phấn đấu đưa công trình vào vận hành trong tháng 3/2027. Góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của khu vực", ông Hải nói.

Sau hoàn thành, đây là Nhà máy nước thô liên vùng quy mô lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nước ngọt từ sông Tiền và kênh Nguyễn Tấn Thành sẽ được bơm truyền tải đến các nhà máy nước sạch hiện hữu tại tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long.

Đáp ứng nhu cầu cho hơn 2 triệu người dân, phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm của vùng.

Nhiều năm qua, các khu vực tiếp giáp biển tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long ảnh hưởng nặng bởi tình trạng xâm nhập mặn, nguồn nước ngầm suy giảm nghiêm trọng.

Một góc công trường trạm bơm tại Nhà máy nước Đồng Tâm.

Tại khu vực ven biển người dân phải đối mặt với cảnh thiếu nước ngọt sinh hoạt và canh tác. Đặc biệt những năm qua với việc nhiều khu công nghiệp đưa vào hoạt động tình trạng thiếu nước ngọt thêm trầm trọng, đặc biệt vào mùa khô.

Do vậy, khi dự án Nhà máy nước thô liên vùng này đi vào hoạt động sẽ góp phần giải bài toán nước ngọt, tạo nguồn cung ổn định, bền vững để phục vụ quá trình xử lý nước sạch, bảo đảm sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế, xã hội của một số địa phương trong vùng.