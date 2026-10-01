Tăng tốc thi công hoàn thành trạm dừng nghỉ cao tốc qua Quảng Ngãi

Trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc Km 1065+400 (xã Đình Cương) có diện tích hơn 12ha do liên doanh Tập đoàn Petrolimex làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng. Hiện, nhà đầu tư đã thi công cơ bản xong hạng mục đảm bảo đón tiếp phương tiện vào dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu.

Trong đó, trạm dừng nghỉ hướng Bắc - Nam các hạng mục đã thi công đạt khoảng 70%, đảm bảo điều kiện khai thác tạm thời (Trong ảnh: Xe đầu kéo Bắc - Nam sau hành trình dài lưu thông ghé vào trạm dừng nghỉ trước khi khởi hành tiếp tục lộ trình).

Mặc dù chưa hoàn thiện 100% nhưng bên trong trạm dừng nghỉ này nhà đầu tư vẫn bố trí các quầy phục vụ cơm, nước giải khát và nơi nghỉ tạm thời cho tài xế.

Trong số các hạng mục chính của dự án thì cửa hàng xăng dầu đã được phía nhà thầu thi công hoàn thiện (Trong ảnh: Cửa hàng số 39 của Petrolimex Quảng Ngãi chính thức vận hành kinh doanh thương mại tại trạm dừng nghỉ Km 1065+400 từ ngày 29/9 phục vụ tiếp nhiên liệu cho phương tiện có nhu cầu).

Phương tiện vào dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu tại trạm dừng nghỉ Km 1065+400 cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện Petrolimex Quảng Ngãi cho biết, mỗi ngày trung bình cả hai trạm hướng Bắc - Nam và Nam - Bắc đón tiếp không dưới 2.000 lượt phương tiện các loại vào dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu, đi vệ sinh.

Anh Nguyễn Văn Nghiệp, tài xế xe đường dài quê tỉnh Khánh Hòa cho biết, anh chạy tuyến Đà Lạt - Hà Nội, từ ngày có trạm dừng nghỉ anh không còn lo lắng trong việc xe cạn dầu hoặc chạy quá giờ như quy định. Trạm đi vào hoạt động tạm thời nhưng rất ý nghĩa với phương tiện đường dài. Tôi mong trạm sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại để lái xe có nơi nghỉ ngơi tốt hơn.

Hiện, chủ đầu tư đang đẩy mạnh thi công các hạng mục còn lại của dự án như khu nhà vệ sinh, khu dịch vụ... để đảm bảo hoàn thành các công trình và đưa vào vận hành chính thức.

Ghi nhận trên công trường dự án vào chiều 1/10 cho thấy đơn vị thi công huy động đầy đủ thiết bị cơ giới, nhân lực và vật tư, vật liệu thi công với tinh thần tận dụng tối đa các ngày nắng, tăng ca tăng kíp thi công.

Dãy nhà dịch vụ phục vụ tài xế, người dân, du khách đang được cấp tốc thi công.

Ông Lê Minh Tường, Phó giám đốc Petrolimex Quảng Ngãi cho biết, đến nay hạng mục trạm dừng nghỉ hướng Bắc - Nam thi công đạt khoảng 70% khối lượng và hướng Nam - Bắc thi công đạt khoảng 50% khối lượng. Chúng tôi đang chỉ đạo các nhà thầu đẩy mạnh thi công, đảm bảo đến cuối năm 2026 hoàn thành tất cả các hạng mục như cam kết với Cục Đường bộ Việt Nam.

Cũng theo ông Tường, quan điểm của đơn vị là thi công cuốn chiếu, hạng mục nào cần thì đẩy mạnh để đảm bảo từng đầu việc hoàn thành không dàn trải.

Đêm xuống, trạm dừng nghỉ sáng đèn trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho tài xế đường dài sau chặng di chuyển hàng trăm km, đảm bảo sức khỏe để tiếp tục lộ trình.