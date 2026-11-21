Với quyết tâm đến ngày 31/12/2026 đạt 350m hầm chính, các đơn vị đang nỗ lực vượt qua khó khăn về địa hình, địa chất và điều kiện thi công, tạo tiền đề triển khai các hạng mục tiếp theo.

Khẩn trương thi công 3 ca liên tục

Thi công Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Ảnh: Việt Dũng/TTXVN

Không kể ngày đêm, tiếng máy khoan, tiếng động cơ của các phương tiện cơ giới vẫn liên tục vang lên giữa đại ngàn Hoàng Liên Sơn. Bên trong đường hầm, đội ngũ kỹ sư, công nhân miệt mài thực hiện các công đoạn từ khoan đào, vận chuyển đất đá đến lắp dựng vỉ vòm thép, phun bê tông gia cố thành hầm. Tất cả được triển khai theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Để tăng sản lượng, các đơn vị thi công tổ chức làm việc 3 ca mỗi ngày, duy trì hoạt động liên tục 24/24 giờ. Nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư được bố trí tối đa, quyết tâm đưa đường hầm tiến sâu hơn vào lòng núi.

Đến nay, các đơn vị đã đào được khoảng 150m hầm chính. Với mục tiêu mỗi ngày đào thêm 3m, nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến hết ngày 31/12/2026 đạt 350m hầm chính. Đây là mục tiêu quan trọng, đồng thời cũng là thách thức không nhỏ trong bối cảnh công trình được triển khai trên địa hình núi cao, điều kiện địa chất phức tạp, có nhiều đới đứt gãy.

Ông Trần Ngọc Lam, Phó Giám đốc điều hành Dự án Hầm Hoàng Liên, Tập đoàn Đèo Cả cho biết, hiện đơn vị tổ chức thi công 3 ca liên tục trong ngày, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu trước mắt là đến hết năm 2026 đạt 350m hầm chính. Sau Tết Dương lịch, nhà thầu tiếp tục duy trì cường độ thi công, phấn đấu nâng cao sản lượng từ nay đến Tết Nguyên đán 2027, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động.

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 8,8km. Trong đó, hầm chính dài khoảng 2,63km, hầm phụ dài khoảng 2,65km; hầm chính được thiết kế với 2 làn xe cơ giới lưu thông hai chiều. Cùng với thi công hầm, các nhà thầu đang triển khai nhiều mũi thi công các hạng mục cầu, đường dẫn, gia cố mái taluy và hệ thống thoát nước.

Tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ dự án

Đường công vụ dẫn vào nơi thi công Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Ảnh: Việt Dũng/TTXVN

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu, đến giữa tháng 11/2026, lũy kế giá trị khối lượng thực hiện dự án ước đạt trên 179 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt trên 442 tỷ đồng, tương đương 97,28% kế hoạch vốn được giao.

Quá trình triển khai dự án vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phía địa phận tỉnh Lào Cai, điều kiện địa chất phức tạp, thời tiết và nguy cơ sạt trượt mái taluy tại một số vị trí trên tuyến. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến tổ chức thi công, đòi hỏi chủ đầu tư và các nhà thầu phải chủ động phương án xử lý, bảo đảm an toàn và tiến độ công trình.

Trước tình hình này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu cử các cán bộ thường xuyên bám sát hiện trường, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và kỹ thuật, không để những vướng mắc phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ông Phạm Văn Thân, thành viên Ban điều hành Dự án Hầm qua đèo Hoàng Liên (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu) cho biết, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các cán bộ của Ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Thực tế, những vụ sạt lở, sụt lún nền đường trên Quốc lộ 4D thời gian qua càng cho thấy tính cấp thiết của việc đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần khắc phục những hạn chế của tuyến đường hiện hữu, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông do sạt lở, sụt lún; đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao khả năng kết nối giao thông giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai.

Không chỉ có ý nghĩa về giao thông, dự án còn được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng du lịch và tăng cường liên kết vùng khu vực Tây Bắc.

Với chủ đầu tư và các nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. Mốc hoàn thành 350m hầm chính vào ngày 31/12/2026 đang trở thành mục tiêu phấn đấu, thể hiện quyết tâm của các đơn vị trên công trường. Từng mét hầm được đào sâu vào lòng núi không chỉ là kết quả của nỗ lực lao động mà còn góp phần hiện thực hóa kỳ vọng về một tuyến giao thông an toàn, thuận lợi, mở rộng không gian phát triển giữa Lai Châu và Lào Cai.