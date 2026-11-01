Tăng tốc thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh
Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên, Hà Nội) là công trình giao thông trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô.
Được khởi công vào tháng 10-2025, dự án đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Nhà thầu đang tích cực huy động nhân lực cùng máy móc, thiết bị triển khai các hạng mục của dự án. Đơn vị thi công phấn đấu thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 30-4-2027.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tang-toc-thi-cong-ham-chui-tai-nut-giao-co-linh-1763749.html