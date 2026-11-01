Tăng tốc thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh

Cùng với quá trình già hóa dân số, nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngày càng tăng. Các mô hình chăm sóc ban ngày, dưỡng lão nội trú, chăm sóc tại nhà giúp gia đình có thêm lựa chọn, song chi phí vẫn là rào cản với nhiều người. Trong bối cảnh Hà Nội triển khai chính sách phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, vấn đề không chỉ là mở thêm cơ sở mà còn phải giúp người thu nhập thấp tiếp cận những dịch vụ thiết yếu.