Tăng tốc thi công hai khu đô thị đa mục tiêu Bắc sông Hồng
Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội xác định phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ là giải pháp căn cơ để giãn dân nội đô, tái cấu trúc không gian đô thị bền vững. Khởi công từ tháng 2 năm nay, hai khu đô thị đa mục tiêu với tổng quy mô khoảng 1.400ha tại phía Bắc sông Hồng đang được các chủ đầu tư đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đồng thời triển khai những hạng mục hạ tầng đầu tiên, phục vụ cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tang-toc-thi-cong-hai-khu-do-thi-da-muc-tieu-bac-song-hong-24626111820154258.htm