Tăng tốc thi công đường Voi - Sầm Sơn, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2026

Các nhà thầu tập trung thi công đường Voi - Sầm Sơn. Video: Đình Minh

Theo quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 17/9/2009, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ ngã ba Voi, từ TP Thanh Hóa đi TP Sầm Sơn cũ với chiều dài 11,7 km, tổng vốn đầu tư khoảng 1.360 tỷ đồng. Ảnh: Đình Minh

Giai đoạn 1 của dự án được khởi công năm 2010, đến năm 2014, đoạn đầu tuyến từ Km0+000 - Km2+351 dài 2,351 km được hoàn thành và đưa vào khai thác, còn đoạn từ Km2+351 - Km11+743 dài 9,392 km tiếp tục được đầu tư để hoàn chỉnh theo quy hoạch. Ảnh: Đình Minh

Ngày 28/8/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ký văn bản số 12605/UBND-CN, điều chỉnh tăng thêm 139,5 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư toàn dự án lên gần 1.500 tỷ đồng. Ảnh: Đình Minh

Tháng 9/2025, đoạn tuyến dài hơn 9,3km bắt đầu được khởi công với quy mô mặt đường rộng 24m, dải phân cách giữa 5m, vỉa hè hai bên rộng 15... Ảnh: Đình Minh

Đầu tháng 10/2026, theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, đoạn tuyến từ Km7+852 - Km9+046 dài khoảng 1,2km và đoạn Km10+400 - Km 11+743 dài khoảng 1,34km đã cơ bản hoàn thành xong nhiều các hạng mục. Ảnh: Đình Minh

Ông Mai Thế Thành - Phó trưởng phòng điều hành dự án 1, Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hoá cho biết, đến đầu tháng 10/2026, giá trị thực hiện dự án đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng. Ảnh: Đình Minh

Theo ông Thành, đối với đoạn tuyến từ Km2+351 - Km7+852 dài 5,5km, do tiến độ bị chậm nên Sở Xây dựng và Ban QLDA đã điều chuyển nội bộ một số phần việc cho các nhà thầu khác trong liên danh. Ảnh: Đình Minh

Cụ thể, sau khi điều chuyển, đoạn từ Km2+351 - Km3+080 dài 0,73km đã được thi công gấp rút, thảm bê tông nhựa lớp 1 bên trái tuyến, hoàn thành đắp đất K98 bên phải và đang thi công hệ thống thoát nước. Đoạn Km6+00 - Km7+852 dài 1,852km đã hoàn thành cấp phối đá dăm. Đối với 3km đoạn tuyến còn lại, mặt đường bên phải đang được đắp đất K98, móng cấp phối đá dăm và mặt đường bê tông nhựa. Ảnh: Đình Minh

Ông Thành cho biết, đối với các đoạn tuyến đang thi công, nhà thầu tập trung xử lý nền đất, móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa, hệ thống cống thoát nước và cống kỹ thuật. Ảnh: Đình Minh

‘Với mặt bằng đã được giải phóng, các đoạn tuyến đã chia cho nhiều nhà thầu và phương án điều chuyển khối lượng đang triển khai, mục tiêu trọng tâm của dự án là tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật liệu, tổ chức thi công đồng thời nhiều mũi, xử lý dứt điểm các phần việc còn dang dở, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026 hoặc chậm nhất là đến cuối năm 2026’, ông Thành nói. Ảnh: Đình Minh