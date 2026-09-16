Tăng tốc thi công đường ven sông Cái

Đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản) có chiều dài tuyến gần 4,6km, được đầu tư xây dựng với nền đường rộng 32m. Dự án được khởi công xây dựng tháng 2-2026. Ảnh: Phạm Tùng

Trên tuyến đường có 5 cây cầu gồm: Bà Bột, Chìm Tàu, Rạch Gió, Suối Linh, Tân Mai được đầu tư xây dựng mới. Gói thầu xây dựng các cầu trên tuyến đã được khởi công xây dựng cuối năm 2023. Ảnh: Phạm Tùng

Công nhân thi công đúc các cấu kiện bê tông phục vụ thi công dự án. Ảnh: Phạm Tùng

Công nhân thi công trải vãi địa kỹ thuật xử lý nền đất yếu trong quá trình thi công dự án. Ảnh: Phạm Tùng

Dự án đường ven sông Cái có 2 gói thầu xây lắp phần tuyến đường, đến nay sản lượng thi công 2 gói thầu này đạt từ 14-17% giá trị hợp đồng. Ảnh: Phạm Tùng

Riêng gói thầu xây dựng 5 cầu và đường dẫn 2 đầu cầu, đến nay sản lượng thi công đạt gần 90% giá trị hợp đồng. Ảnh: Phạm Tùng

Một đoạn tuyến thuộc dự án đã triển khai thi công cấp phối đá dăm. Ảnh: Phạm Tùng

Hiện nay, mặt bằng toàn bộ dự án đã cơ bản được bàn giao đủ cho các đơn vị thi công. Theo hợp đồng đã ký Dự án đường ven sông Cái sẽ hoàn thành vào cuối tháng 2-2027. Tuy nhiên, chủ đầu tư và nhà thầu cũng phấn đấu thực hiện thi công cuốn chiếu, khu vực nào được bàn giao mặt bằng sớm thì sẽ cố gắng hoàn thành trước vào cuối năm 2026. Ảnh: Phạm Tùng