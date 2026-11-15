Tăng tốc thi công đường Hàm Nghi kéo dài

Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài 3,3 km với điểm đầu khớp nối tuyến tránh quốc lộ 1 qua phường Hà Huy Tập, điểm cuối kết nối vào tuyến nhánh quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân, tổng mức đầu tư gần 631 tỷ đồng.

Những ngày này, trên công trường dự án Đường Hàm Nghi kéo dài không khí lao động hết sức khẩn trương. Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị chia 11 mũi thi công trên toàn tuyến với các công đoạn như đắp lề đường, lắp đặt rãnh dọc, thi công bó vỉa và các hạ tầng kỹ thuật khác.

Tại vị trí gần điểm giao với tuyến tránh quốc lộ 1, các tốp công nhân của Công ty TNHH Việt Tâm triển khai thi công hạng mục hạ ngầm đường điện trung thế và hạ thế cuối cùng trên tuyến.

Tại đoạn tuyến dài 1,2km được bàn giao mặt bằng vào tháng 6/2026, đơn vị thi công đã hoàn thành thảm bê tông lớp 1, lắp đặt rãnh thoát nước, hạ ngầm các đường ống hạ tầng cấp điện trung thế và hạ thế đạt 90%, đường điện chiếu sáng và trang trí đạt 85%, thi công lát vỉa hè đạt khoảng 70%.

Tại vị trí cầu Rào Con dài 45m, việc thi công cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang cho lắp đặt hệ thống lan can cầu và công tác hoàn thiện.

Đối với đoạn tuyến dài hơn 2km đã bàn giao giai đoạn năm 2022 - 2023, nhà thầu đã hoàn thành thảm bê tông nhựa 2 lớp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Theo đánh giá của chủ đầu tư - Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh, đến nay, giá trị sản lượng xây lắp lũy kế đạt hơn 85%.

Dự án được khởi công tháng 11/2022, theo kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2024. Tuy nhiên do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, dự án phải gia hạn tiến độ đến 31/12/2026.

Thời gian qua, với sự vào cuộc của các cấp, ngành và chính quyền địa phương, “nút thắt” về mặt bằng đã được tháo gỡ. Ngay khi nhận bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các tốp công nhân đang triển khai hạng mục lát vỉa hè tại Dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

Khi hoàn thành, đường Hàm Nghi kéo dài sẽ góp phần kết nối các trục giao thông khu vực, tăng khả năng liên thông với tuyến tránh quốc lộ 1, tuyến nhánh quốc lộ 8C, tạo thêm dư địa phát triển đô thị và giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu.

Song song với đó, các ngành chức năng cũng thu hồi, tạo quỹ đất sạch hai bên tuyến đường để thực hiện đấu giá đất, phục vụ nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.