Nền đường cuối nhánh tuyến N1 (giao nhau với ĐT609B, đoạn qua xã Đại Lộc) đã thi công xong nền đất đắp. Ảnh: CÔNG TÚ

Tập trung nhân lực, phương tiện

Kỹ sư Bùi Huy Phú, Tư vấn giám sát trưởng dự án (Trung tâm Kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Nam) cho biết, nhờ các cấp vào cuộc quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đến thời điểm tháng 8/2026, nhà thầu là Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương đã được bàn giao mặt bằng sạch thi công đường dẫn nhánh tuyến N1 (đoạn phía tây cầu Văn Ly qua xã Đại Lộc), nhánh tuyến N2 (qua xã Điện Bàn Tây).

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) và tư vấn giám sát đã đôn đốc đơn vị thi công huy động máy móc, thiết bị để tổ chức thi công dứt điểm nền đường tại các vị trí này.

Theo ông Nguyễn Hữu Hòa, Trưởng phòng Điều hành - Giám sát 1 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng), hạng mục cầu Văn Ly và đường dẫn phía xã Gò Nỗi (đầu nhánh tuyến N1) đã hoàn thành năm 2025.

Trên đường dẫn nhánh tuyến N2, dự án thi công 3 cây cầu cạn. Đến nay, cầu số 01 và cầu số 02 đã hoàn thành kết cấu phần trên, chờ thảm bê tông nhựa cùng nền đường. Đối với cầu số 03, nhà thầu thực hiện xong kết cấu phần trên từ liên 1 đến liên 4, đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành liên số 5 trước ngày 10/12/2026.

Cầu cạn số 03 (trên nhánh tuyến N2, địa phận xã Điện Bàn Tây) sắp thi công hoàn thành. Ảnh: CÔNG TÚ

Hiện nay, nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung thực hiện hạng mục cống thoát nước còn lại, đắp đất nền đường K98, móng cấp phối đá dăm.

“Thời điểm này đang bước vào mùa mưa, nhà thầu chủ động bố trí 7 mũi thi công với nhiều phần việc không bị ảnh hưởng mưa lũ. Nếu thời tiết thuận lợi, doanh nghiệp sẽ có kế hoạch tăng ca, kíp để bù thời gian bị vướng mặt bằng và thúc đẩy tiến độ”, kỹ sư Phú chia sẻ.

Phấn đấu cuối năm thông xe kỹ thuật

Trên công trường trước đợt mưa ngày 9/11, nhà thầu tập trung đắp nền cấp phối đá dăm đoạn từ mố M2 cầu Văn Ly đến nút giao nhánh N1-N2 (giáp ranh 2 xã Đại Lộc, Điện Bàn Tây). Cạnh đó, công nhân tiến hành thi công nền đường K98 và cấp phối đá dăm đoạn từ nút giao nhánh N1-N2 đến giáp tuyến đường ĐT609B (sẽ thành ngã tư Quảng Huế mới). Tư vấn giám sát dự án cho biết, công việc này dự kiến hoàn thành vào ngày 15/12.

Đối với đường dẫn nhánh N2, nhà thầu đắp cấp phối đá dăm đoạn từ nút giao nhánh N1-N2, qua cầu cạn số 1 kết nối vào đường ĐH11.ĐB và cũng dự kiến hoàn thành vào ngày 15/12.

Kỹ sư Lê Quang Khỏe, phụ trách công trường Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương cho biết, nền đường dẫn nhánh tuyến N2, đoạn từ nút giao ĐH11. ĐB đến giáp với tuyến ĐT609 (sẽ thành ngã tư Cẩm Lý mới) đang được nhà thầu đắp nền đường K98, vừa triển khai cấp phối đá dăm.

Thi công cấp phối đá dăm nền đường, khu vực giao nhau giữa 2 nhánh tuyến N1 - N2. Ảnh: CÔNG TÚ

Các hạng mục của nền đường dẫn cả 2 nhánh tuyến sẽ phấn đấu thi công hoàn thành, thông xe kỹ thuật cuối tháng 12/2026.

Ông Nguyễn Hữu Hòa thông tin, lũy kế giá trị xây lắp đã thực hiện đến nay của Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn đạt khoảng 335,6/423,8 tỷ đồng (tỷ lệ 79,2%).

Ngoài làm nền đường và hoàn thiện cầu cạn số 03, thời gian tới các đơn vị tiếp tục chia mũi thi công hoàn trả mương thủy lợi, gia cố mái taluy nền đường và hạng mục phụ đang dở dang khác để đưa công trình về đích.

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, chủ đầu tư kiến nghị Công ty Điện lực Đà Nẵng sớm di dời toàn bộ hệ thống điện trung - hạ thế. Viettel và VNPT nhanh chóng di dời đường cáp quang trên tuyến vướng thi công nền - móng - mặt đường do không bảo đảm tĩnh không cho các thiết bị hoạt động (Chi nhánh khu vực 6 - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng đã 2 lần gửi văn bản đôn đốc).

Cạnh đó, đơn vị cấp nước sớm di dời đường ống cấp nước sạch tại ngã ba Cẩm Lý. Các xã Đại Lộc, Điện Bàn Tây cần chỉ đạo sớm tháo dỡ các đường dây điện không phải là tài sản của điện lực...