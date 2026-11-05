Tăng tốc thi công, đưa cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang sớm về đích

Nhiều hạng mục còn khối lượng lớn

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), sau đợt kiểm tra hiện trường ngày 28/10/2026. Dù công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, sản lượng toàn dự án mới đạt 81,9%, khối lượng còn lại lớn, khiến mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 đối mặt nhiều thách thức.

Nhà thầu thi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (Ảnh: Văn Nhất).

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án phải hoàn thành trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu đã tích cực triển khai thi công. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá tiến độ hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu. Nếu lãnh đạo địa phương không chỉ đạo quyết liệt, các chủ đầu tư và đơn vị thi công không có giải pháp đột phá, việc hoàn thành dự án trong năm nay là rất khó khăn.

Cụ thể, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (cũ) dài 77km hiện còn khoảng 4km chưa thảm bê tông nhựa. Đối với đoạn bổ sung dài 8,1km, khối lượng đào đắp nền đường và phá đá bằng phương pháp nổ mìn còn lớn. Trong đó, đào đá mới đạt gần 42%, đào đất đạt hơn 56%; đắp đá đạt gần 27% và đắp đất đạt gần 32%.

Tại đoạn qua tỉnh Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), dài 27,48km, phần tuyến quy mô 2 làn xe cơ bản hoàn thành, đang được hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông. Tuy nhiên, phạm vi mở rộng lên quy mô 4 làn xe mới đạt hơn 52% sản lượng.

Đáng chú ý, trong 7 cầu thuộc phạm vi mở rộng, có 3 cầu chưa hoàn thành cọc khoan nhồi, 5 cầu chưa triển khai lao lắp dầm. Khối lượng đúc dầm mới đạt 114/200 phiến, cho thấy áp lực tiến độ đối với các hạng mục cầu vẫn rất lớn.

Không chỉ các hạng mục xây lắp, tiến độ đầu tư công trình phục vụ quản lý, khai thác cao tốc cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Các hạng mục như trạm kiểm soát tải trọng xe, trung tâm quản lý, điều hành giao thông, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và trạm thu phí ETC đều chưa được triển khai.

Yêu cầu tăng tốc thi công, sớm đưa cao tốc vào khai thác

Bên cạnh tiến độ thi công, tình hình giải ngân vốn cũng được Cục Đường bộ Việt Nam lưu ý. Tại đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (cũ), lũy kế giải ngân đạt hơn 7.255/8.383 tỷ đồng. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 mới giải ngân 972/2.100 tỷ đồng, đạt hơn 46%.

Đối với đoạn qua tỉnh Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), tỷ lệ giải ngân lũy kế đạt 83%, trong khi giải ngân kế hoạch năm 2026 đạt hơn 58%.

Trước thực trạng trên, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nguồn lực tài chính; bổ sung các mũi thi công, tổ chức tăng ca, tăng kíp, tập trung vào những hạng mục đường găng như đào đắp nền đường, cầu, nút giao và các công trình còn khối lượng lớn.

Cùng với đó, cần tăng cường giám sát tiến độ, kiểm soát tình hình huy động nhân lực, vật tư, thiết bị của từng nhà thầu theo ngày, theo tuần; kịp thời có biện pháp xử lý đối với những nhà thầu không đủ năng lực đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, việc đẩy nhanh thi công không được đánh đổi bằng chất lượng công trình. Các đơn vị phải tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục và tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Đối với các công trình phục vụ quản lý, khai thác cao tốc, UBND tỉnh Tuyên Quang cần chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát nguồn vốn, nghiên cứu phương án thiết kế để sớm triển khai đầu tư theo quy định.

Đáng chú ý, nhằm sớm phát huy hiệu quả đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn lại, đồng thời nghiên cứu phương án tổ chức giao thông để đưa dự án vào khai thác với quy mô 2 làn xe ngay sau khi hoàn thành giai đoạn 1.

Quá trình hoàn thiện và tổ chức khai thác phải rà soát kỹ hệ thống an toàn giao thông, biển báo, hộ lan, cọc tiêu, thoát nước và các hạng mục liên quan, bảo đảm điều kiện vận hành an toàn, đồng thời có phương án tận dụng tối đa khi mở rộng cao tốc lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có tổng chiều dài 165 km, quy hoạch 4 làn xe, tiến trình dự án đầu tư hoàn thành trước năm 2030, bao gồm 2 dự án thành phần thuộc danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT:

Trong đó, đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (cũ), dài 77km. Giai đoạn 1: Đoạn Km0+00 - Km12+500 được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh; đoạn Km12+500 - Km77+00 quy mô 2 làn xe. Tổng mức đầu tư: 8.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Dự án khởi công 21/10/2023, hoàn thành 31/12/2027.

Giai đoạn 2: Mở rộng đoạn Km12+500 - Km77 (64,5km) quy mô 4 làn xe hoàn

chỉnh. UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí 5.900 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 để triển khai.

Đối với đoạn qua tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) có dài 27,48km. Giai đoạn 1 đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Tổng mức đầu tư: 5.028 tỷ đồng (từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Dự án khởi công 28/5/2023, hoàn thành 31/12/2026.

Giai đoạn 2: Đầu tư đoạn Tân Quang đến cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy dài

57,87km, quy mô 4 làn xe. Địa phương đã phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 12/2025, đang tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến phê duyệt trong quý IV/2026.