Những ngày này, tại công trường dự án hồ điều hòa Cự Khối, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các hạng mục chính đang từng bước thành hình, nhiều đoạn tuyến mương dẫn và hệ thống thoát nước được triển khai đồng bộ.

Dự án xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối là một trong những công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm tại khu vực phía Đông Hà Nội.

Toàn bộ dự án có tổng diện tích đất khoảng 38,3ha, với tổng mức đầu tư gần 973 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục hồ điều hòa có diện tích mặt nước khoảng 30,25ha, giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước mưa, hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực.

Cùng với hồ điều hòa, hệ thống mương dẫn Việt Hưng - Cầu Bây và mương bao quanh hồ được đầu tư xây dựng với chiều rộng từ 19,5m đến 30m, tổng chiều dài khoảng 2.622,3m. Đây là hệ thống kết nối quan trọng, giúp dẫn và điều tiết dòng chảy, góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn.

Để bảo đảm tiến độ, UBND phường Long Biên cho biết, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường thường xuyên phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu và cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trường, rà soát tiến độ từng hạng mục. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai được kịp thời xem xét, tháo gỡ, tạo điều kiện để các đơn vị tập trung thi công.

Các nhà thầu cũng chủ động huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, tăng cường các mũi thi công tại những vị trí đủ điều kiện.

Cùng với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, công tác kiểm soát chất lượng công trình, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường được chú trọng, nhằm bảo đảm dự án phát huy hiệu quả lâu dài sau khi đưa vào sử dụng.

Theo ghi nhận tại công trường cho thấy, bên cạnh các hạng mục hồ và tuyến mương, nhiều hạng mục phụ trợ như hệ thống thoát nước, trạm bơm, cống xả cũng đang được triển khai, từng bước hoàn thiện và đấu nối với hệ thống thoát nước liên quan.

Theo kế hoạch, dự án hướng tới mục tiêu vận hành vào đầu năm 2027. Khi hoàn thành, hồ điều hòa Cự Khối không chỉ góp phần giảm nguy cơ ngập úng tại khu vực phía Đông Hà Nội, nhất là trong những đợt mưa lớn kéo dài, mà còn tạo thêm mặt nước, không gian xanh cho đô thị.

Với quy mô đầu tư lớn và vai trò quan trọng trong hệ thống hạ tầng thoát nước, việc đẩy nhanh tiến độ dự án hồ điều hòa Cự Khối đang được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ngập úng, đồng thời góp phần xây dựng diện mạo đô thị Long Biên ngày càng xanh, sạch, hiện đại và phát triển bền vững.