Tăng tốc thi công dự án cầu, đường gần 300 tỷ đồng tại Cà Mau

Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2 và tuyến đường nối đến đường Giồng Nhãn - Gò Cát (tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng) đang được các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Ghi nhận tại công trường vào ngày 25/9, dù thời tiết có mưa, nhưng các đơn vị thi công vẫn chủ động huy động máy móc, linh hoạt triển khai ngay các mũi thi công khi mưa dứt.

Tại cầu Hòa Bình 2 (xã Hòa Bình), đơn vị thi công đã hoàn thành cọc đại trà trụ T3, T4 và ép được 8/24 tim cọc đại trà mố M1. Tại cầu Chùa Phật (xã Vĩnh Hậu), công tác thi công cọc đại trà mố M1 cùng các trụ T1, T2 cũng đã hoàn tất.

Đến nay, ở phần đường, nhà thầu đã hoàn thành 100% công tác bơm cát K90, đào nền đường đạt 1.948/2.219m và đang chuẩn bị thi công lớp cấp phối đá dăm.

Theo Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư), tính đến giữa tháng 9/2026, giá trị khối lượng thực hiện của dự án đạt khoảng 36,578/164,649 tỷ đồng (đạt 22,22%). Tỷ lệ giải ngân vốn năm 2026 đạt 28,711/86,700 tỷ đồng, tương đương 33,1% kế hoạch.

Theo bà Đỗ Ái Lam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình, chính quyền địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Địa phương đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án để đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2 và tuyến đường nối đến đường Giồng Nhãn - Gò Cát có chiều dài 2,5km, thu hồi khoảng 30,8ha đất. Công trình được triển khai trong giai đoạn 2022 - 2026, nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối liên vùng cho địa phương.