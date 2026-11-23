Dự án Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm Lam Hồng tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có quy mô gần 47 ha, tổng vốn đầu tư 1.276 tỷ đồng, do Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm Lam Hồng làm chủ đầu tư, khởi công ngày 22/9.

Quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn do thời tiết. Mưa nhiều khiến nền đất ẩm nhão, nước đọng tại nhiều vị trí trên công trường, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đào đắp, san nền và thi công móng các công trình.

Để bù đắp thời gian thi công bị gián đoạn do thời tiết, hiện tại, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã huy động máy móc, phương tiện, bố trí nhiều mũi thi công, tranh thủ tối đa những khoảng thời gian tạnh ráo để đẩy nhanh tiến độ.

Trên gần 15 ha mặt bằng được bàn giao trong giai đoạn đầu, công tác san gạt, lu lèn đến nay đã cơ bản hoàn tất. Việc sớm tạo lập mặt bằng xây dựng giúp chủ đầu tư triển khai đồng thời các hạng mục nhà máy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Thay vì triển khai dàn trải, trong giai đoạn này, chủ đầu tư ưu tiên nguồn lực cho nhà máy sản xuất phân bón và nhà máy sấy lúa. Tại khu vực thi công phần móng, máy móc, phương tiện tiếp tục được huy động để đẩy nhanh các phần việc.

Sau thời gian triển khai, những công trình nhà xưởng đầu tiên đã dần thành hình. Tại khu vực này, phần nền bê tông, hệ thống cột đã được thi công, các đơn vị đang tiếp tục xây tường, lắp dựng kết cấu thép và lợp mái.

Bên trong nhà xưởng, các cấu kiện thép được tập kết, gia công ngay tại công trường, phục vụ việc lắp dựng hệ thống vì kèo và khung mái. Các phần việc được triển khai song song nhằm rút ngắn thời gian thi công.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, công nhân tập trung gia công kết cấu thép. Việc sớm hoàn thành hệ thống nhà xưởng sẽ tạo điều kiện để triển khai lắp đặt thiết bị, dây chuyền công nghệ trong thời gian tới.

Một phần nhà xưởng đã được lợp mái, tạo thêm không gian thi công có mái che trong điều kiện thời tiết thường xuyên có mưa. Mục tiêu chủ đầu tư đặt ra là hoàn thành, đưa nhà máy sản xuất phân bón và nhà máy sấy lúa vào hoạt động trong tháng 4/2027.

Cùng với việc xây dựng các nhà máy, hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên trong hàng rào dự án cũng được ưu tiên triển khai. Tuyến đường trục trung tâm đã được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho vận chuyển vật tư, thiết bị và kết nối các khu chức năng của tổ hợp.

Điểm đáng chú ý tại công trường Dự án 4F Quế Lâm Lam Hồng là ngay từ giai đoạn đầu xây dựng, hệ thống cây xanh, thảm cỏ và các cụm hoa đã được bố trí dọc tuyến đường trục trung tâm.

Song hành với các mũi thi công xây dựng là những phần việc chăm sóc cây xanh, thảm cỏ và hoàn thiện cảnh quan. Chủ đầu tư không chờ đến khi các nhà máy hoàn thành mới triển khai việc tạo lập không gian xanh.

Cảnh quan xanh đang từng bước hình thành bên cạnh các công trình nhà xưởng, tạo nên nét riêng của dự án ngay trong quá trình thi công.

Việc đưa hai nhà máy đầu tiên vào hoạt động trong tháng 4/2027 sẽ tạo tiền đề để chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hợp phần, từng bước hiện thực hóa mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái tại Hà Tĩnh.