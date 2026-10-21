Tăng tốc thi công, đẩy nhanh giải ngân vốn

Nhà thầu tập trung phương tiện máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công đường Thôm Tòng - Thôm Niêng, xã Cao Minh.

Năm 2026, xã Cao Minh được giao hơn 51 tỷ đồng vốn đầu tư công để xây dựng, nâng cấp các tuyến giao thông, như: đường Cốc Lải - Ta Đào; Mù Là - Lủng Vài; Khuổi Ý - Bản Pjao; Nà Lài - Lủng Pạp; Bản Đuông - Nà Mạ… Đến nay, tiến độ giải ngân nguồn vốn đạt gần 40% kế hoạch.

Còn tại xã Bằng Thành, nguồn vốn được giao hơn 45 tỷ đồng, dành cho các dự án xây dựng, hoàn thiện hạ tầng trung tâm xã; Trường Mầm non Bằng Thành, phân hiệu Nhạn Môn; thi công đường Nặm Khiếu - Phiêng Đẩy… Hiện, xã đã giải ngân đạt gần 50% kế hoạch.

Đối với xã Nghiên Loan, nguồn vốn được giao hơn 54 tỷ đồng để thực hiện 28 công trình, xã đã giải ngân nguồn vốn đạt trên 60% kế hoạch.

Được biết, trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn các xã vẫn gặp nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, các thôn, bản cách xa trung tâm khiến việc vận chuyển vật liệu, huy động nhân lực, máy móc mất nhiều thời gian, làm tăng chi phí thi công. Mưa kéo dài cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, nhất là đối với các công trình giao thông và những hạng mục ngoài trời.

Theo ông Ma Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cao Minh, lường trước những khó khăn thường gặp, xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các nhà thầu chủ động phương án thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập kết vật liệu, bố trí nhân lực, máy móc, đẩy nhanh khối lượng thực hiện. Địa phương phấn đấu đến cuối tháng 12-2026, hoàn thành các hạng mục công trình và thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định.

Cùng với sự đôn đốc của chính quyền, việc thực hiện cam kết của nhà thầu có ý nghĩa trực tiếp đối với tiến độ dự án. Tại công trình sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đảng ủy và UBND xã Cao Minh, đơn vị thi công đang tập trung nguồn lực để bảo đảm kế hoạch đã thống nhất với chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Hợp tác xã Minh Tâm, đơn vị thi công công trình, cho biết: Đến nay, tiến độ thực hiện cơ bản bảo đảm kế hoạch. Đơn vị tiếp tục tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, phấn đấu bàn giao công trình vào đầu tháng 12-2026.

Thời gian vừa qua, HĐND tỉnh đã tăng cường khảo sát, nắm tình hình tiến độ triển khai các chương trình, dự án trọng điểm tại nhiều địa phương. (Trong ảnh: Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại xã Bằng Thành).

Theo ông Cà Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, kinh nghiệm từ thực tế cho thấy, việc đôn đốc phải được thực hiện thường xuyên, nhất là với các công trình có khối lượng lớn hoặc chịu ảnh hưởng của thời tiết. Nhà thầu cần chủ động chuẩn bị vật liệu, nhân lực, máy móc và bố trí thi công phù hợp để hạn chế gián đoạn, tận dụng thời gian thuận lợi tăng khối lượng thực hiện.

Trách nhiệm của người đứng đầu, các bộ phận chuyên môn và đơn vị được giao nhiệm vụ cũng cần được xác định cụ thể trong từng khâu thực hiện. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu và chính quyền địa phương phải duy trì trao đổi thường xuyên, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh; đồng thời tăng cường giám sát chất lượng, yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động.

Sự chủ động của chính quyền cùng trách nhiệm của các đơn vị tham gia thực hiện sẽ góp phần đưa công trình về đích đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả nguồn vốn, tạo thêm điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.