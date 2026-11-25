Hiện giá trị xây lắp phần cầu chính đã đạt trên 87% khối lượng

Dồn lực cho nhịp hợp long

Cầu Phước Cát bắc qua thượng lưu sông Đồng Nai, giữ vai trò mạch máu giao thông kết nối xã Cát Tiên 2 (tỉnh Lâm Đồng) với khu vực giáp ranh Bù Đăng (TP Đồng Nai). Trước đây, việc qua lại đôi bờ của người dân phụ thuộc hoàn toàn vào cây cầu treo xây dựng từ năm 1999. Sau hơn hai thập kỷ khai thác, cầu treo cũ đã xuống cấp, mặt cầu nhỏ hẹp, không còn đáp ứng được nhu cầu vận tải ngày càng cao và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi khi mùa mưa lũ về.

Để thay thế, dự án Cầu Phước Cát mới được đầu tư xây dựng với tổng nguồn vốn 300 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Công trình được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng gồm 3 nhịp với tổng chiều dài 158,2 m; phần nền đường rộng 9 m, mặt đường rộng 6 m và lề bộ hành mỗi bên 1,5 m.

Ghi nhận thực tế tại công trường vào trung tuần tháng 11, công nhân cùng hệ thống máy móc đang tập trung tại các mũi thi công chủ chốt. Những đốt dầm đang vươn ra mỗi ngày dài hơn phác họa diện mạo của một công trình trọng điểm phía Nam tỉnh Lâm Đồng.

Theo Ban Quản lý dự án số 1 tỉnh, hiện giá trị xây lắp phần cầu chính đã đạt trên 87% khối lượng. Các hạng mục đòi hỏi kỹ thuật phức tạp như khối đúc hẫng từ K4 đến K7 đã hoàn tất. Mục tiêu quan trọng nhất lúc này là tập trung hoàn thiện khối K8 và tiến tới đổ bê tông nhịp hợp long quyết định để chính thức nối liền nhịp cầu hai bờ.

Cầu mới nằm ngay cạnh vị trí cầu cũ, được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực

Siết tiến độ thi công

Cùng với việc hoàn thiện các nhịp dầm trên cao, khối lượng công việc tại hạng mục đường dẫn hai đầu cầu và hệ thống thoát nước cũng đang được các đơn vị gấp rút triển khai. Đại diện nhà thầu (Công ty Cổ phần Tập đoàn 479 Hòa Bình) cho biết, trong quá trình thực hiện, dự án phải đối mặt với một số khó khăn khách quan do nguồn cung vật liệu xây dựng như cấp phối đá dăm và cống bê tông ly tâm trên địa bàn có thời điểm khan hiếm.

Kiểm tra thực tế vào giữa tháng 11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp đã ghi nhận sự chuyển biến của các đơn vị thi công trên công trường này. Tuy nhiên, để bảo đảm công trình về đích đúng kế hoạch trước ngày 31/12/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, chủ động tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về nguồn vật liệu để đẩy nhanh tiến độ.

Nhà thầu chính cùng các đơn vị thi công khác hiện đang phối hợp lập biểu đồ tiến độ chi tiết theo từng ngày cho từng hạng mục. Cùng với đó là triển khai tăng ca, tăng kíp kết hợp điều phối giữa mũi thi công nhịp hợp long và mũi thi công đường dẫn, để nỗ lực đưa dự án về đích.

Cầu mới có phần nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, lề đi bộ mỗi bên

Mở rộng cơ hội phát triển

Đối với hàng ngàn hộ dân thôn Phước Cát 2, xã Cát Tiên 2 và khu vực giáp ranh thuộc TP Đồng Nai, từng đốt dầm cầu Phước Cát vươn dài là từng ngày mong mỏi thành hiện thực. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cây cầu mới sẽ giúp việc đi lại của Nhân dân hai bên bờ thuận tiện và an toàn hơn. Quan trọng hơn, công trình sẽ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển nông sản, giảm chi phí giao thương. “Cầu Phước Cát được đầu tư nâng cấp, mở rộng sẽ mở thêm cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đất nghèo phía Nam của tỉnh, đồng thời mở rộng thêm cơ hội không gian giao thương liên tỉnh giữa Lâm Đồng - Đồng Nai”, chị Nguyễn Thanh Thủy, thôn Phước Cát 2 chia sẻ.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, người dân hai bên bờ đang chờ đón ngày hợp long và thông xe đúng hẹn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về mục tiêu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026, chủ đầu tư và các nhà thầu đang dồn lực thi công đồng bộ các hạng mục dự án Cầu Phước Cát, tăng tốc trong chặng nước rút.