Tăng tốc thi công cầu đi bộ nghìn tỷ vượt sông Sài Gòn

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày cuối tháng 9, trên công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, hàng loạt máy móc, thiết bị cùng công nhân đang được huy động thi công liên tục.

Từ phía Bến Bạch Đằng, phần cầu dẫn đã hiện rõ hình dáng với những đường cong uốn lượn hướng về phía Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại cầu dẫn phía Bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) khối lượng thi công đạt trên 90%. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, trong đó có lắp đặt dàn kết cấu thép tạm và cáp giằng cầu.

Các công nhân cũng đang thi công khu vực bậc thang dẫn lên cầu. Hạng mục này dự kiến hoàn thành trong khoảng 25 ngày.

Phần cầu dẫn cơ bản đã hoàn thành, hiện chờ đưa dầm về hợp long. Sau đó, nhà thầu sẽ tiếp tục hoàn thiện bê tông nhựa và sơn phủ màu mặt cầu.

Ở phía phường An Khánh, những công nhân cuối cùng đang tất bật hoàn thiện phần cầu dẫn.

Hai dầm cuối đang được lắp đặt, từng hạng mục được triển khai đồng thời để sẵn sàng kết nối với phần cầu phía Bến Bạch Đằng.

Trong khi hai đầu cầu đang dần hoàn thiện, tại Nhà máy Đại Dũng Shipyard, Khu công nghiệp Đông Xuyên, nhịp vòm thép chính đã hoàn thành 100% công tác chế tạo.

Đây là cấu kiện quan trọng của cây cầu, có khối lượng hàng nghìn tấn và sẽ được vận chuyển bằng đường thủy về khu vực sông Sài Gòn. Hiện đơn vị thi công đang chuẩn bị thử tải, đồng thời hoàn thiện phương án vận chuyển cấu kiện.

Theo kế hoạch, khoảng giữa tháng 10, nhịp vòm sẽ được lai dắt từ nhà máy về công trường với hải trình khoảng 80km. Công tác lai dắt và lắp dựng vòm thép cầu chính dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10.

Nhịp vòm thép khi được đưa về công trường sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong quá trình hình thành nhịp chính, nối hai phần cầu đang được thi công từ hai bờ sông Sài Gòn.

Theo kế hoạch, gói thầu XL01 dự kiến hoàn thành ngày 24/11, gói thầu XL02 hoàn thành cuối tháng 12. Sau đó, dự án tiếp tục hoàn thiện, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dài 720m, trong đó nhịp chính dài 187m, sử dụng kết cấu vòm treo dây văng, dầm thép có mặt cắt ngang thay đổi từ 6-11m.

Công trình có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Công ty Nutifood tài trợ, được thiết kế theo hình tượng lá dừa nước với kiến trúc vòm thép không gian.

Dự án được khởi công cuối tháng 3/2025, kết nối Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ bổ sung một không gian công cộng mới, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc trên sông Sài Gòn.