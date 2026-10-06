Tăng tốc thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, chủ động ứng phó mưa lũ

Tranh thủ thời tiết nắng ráo, nhà thầu tăng cường phương tiện, thiết bị thi công dự án thành phần 1, cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Tăng tốc trên công trường

Tại công trường cầu sông Kôn, một trong những hạng mục quan trọng của gói thầu XL02, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Đây là một trong những hạng mục khó thi công của gói thầu với chiều dài cầu 1.144m, rộng 24,75m với 28 nhịp gồm 27 trụ và 2 mố cầu. Trong đó, 8 trụ nằm giữa sông, mỗi trụ gồm 12 cọc khoan nhồi. Tổng cộng gần 100 cọc bê tông cốt thép đường kính 1,2m được thi công trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Theo ông Hoàng Kim Định, Chỉ huy trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc, đơn vị đang tập trung thi công những hạng mục thuộc đường găng chính của cầu sông Kôn. Đến nay, khoảng 20 trụ đã được triển khai thi công, trong đó có các trụ đã hoàn thành và trụ đang tiếp tục thi công cọc khoan nhồi và thân, bệ mố trụ. Hiện khu vực dưới sông còn khoảng 10 cọc khoan nhồi, 7 trụ đang được thi công. Phần mố đã hoàn thành. Ngoài cầu sông Kôn, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc đang triển khai 17 mũi thi công trên phạm vi được bàn giao mặt bằng, gồm đắp đất nền K95 tuyến chính, K95 đường gom, thi công thoát nước, hầm chui dân sinh, cầu Hà Nhe, gia công, lắp đặt cốt thép, phụ kiện, cáp dự ứng lực và đúc dầm.

Tại gói thầu XL01, các nhà thầu cũng tăng cường lực lượng, triển khai nhiều mũi thi công, tập trung vào các hạng mục cầu An Nhơn 2, 3, 4, 5, cầu Thuận Đức và cầu vượt cao tốc Bắc - Nam. Riêng cầu An Nhơn 4, hiện còn 2 vị trí đang thi công cọc khoan nhồi; các vị trí còn lại cơ bản hoàn thành công tác cọc khoan nhồi, đang triển khai bệ, thân mố trụ. Nhà thầu đồng thời tổ chức đúc cấu kiện, sản xuất dầm để sẵn sàng lao lắp khi hoàn thành các hạng mục mố, bệ, thân trụ. Theo ông Nguyễn Đức Duy Trí, Công ty CP Xây dựng công trình 510, liên danh nhà thầu đã triển khai nhiều mũi thi công tại những vị trí được bàn giao mặt bằng, từ cống ngang, cống thoát nước, mố trụ cầu đến sản xuất dầm, đắp đất nền đường và xử lý nền đất yếu. Trong điều kiện mưa kéo dài, nhà thầu vẫn bố trí cán bộ, nhân viên túc trực tại công trường để khi thời tiết thuận lợi có thể triển khai ngay; những hạng mục không bị ảnh hưởng bởi thời tiết vẫn được tổ chức thi công.

Gói thầu xây lắp XL.01 có phạm vi Km0+000 - Km12+000, đã được bàn giao toàn bộ 12/12km mặt bằng. Gói thầu do Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Xây dựng công trình 510 thực hiện. Các nhà thầu đã triển khai 32 mũi thi công trên toàn bộ phạm vi được bàn giao. Riêng phạm vi Km5+000 - Km12+000 do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công đã triển khai 14 mũi, tập trung vào đắp đất nền K95 tuyến chính, K95 đường gom, thoát nước, hầm chui dân sinh, cầu, gia công và lắp đặt cốt thép, phụ kiện, cáp dự ứng lực, đúc dầm và xử lý nền đất yếu.

Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài khoảng 22km, điểm đầu tại Quốc lộ 19B, thuộc phường An Nhơn Bắc; điểm cuối tại Km22+000, phía Tây đường tránh thị trấn Phú Phong, thuộc xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai). Tuyến đi qua các phường An Nhơn Bắc, An Nhơn và các xã Bình An, Bình Hiệp, Bình Phú. Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Ban điều hành dự án thành phần 1, mục tiêu trước mùa mưa là cơ bản hoàn thành cọc nhồi các cầu dưới nước, các vị trí cống thoát nước lũ; công tác đắp đất đạt 60%, xử lý đất yếu đạt 60%. Đến hết tháng 12-2026, dự kiến cơ bản hoàn thành xử lý đất yếu, đắp nền đường 80%, cống ngang và hầm chui dân sinh 60%, cầu 60%. Dự kiến đến hết tháng 12-2027 thông xe kỹ thuật toàn tuyến và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 6-2028. Để đáp ứng tiến độ, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai yêu cầu các nhà thầu tăng nhân lực, thiết bị, mở rộng mũi thi công, tổ chức 3 ca, 4 kíp, đồng thời chủ động phương án thi công phù hợp với diễn biến thời tiết trong những tháng tới.

Thi công hạng mục cầu Sông Kôn.

Chủ động ứng phó mùa mưa lũ

Cùng với tăng tốc thi công, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai và các nhà thầu đang triển khai phương án ứng phó thiên tai, tập trung bảo đảm an toàn công trình, thiết bị, người lao động và khu dân cư lân cận trong mùa mưa lũ năm 2026. Tại công trường cầu sông Kôn, nhà thầu đang chủ động tháo dỡ, di dời thiết bị để thanh thải lòng sông. Ông Hoàng Kim Định cho biết nhà thầu đang bám sát thông tin mưa lũ của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai địa phương và thông tin quản lý hồ đập để chủ động phương án ứng phó. Đơn vị bắt đầu di dời một số thiết bị, tháo dỡ hạ tầng phục vụ thi công để khơi thông một phần dòng chảy. Nhà thầu cũng phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống, ứng phó thiên tai của địa phương, trực tiếp là xã Bình An và xã Bình Phú, đồng thời đã lập phương án phòng chống thiên tai gửi chủ đầu tư theo phương châm "4 tại chỗ". Trong mùa mưa, những hạng mục không bị ảnh hưởng vẫn được tổ chức thi công. Khi mưa nhỏ, công nhân triển khai những công việc phù hợp; khi thời tiết thuận lợi, nhà thầu tăng ca, tăng kíp để bù lại thời gian bị gián đoạn do mưa bão.

Những ngày này, Ban Quản lý dự án phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng chính quyền các địa phương kiểm tra, rà soát thực tế toàn bộ khu vực xung yếu trên công trường. Nhà thầu được yêu cầu đào, thanh thải thượng hạ lưu các cống, mương thoát nước để bảo đảm tiêu thoát lũ; gia cố nền đường tại những vị trí đắp cao nhằm hạn chế sạt lở.

Theo phương án được phê duyệt, các nhà thầu phải tổ chức lực lượng trực ban liên tục tại công trình, phối hợp theo dõi tình hình mưa lũ, thường xuyên kiểm tra, quan trắc mực nước tại công trình và những vị trí có nguy cơ sạt lở. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, phải báo cáo kịp thời để xử lý. Các công trình, lán trại, trụ điện phải được giằng chống trước khi bão, lũ xảy ra. Nhà thầu phải lắp đặt biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, mất an toàn giao thông trong phạm vi dự án và các tuyến đường lân cận; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần tại chỗ.