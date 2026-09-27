Tăng tốc thi công cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra thực địa cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: TTXVN phát.

Sau khi kiểm tra thực tế, tại công trường tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, thuộc địa phận thôn Tân Việt, xã Văn Lãng (Lạng Sơn), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, hai tuyến cao tốc này giữ vị trí chiến lược, quan trọng kết nối vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng. Sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác các dự án sẽ giúp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, thương mại, giao thương hàng hóa, thu hút khách du lịch.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, cấp ủy, chính quyền địa phương hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, nhà thầu, doanh nghiệp dự án, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết khó khăn, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các vị trí, khu vực còn lại trong tháng 10/2026, để tăng tốc thi công, phấn đấu thông tuyến hai dự án cao tốc này trước Tết Nguyên đán 2027.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cùng đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng và tỉnh Cao Bằng tặng quà động viên cán bộ, công nhân xây dựng tại công trường. Ảnh: TTXVN phát.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án bố trí, tăng cường máy móc, nhân lực tranh thủ thời gian, thời tiết thuận lợi, ít mưa để hoàn thành các hạng mục còn lại của cả hai dự án cao tốc; thi công đồng bộ tất cả các hạng mục để khi hoàn thành, thông tuyến đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, đưa vào khai thác...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hai dự án cao tốc trọng điểm trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ, triển khai hiệu quả Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)...

Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn từ km 45, nối với cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, thuộc xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục sẵn sàng đưa vào khai thác thương mại. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN.

Theo báo cáo của nhà đầu tư dự án, toàn tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đã bàn giao trên 600 ha, đạt hơn 99% theo ranh giới giải phóng mặt bằng bước thiết kế kĩ thuật. Trên tuyến chính, mặt đường cơ bản đã được bàn giao. Những vướng mắc chủ yếu tập trung tại tuyến nhánh, đường gom, đường ngang, đường hoàn trả chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng phần đất bổ sung, một số nút giao. Nhà thầu đã triển khai 118 mũi thi công. Tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 78% giá trị hợp đồng thiết kế và thi công.

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (khởi công tháng 4/2024) dài gần 60 km, gồm tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng dài hơn 43 km và tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam, dài khoảng 16 km. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 11.800 tỷ đồng. Theo kế hoạch, giai đoạn phân kỳ (quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m) hoàn thành trong năm 2026. Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25 m được triển khai sau khi hoàn thành các hạng mục của giai đoạn phân kỳ.

Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: TTXVN phát.

Dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài hơn 121 km (qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khoảng 52,5 km, địa bàn tỉnh Cao Bằng khoảng 69,6 km), do UBND tỉnh Cao Bằng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức triển khai dự án. UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 52,5 km.

Giai đoạn 1 (khởi công tháng 1/2024) quy mô cao tốc 4 làn xe, dài hơn 93 km (tỉnh Lạng Sơn 52 km, tỉnh Cao Bằng hơn 41 km), dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2027. Giai đoạn 2 mở rộng (khởi công tháng 8/2025), dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Tổng mức đầu tư toàn dự án trên 26.180 tỷ đồng. Hiện cả hai giai đoạn của dự án về đã cơ bản đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Nhà thầu triển khai hơn 130 mũi thi công. Sản lượng giai đoạn 1 đạt trên 79%; giai đoạn 2 đạt khoảng 34%.