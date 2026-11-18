Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến địa phận tỉnh Sơn La.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, tốc độ 80 km/giờ, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22 m. Đoạn tuyến qua tỉnh Sơn La dài khoảng 32,3 km, đi qua các xã Vân Hồ, Tô Múa và phường Vân Sơn, có tổng mức đầu tư dự án thành phần 4.118 tỷ đồng.

Những ngày này, trên công trường thi công tuyến cao tốc, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Tại gói thầu số 28, đoạn Km74+500 - Km85+300, gồm 10 cầu, các nhà thầu huy động 354 nhân công, 210 máy móc, thiết bị, tổ chức 18 mũi thi công. Ông Đỗ Văn Hà, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty Tự Lập, đại diện liên danh nhà thầu, cho biết: Đến nay, giá trị thực hiện gói thầu đạt khoảng 295 tỷ đồng, bằng 25% giá trị hợp đồng. Đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục, phấn đấu thực hiện khối lượng có giá trị 90 tỷ đồng trong tháng 11 và 82 tỷ đồng trong tháng 12/2026.

Các nhà thầu huy động trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại gói thầu số 27, đoạn Km63+500 - Km74+500, gồm 8 cầu, liên danh nhà thầu đang duy trì 16 mũi thi công, huy động 271 nhân công và 126 máy móc, thiết bị. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 271 tỷ đồng, bằng 25% giá trị hợp đồng. Ông Trịnh Ngọc Vĩnh, cán bộ kỹ thuật Công ty Bắc Trung Nam, đại diện liên danh nhà thầu, cho biết: Thời gian qua, mưa nhiều, địa chất tại một số vị trí phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Khắc phục khó khăn, đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, phấn đấu thực hiện khối lượng có giá trị 74 tỷ đồng trong tháng 11 và 74 tỷ đồng trong tháng 12.

Đối với gói thầu số 26, đoạn Km53 - Km63+500, gồm 10 cầu, Liên danh Sơn Hải - Công ty 479 đang triển khai 13 mũi thi công, huy động 262 nhân công và 120 máy móc, thiết bị. Giá trị thực hiện đến nay đạt khoảng 183 tỷ đồng, bằng 16,6% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu phấn đấu thực hiện khối lượng có giá trị 62 tỷ đồng trong tháng 11 và 66 tỷ đồng trong tháng 12/2026.

Nhà thầu thi công gói thầu số 28.

Song song với đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ đầu tư đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La, cho biết: Tổng kế hoạch vốn đã giao cho dự án đến nay đạt hơn 2.359 tỷ đồng; trong đó, đã giải ngân, tạm ứng hơn 1.892 tỷ đồng, đạt khoảng 80%. Riêng các gói thầu xây lắp đã giải ngân hơn 1.675 tỷ đồng. Đối với kế hoạch vốn năm 2026 được giao hơn 843 tỷ đồng, tính đến ngày 12/11, dự án đã giải ngân hơn 463 tỷ đồng, đạt 55%. Từ nay đến cuối năm, dự án cần tiếp tục giải ngân khoảng 380 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch.

Trạm trộn bê tông phục vụ thi công các hạng mục gói thầu số 27.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Khoảng 2 km tuyến phải mở rộng phạm vi giải phóng mặt bằng theo bản vẽ thiết kế thi công. Một số bãi đổ thải, đường công vụ không thể triển khai theo phương án ban đầu do ảnh hưởng đến đời sống người dân và quy hoạch, phải bổ sung, thay thế 8 bãi đổ thải và 5 đường công vụ. Bên cạnh đó, một số vị trí chưa hoàn thành thủ tục phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng thi công; năng lực thi công của một số nhà thầu còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Nhà thầu đang thi công hạng mục cầu Suối Tân, gói thầu số 27.

Trước những khó khăn trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng; hoàn thiện thủ tục đối với các bãi đổ thải, đường công vụ bổ sung. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, đôn đốc các nhà thầu tập trung nguồn lực thi công; đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2026.

Các hộ tại điểm tái định cư bản Nà Chá, xã Tô Múa, đã được bàn giao mặt bằng và đang xây dựng nhà ở.

Tại cuộc làm việc với chủ đầu tư và các nhà thầu ngày 12/11, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các đơn vị tư vấn giám sát tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn về bãi đổ thải, đường công vụ; kiểm soát chặt chẽ tiến độ tổng thể và tiến độ từng gói thầu, từng nhà thầu. Đặc biệt, quan tâm đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2, nâng cấp tuyến đường từ 2 làn xe lên 4 làn xe.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đang được tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Đây là tiền đề quan trọng để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối vùng Tây Bắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và du lịch của tỉnh Sơn La khi tuyến đường hoàn thành.