Các công trình từng bước thành hình, góp phần hoàn thiện hạ tầng giáo dục đại học, tạo động lực phát triển đô thị và nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Ninh Bình.

*Quyết liệt triển khai các công trình trọng điểm

Những ngày này, trên công trường Khu Đại học Nam Cao, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Tại các khu vực xây dựng giảng đường, thư viện, ký túc xá, nhà thí nghiệm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, máy móc, thiết bị cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân đang tập trung triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Phân hiệu Hà Nam có tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Ninh Bình, thời gian thực hiện giai đoạn 2025-2028. Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cùng các công trình phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, giáo dục thể chất và ký túc xá sinh viên.

Khởi công ngày 5/9/2025, đến nay nhiều hạng mục của dự án đã đạt khối lượng thi công đáng kể. Tại khối hiệu bộ, các tầng đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng chính, đang triển khai hoàn thiện nội thất, lắp đặt thiết bị. Khối giảng đường đang được thi công hệ thống cơ điện, hoàn thiện tường, trần, cửa và các hạng mục kỹ thuật. Các công trình thư viện, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, ký túc xá, nhà xưởng thực nghiệm cũng đang được triển khai đồng loạt. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, bãi đỗ xe và hàng rào cũng đang từng bước hoàn thiện, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các khu chức năng.

Công trình Học viện Ngân hàng tại Khu Đại học Nam Cao (tỉnh Ninh Bình) đang được khẩn trương thi công. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn I Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai (hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thành lập Trường Đại học Y Dược Bạch Mai) có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 28,5 ha, dự án được đầu tư hệ thống giảng đường, nhà đa năng, thư viện, trung tâm công nghệ thông tin, khu giáo dục thể chất, quốc phòng và các công trình phụ trợ.

Khởi công ngày 5/1/2026, dự án hiện đang triển khai thi công đồng loạt các khối nhà; trong đó, nhà đa năng đã thi công đến các tầng cao; các khối giảng đường A, B, C, D đang triển khai kết cấu, xây tường và hệ thống cơ điện; nhà thư viện và nhà giáo dục thể chất – quốc phòng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, thoát nước và tường rào được triển khai song song với các công trình chính.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng không gian, xây dựng cơ sở đào tạo của Học viện Ngân hàng, có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 21,36ha. Dự án bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình như nhà hiệu bộ, giảng đường, nhà đa năng, thư viện, trung tâm công nghệ thông tin, hội trường lớn, ký túc xá sinh viên và các hạng mục thể dục thể thao.

Khởi công ngày 30/12/2025, đến nay một số hạng mục đã đạt khối lượng xây dựng đáng kể. Khu ký túc xá đã hoàn thành kết cấu cột, dầm, sàn các tầng 4, 5 và 6; nhà thư viện đang triển khai kết cấu đến tầng mái, xây tường và lắp đặt hệ thống cơ điện; nhà hiệu bộ, hội trường và nhà đa năng đang được thi công các hạng mục móng, kết cấu và xây dựng cơ bản.

*Nỗ lực của nhà thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn trên công trường

Để bảo đảm tiến độ các dự án, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công nhiều mũi, nhiều hạng mục cùng lúc. Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu được duy trì nhằm kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Công trình Học viện Ngân hàng tại Khu Đại học Nam Cao (tỉnh Ninh Bình) đang được khẩn trương thi công. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Trao đổi về quá trình triển khai dự án, ông Hoàng Văn Sinh, Giám đốc điều hành dự án (Công ty Cổ phần Licogi 13) - đơn vị thi công cơ sở đào tạo của Học viện Ngân hàng cho biết: "Công trình có quy mô lớn, nhiều hạng mục xây dựng và hệ thống kỹ thuật được triển khai đồng thời, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận thi công. Nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, máy móc, tổ chức thi công theo từng khu vực, tăng cường kiểm soát chất lượng và an toàn lao động. Chúng tôi xác định đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển giáo dục của địa phương nên sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành các hạng mục theo tiến độ được giao".

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số hạng mục. Đối với dự án xây dựng cơ sở đào tạo của Học viện Ngân hàng, hiện vẫn một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng bộ trên toàn bộ phạm vi dự án. Trước thực tế này, chủ đầu tư đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Đại học Nam Cao địa phận thành phố Phủ Lý (Công ty TNHH Liên doanh Việt - SK Group) phối hợp với UBND phường Hà Nam và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao phần diện tích còn lại cho đơn vị thi công. Đối với dự án Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Phân hiệu Hà Nam và dự án Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã đáp ứng yêu cầu triển khai thi công; trong đó dự án Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã được bàn giao toàn bộ mặt bằng.

*Quyết tâm vượt tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng

Theo ông Mai Thành Chung, Trưởng Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh Bình, các dự án đang được đơn vị tập trung quản lý, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện; thường xuyên phối hợp với các nhà thầu để rà soát khối lượng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công.

Ông Mai Thành Chung cho biết: "Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo tại Khu Đại học Nam Cao đều là những công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Ban xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, an toàn lao động và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công".

Lãnh đạo Ban Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh Bình kiểm tra tiến độ thi công công trình tại Dự án đầu tư xây dựng mở rộng không gian, xây dựng cơ sở đào tạo của Học viện Ngân hàng. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Ban Quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm những tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng; yêu cầu các nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, bổ sung nhân lực, thiết bị khi cần thiết, chủ động tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Về giải ngân vốn đầu tư công, dự án Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Phân hiệu Hà Nam đã giải ngân 300/300 tỷ đồng kế hoạch năm 2025 và gần 230/250 tỷ đồng kế hoạch năm 2026. Dự án Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai đã giải ngân gần 100% kế hoạch năm 2025 và gần 138/200 tỷ đồng kế hoạch năm 2026. Dự án Học viện Ngân hàng đã giải ngân 250/250 tỷ đồng kế hoạch năm 2025 và gần 135/200 tỷ đồng kế hoạch năm 2026.

Mặc dù thời gian thực hiện theo kế hoạch của các dự án được xác định tương ứng là giai đoạn 2025–2028 đối với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Phân hiệu Hà Nam, 2025–2027 đối với Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai và 2025–2028 đối với Học viện Ngân hàng, song các chủ đầu tư và đơn vị liên quan đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục phần thô trước ngày 31/12/2026. Dự án Trường Đại học Xây dựng Hà Nội – Phân hiệu Hà Nam phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, bàn giao cho nhà trường tuyển sinh trước 30/4/2027; Dự án Trường Caođẳng Y tế Bạch Mai và Học viện Ngân hàng cũng phấn đấu hoàn thành, bàn giao trước 31/7/2027.

Công trình Học viện Ngân hàng tại Khu Đại học Nam Cao (tỉnh Ninh Bình) đang được khẩn trương thi công. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Trưởng Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và bàn giao các dự án sớm hơn thời gian thực hiện theo kế hoạch có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây không chỉ thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan trong tổ chức triển khai dự án, mà còn góp phần sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở đào tạo ổn định hoạt động, mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, việc hoàn thành dự án sớm sẽ giúp nhà trường chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức tuyển sinh và đưa công trình vào phục vụ hoạt động đào tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, tạo động lực thu hút các cơ sở giáo dục, đào tạo đến đầu tư và hoạt động tại Khu Đại học Nam Cao.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư cùng nỗ lực của các nhà thầu, các dự án giáo dục trọng điểm tại Khu Đại học Nam Cao đang từng bước được hiện thực hóa. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, các công trình không chỉ tạo dựng không gian đào tạo hiện đại, đồng bộ mà còn góp phần nâng cao vị thế của Khu Đại học Nam Cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ninh Bình trở thành địa phương có hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển.