Tăng tốc thi công 7 cây cầu vượt sông Hồng

Những trụ cầu vươn cao giữa dòng sông, các nhịp dầm từng bước nối dài. Chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công, đồng thời tìm giải pháp kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các công trình theo kế hoạch.

Những trụ cầu của cầu Mễ Sở vươn cao trên mặt sông Hồng. Ảnh: Tạ Hải

Những trụ cầu vươn cao giữa sông Hồng

Trên công trường cầu Hồng Hà thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, những trụ cầu đã vươn cao, các phiến dầm dần được đúc và lao lắp, từng bước định hình dáng cầu vượt sông. Sau hơn một năm khởi công, công trường duy trì 30 mũi thi công với hơn 700 cán bộ, công nhân làm việc trên toàn tuyến. Máy móc, thiết bị được huy động, nhiều hạng mục triển khai đồng thời, tạo nên không khí thi công khẩn trương.

Cầu Hồng Hà là một trong những công trường có tỷ lệ sản lượng cao trong số các dự án cầu vượt sông Hồng đang được triển khai. Ảnh: Tạ Hải

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, tính đến đầu tháng 11-2026, cầu Hồng Hà đã hoàn thành toàn bộ 941/941 cọc khoan nhồi, 69/70 bệ trụ, thi công thân tại 65/70 trụ. Các hạng mục xà mũ, dầm đúc hẫng và dầm Super-T tiếp tục được triển khai. Sản lượng thi công đạt khoảng 53,4% giá trị hợp đồng. Đây là một trong những công trường có tỷ lệ sản lượng cao trong số các dự án cầu vượt sông Hồng đang được triển khai.

Ở phía Đông thành phố, công trường cầu Tứ Liên cũng đang từng bước hiện rõ hình hài cây cầu dây văng quy mô lớn. Hai trụ chính P37, P38 đã hoàn thành toàn bộ 84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ.

Các đốt thân tháp tiếp tục được thi công, trong đó trụ P37 đã hoàn thành đến đốt K6, trụ P38 đến đốt K5. Cùng với cầu chính, các nhà thầu triển khai cầu dẫn, nút giao Nghi Tàm, nút giao Trường Sa và hầm chui trên tuyến. Sản lượng thi công đạt 26,14% giá trị hợp đồng.

Tại cầu Vân Phúc, công trình kết nối hai xã Phúc Lộc và Phúc Thọ, phần cầu chính vượt sông đã hoàn thành 102/102 cọc khoan nhồi. Các hạng mục cầu dẫn, cầu cạn và đường dẫn cũng được triển khai song song.

Đáng chú ý, tại các trụ P52, P53, P54, P55 thuộc đường găng thi công cầu chính, chủ đầu tư đã bố trí đủ 4 mũi thi công. Đến nay, bê tông bịt đáy trụ P53 đã hoàn thành, cọc ván thép tại P52 và P54 đã được thi công xong, trụ P55 đang tiếp tục triển khai. Sản lượng toàn dự án đạt 35,6%.

Trong khi đó, tại cầu Ngọc Hồi, 80/80 cọc khoan nhồi của hai trụ tháp chính T41, T42 đã hoàn thành. Các nhà thầu đang triển khai bệ trụ, đồng thời tổ chức 18 mũi thi công phần cầu dẫn với hàng loạt hạng mục cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ và đúc, lao lắp dầm Super-T. Sản lượng thi công đạt 25,97% giá trị hợp đồng. Dù còn những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, công trường đang từng bước chuyển sang các công đoạn tiếp theo, tạo tiền đề triển khai kết cấu phần trên của cây cầu.

Những chuyển biến tại các công trường cho thấy khối lượng công việc đang được triển khai trên diện rộng. Từ các trụ tháp chính, cầu dẫn đến hệ thống nút giao, đường kết nối, nhiều hạng mục đã hoàn thành những phần việc quan trọng. Đây là cơ sở để các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục tăng tốc trong giai đoạn thi công tiếp theo.

Dồn lực thi công, tìm giải pháp rút ngắn tiến độ

Để tạo nên chuyển biến đó, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung tổ chức thi công, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và chủ động xử lý những điều kiện phát sinh tại từng công trường, tập trung vào những phần việc quyết định tiến độ công trình.

Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Quang Thái

Tại cầu Hồng Hà, ông Trần Đăng Khoa, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án thuộc Công ty cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội cho biết, đơn vị đã chỉ đạo tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án và các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, vật lực, tổ chức tăng ca, tăng kíp.

Mục tiêu đặt ra là đến tháng 7-2027 hoàn thành thông xe kỹ thuật cầu Hồng Hà. Việc duy trì 30 mũi thi công trên toàn tuyến, cùng khối lượng lớn cọc khoan nhồi, bệ trụ và thân trụ đã hoàn thành, thể hiện quyết tâm của các đơn vị trong việc bám sát kế hoạch.

Với cầu Vân Phúc, điều kiện dòng chảy và mực nước trên sông là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức thi công. Kỹ sư Nguyễn Văn Đến, Phó Chỉ huy trưởng thi công công trình thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C (đơn vị nhà thầu chính thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc vượt sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32) cho biết, mực nước hiện tại trung bình khoảng 1,5m, tạo thuận lợi cho việc triển khai các hạng mục dưới sông, đặc biệt là thi công bệ và hố móng.

Trước đó, ảnh hưởng của lũ tiểu mãn khiến một số công việc bị chậm. Khi điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn, nhà thầu sẽ tranh thủ đẩy nhanh thi công. Việc bố trí đồng thời 4 mũi tại các trụ P52, P53, P54, P55 cũng nhằm tập trung xử lý những hạng mục có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ cầu chính.

Cầu Ngọc Hồi đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng 3 tháng. Ảnh: Tạ Hải

Tại cầu Ngọc Hồi, giải pháp kỹ thuật được nhà thầu nghiên cứu để rút ngắn thời gian thi công các trụ chính T40, T41. Đây là những vị trí có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, do nhà thầu nước ngoài đảm nhận.

Đại diện nhà thầu cho biết, đơn vị đang triển khai hệ vòng vây, chuẩn bị hút nước bên trong, đồng thời nghiên cứu áp dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến. Đáng chú ý, phương án chuyển đổi ván khuôn từ 4m lên 6m, kết hợp bố trí hệ đà giáo trên mặt sông để thi công thân tháp, trụ tháp và dầm, có thể giúp rút ngắn khoảng 3 tháng. Đây là một trong những giải pháp được kỳ vọng góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước APEC 2027.

Dù đã rất nỗ lực song các dự án chưa phải đã hết khó khăn, đặc biệt là việc nhiều công trình lớn đồng loạt triển khai tại Hà Nội và các tỉnh lân cận dẫn tới thiếu hụt cục bộ vật liệu, nhân lực, giá thành tăng cao, tạo thêm áp lực cho các nhà thầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường kiểm tra tiến độ thi công cầu Thượng Cát vào cuối tháng 10-2026. Ảnh: Huy Kiên

Tại buổi kiểm tra hiện trường mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2027, đặc biệt khi mặt bằng đã không còn vướng mắc.

Với quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và nhiều hạng mục triển khai đồng thời, tiến độ các dự án cầu vượt sông Hồng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương. Những trụ cầu đang vươn cao, các nhịp dầm dần nối dài là kết quả của quá trình huy động nguồn lực và tổ chức thi công liên tục. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của thành phố và việc tháo gỡ những vướng mắc còn lại, các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa những công trình trọng điểm này về đích theo kế hoạch.