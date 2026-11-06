Tăng tốc thẩm định ứng viên doanh nghiệp Sao Vàng Đất Việt 2026

Đoàn thẩm định số 6 do ông Phan Tấn Đạt - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội DNT TP.HCM làm trưởng đoàn, cùng các thành viên, gồm: Ông Trần Hoàng Anh, thành viên HĐQT Công ty KSB, bà Đoàn Thị Vân Hiệp - Trưởng phòng Kiểm toán Công ty kiểm toán KPMG; ông Võ Quốc Huy, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, bà Ngô Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Quý- Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM; ông Nguyễn Văn Đông - Thư ký đoàn và bà Nguyễn Thị Thùy An- Phó Chánh VP Hội DNT TP.HCM.

Đoàn thẩm định 6 làm việc, rà soát lại các số liệu trong hồ sơ doanh nghiệp cung cấp.

Kết hợp với hồ sơ do doanh nghiệp gửi cho Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đoàn thẩm định 6 đã rà soát lại các số liệu trong hồ sơ doanh nghiệp cung cấp để làm rõ những thông tin và trao đổi cùng các bộ phận chuyên môn của doanh nghiệp.

Ở Công ty CP Du lịch Thành Thành Công, đoàn ghi nhận hệ sinh thái của Du lịch Thành Thành Công với 19 đơn vị dịch vụ. Theo TTC Hospitality, doanh nghiệp đang nỗ lực định vị thương hiệu tiếp cận đến đối tượng cận cao cấp. Đồng thời trong giai đoạn ngành du lịch, khách sạn, giải trí có nhiều chuyển đổi, TTC Hospitality cũng chăm chút nhiều hơn cho dịch vụ y trế, văn hóa bản địa, hướng đến trải nghiệm sâu sắc hơn cho khách hàng.

Tại buổi làm việc, TTC Hospitality cho biết doanh nghiệp cũng đang nỗ lực định vị bản sắc vùng miền, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị hệ thống và sử dụng nhiều phần mềm do doanh nghiệp Việt Nam phát triển để tối ưu chi phí và phù hợp với khách hàng tiềm năng và mục đích sử dụng.

Với doanh nghiệp Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, đoàn thẩm định ghi nhận những chuyển biến trên thị trường bất động sản vài năm gần đây. Trong câu chuyện tiếp tục phát huy lợi thế sản phẩm đã định hình từ nhiều năm trước mà TTC Land đã triển khai (Belleza, Carillon, Jamona Height, Charmington La Poit, TTC Plaza Bình Thạnh, TTC Plaza Đà Nẵng…), những nỗ lực của TTC Land được định hình trong năm 2026-2030 chính là ưu tiên các dự án sạch, ổn định tài chính, hướng tới phát triển bền vững. Bên cạnh đó, TTC Land củng cố mảng tổng thầu thi công nhà xưởng khu công nghiệp, đầu tư mua kho bãi cho thuê/cho thuê lại để cân đối các mảng kinh doanh.

Năm 2026-2030, TTC Land sẽ ưu tiên các dự án sạch, ổn định tài chính, hướng tới phát triển bền vững.

Theo ban lãnh đạo TTC Land, trong xu hướng chuyển đổi số, doanh nghiệp cũng nỗ lực thay đổi, hợp tác với các nhà thầu, đối tác để tiến hành các dự án được có ứng dụng công nghệ mới từ khâu thiết kế đến xây dựng, thi công... Các yếu tố phát triển bền vững, tiêu chí sử dụng vật liệu xanh, năng lượng tiết kiệm, bảo vệ môi trường… cũng được doanh nghiệp chú trọng và đưa thành tiêu chí của dự án ngay từ giai đoạn ban đầu.

Đoàn thẩm định 6 còn trao đổi sâu với ban chuyên môn của các doanh nghiệp dựa trên các số liệu được cung cấp để hiểu sâu hơn và có đánh giá chi tiết, đầy đủ hơn trong các vòng tiếp theo.