Tăng tốc thẩm định thực tế doanh nghiệp tham gia Sao Vàng đất Việt 2026 trên toàn quốc

Từ ngày 30/10 đến 2/11/2026, hoạt động thẩm định thực tế trong khuôn khổ Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 tiếp tục được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố. Các đoàn công tác trực tiếp đến doanh nghiệp đã vượt qua vòng sơ tuyển để khảo sát, đánh giá hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thông tin liên quan đến hồ sơ tham gia giải thưởng.

Đợt thẩm định lần này có sự tham gia của nhiều cán bộ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tại các địa phương. Các đoàn được phân công phụ trách từng địa bàn, qua đó mở rộng phạm vi khảo sát và bảo đảm hoạt động đánh giá được thực hiện trực tiếp tại doanh nghiệp.

Đoàn thẩm định số 1 do anh Lưu Công Thành, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Golf Doanh nhân trẻ Việt Nam, làm Trưởng đoàn làm việc với Tập đoàn FPT.

Tại Hà Nội, Đoàn thẩm định số 1 do anh Lưu Công Thành, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Golf Doanh nhân trẻ Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác thẩm định các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ở khu vực Tây Nguyên, Đoàn thẩm định số 14 do anh Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đắk Lắk, làm Trưởng đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ tại Gia Lai. Trong khi đó, Đoàn thẩm định số 28 do anh Bùi Hữu Tài, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, làm Trưởng đoàn cũng đã triển khai thẩm định các doanh nghiệp tại Lâm Đồng.

Đoàn thẩm định làm việc với doanh nghiệp.

Tại khu vực phía Nam, Đoàn thẩm định số 26 do anh Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Xúc tiến thương mại và Đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã hoàn thành công tác khảo sát tại TP.HCM. Đoàn thẩm định số 38 do chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ An Giang, làm Trưởng đoàn đã triển khai hoạt động thẩm định tại Đồng Tháp.

Việc tổ chức các đoàn thẩm định theo địa bàn giúp công tác khảo sát được triển khai rộng khắp, đồng thời tạo điều kiện để đánh giá doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động thực tế. Đây cũng là bước quan trọng nhằm đối chiếu thông tin trong hồ sơ với tình hình hoạt động tại đơn vị, thay vì chỉ dựa trên các báo cáo do doanh nghiệp cung cấp.

Với một giải thưởng hướng tới cộng đồng doanh nghiệp có thương hiệu và năng lực cạnh tranh, chất lượng bình chọn phụ thuộc đáng kể vào tính xác thực của thông tin và phương pháp đánh giá. Vì vậy, hoạt động thẩm định tại doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố tính khách quan, minh bạch của giải thưởng.

Thông qua quá trình khảo sát, các đoàn có điều kiện tiếp cận trực tiếp với hoạt động của doanh nghiệp, tìm hiểu mô hình tổ chức, lĩnh vực kinh doanh và những thông tin liên quan đến quá trình phát triển. Việc đánh giá tại thực địa cũng góp phần tạo cơ sở để xem xét toàn diện hơn các ứng viên, bảo đảm kết quả bình chọn có căn cứ thực tiễn.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp tham gia giải thưởng hoạt động trong nhiều lĩnh vực và địa bàn khác nhau. Bởi vậy, công tác thẩm định không chỉ có ý nghĩa đối với việc lựa chọn những đơn vị xứng đáng, mà còn góp phần phản ánh bức tranh đa dạng của khu vực doanh nghiệp Việt Nam.

Theo kế hoạch triển khai, hoạt động thẩm định vẫn tiếp tục được thực hiện tại các địa phương. Sau vòng sơ tuyển và khảo sát thực tế, quá trình bình chọn sẽ là cơ sở để lựa chọn những doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí của Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026.

Trong bối cảnh doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực cạnh tranh, yêu cầu đổi mới và mở rộng thị trường, việc tôn vinh những thương hiệu có năng lực phát triển, đóng góp tích cực cho nền kinh tế mang ý nghĩa thiết thực. Không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh, giải thưởng còn góp phần lan tỏa những mô hình doanh nghi