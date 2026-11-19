Chiều 18/11, PV Báo Xây dựng có mặt tại Km 485+400, quốc lộ 1 đoạn trong nội thị Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và ghi nhận nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị và công nhân của Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh (thuộc Công ty CP Tập đoàn Cienco4) đang thi công sửa chữa mặt đường.

Từ việc cào bóc, quét và hút bụi cho đến thảm bê tông nhựa đều được thực hiện bằng hệ thống dây chuyền, máy móc hiện đại, công suất lớn.

Công nhân Nguyễn Khắc Quý (30 tuổi, lái máy rải thảm bê tông nhựa) chia sẻ: Lúc thảm, nhiệt độ ở buồng lái máy trên 60 độ C, còn dưới đường thì gấp 3 lần. Tuy nhiên, đường sửa xong sớm thì người dân đi lại thuận tiện, an toàn nên anh em ai cũng quyết tâm vượt khó.

Kỹ sư Nguyễn Hữu Vinh, Chỉ huy trưởng công trường cho biết: Tại mũi thi công này, đơn vị bố trí một máy cào bóc, một máy quét và hút bụi, một máy rải thảm, bốn máy lu và 6 ô tô cùng 12 công nhân thi công.

“Tùy vào khối lượng, đơn vị sẽ bố trí máy móc, thiết bị và nhân lực đồng thời sắp xếp thời gian phù hợp để hoàn thành khối lượng trong thời gian sớm nhất. Bình thường, buổi sáng sẽ làm việc từ 6h, buổi chiều từ 13h”, kỹ sư Vinh nói.

Kỹ sư Nguyễn Duy Kính, thuộc Công ty CP Máy Xây dựng Việt Nam (đơn vị tư vấn giám sát) cho biết: Đơn vị bố trí một kỹ sư giám sát tại công trường, một kỹ sư giám sát tại trạm trộn bê tông nhựa để theo dõi, giám sát chất lượng thi công. Chất lượng thi công là yêu cầu cao nhất.

Ngay gần đó, tại Km 485+300, tuyến tránh Hồng Lĩnh, một mũi thi công cũng đang lu hoàn thiện 100m vừa mới được thảm xong.

Bên cạnh tiến độ, chất lượng công trình thì công tác tổ chức, đảm bảo giao thông tại các vị trí đang thi công được nhà thầu thực hiện nghiêm túc.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4, đến nay tổng khối lượng thảm sửa mặt đường bê tông nhựa trên hai tuyến quốc lộ 1 đoạn Tránh Vinh và quốc lộ 1 đoạn Vinh - Hà Tĩnh đạt hơn 28.000m². Ngoài ra, doanh nghiệp dự án đã cào gọt hằn lún gần 10.000m², bù phụ các vị trí lún lõm hơn 2.100m² và đục sửa khoảng 120m² mặt đường hư hỏng cục bộ.

Song song với sửa chữa mặt đường, hệ thống an toàn giao thông cũng được chỉnh trang, bổ sung hơn 1.100m² vạch sơn kẻ đường.

Các hư hỏng cơ bản đã được xử lý, bảo đảm điều kiện khai thác an toàn, êm thuận. Tuy nhiên, công tác sửa chữa vẫn sẽ tiếp tục được duy trì để xử lý những vị trí phát sinh, đồng thời hoàn thiện phương án đại tu đồng bộ hai tuyến đường.

Anh Võ Nhân Thắng (45 tuổi, trú ở thôn Thiên Lộc, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Nhìn mặt đường mới được thảm lại thế này, chúng tôi yên tâm hẳn. Đường êm thuận, vạch sơn, biển báo đầy đủ người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Khu QLĐB II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết: Ngày 17/11, đoàn liên ngành gồm Khu và các đơn vị của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã kiểm tra và ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc huy động nhân lực, thiết bị và khối lượng sửa chữa đã thực hiện. Các giải pháp sửa chữa trước mắt và lâu dài đã khắc phục cơ bản những hư hỏng trên hai tuyến...

Hiện, Khu đang làm báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam để báo cáo kết quả, đồng thời đề xuất cho nhà đầu tư thu phí trở lại theo quy định của pháp luật.

Ngày 16/10/2026, Cục Đường bộ Việt Nam có Văn bản số 6979/CĐBVN-QLBT về việc "Tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thuỷ và Trạm thu phí Bến Thủy 2". Thời gian tạm dừng thu phí 30 ngày, kể từ 0h ngày 20/10/2026. Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan quản lý, từ ngày 12/10/2026, nhà đầu tư là Tập đoàn Cienco4 đã chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động lượng lớn dây chuyền thiết bị cơ giới để thi công sửa chữa các hư hỏng trên tuyến tránh TP Vinh và tuyến quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh Hà Tĩnh.